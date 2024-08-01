"Слишком украинский джихад". ГУР воспользовался гибелью "вагнеровцев" в Мали, чтобы заявить о себе
05:27 01.08.2024 (обновлено: 07:30 01.08.2024)
Вооруженные силы Мали 30 июля нанесли удар возмездия по базе туарегов и иностранных наемников в городе Тинхаватине. В результате воздушной атаки база была полностью уничтожена — не менее 40 боевиков ликвидированы и еще до 70 ранены, сообщил телеграм-канал Mash
Лагерь боевиков, по которому наносился удар, располагался в нескольких километрах от алжирской границы. Когда боевики попытались вывезти раненных через границу, по лагерю был нанесен повторный удар. Предполагается, что среди погибших есть иностранные наемники, в том числе украинские.
Армия Мали сообщила, что перемещения боевиков группировки отслеживались с помощью дронов. Эти данные были переданы в командный пункт, откуда поступил приказ на уничтожение членов вооруженного бандформирования.
Удар по месту размещения боевиков стал ответом на нападение на колонну ЧВК "Вагнер" и ВС Мали, которое произошло 27 июля. По данным телеграм-каналов, в результате засады на колонну "вагнеровцев" погибло от 20 до 50 военнослужащих. Несколько человек, в том числе военный медик и штурмовик, попали в плен. Также говорится о нескольких уничтоженных единицах техники и подбитом вертолете Ми-24, который пытался прикрыть бойцов.
Ответственность за атаку взяли на себя сами туареги и аффилированная с "Аль-Каидой"* группировка ДНИМ ("Джамаат Нусрат Аль-Ислам Валь-Муслимин"*. — Ред.).
Примечательно, что сразу же после нападения боевики разместили в соцсетях обращение к "братьям-украинцам", в котором они выразили солидарность с их "борьбой против российских преступников".
"Мы захватили значительную часть наёмников "Вагнера" и хотим передать вам этих пленных в знак поддержки и солидарности", — заявили представители группировки.
Через некоторое время представитель ГУР Андрей Юсов в эфире объединенного телемарафона заявил о причастности украинской разведки к инциденту в Мали. По его словам, "повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, которая позволила провести успешную военную операцию против российских военных преступников".
В свою очередь, издание Senenews сообщило, что подготовка боевиков с участием представителей украинских спецслужб проходила на территории Мавритании.
Война за Азавад
Военный конфликт в Мали начался в январе 2012 года. Тогда, когда несколько повстанческих групп подняли вооруженное восстание против правительства Мали с целью добиться создания на севере страны независимого государства для народа туареги под названием Азавад.
Организация Национальное движение за освобождение Азавада (НДОА) установила контроль над севером Мали к апрелю 2012 года, провозгласив независимость от остальной части страны.
В начале конфликта Национальное движение за освобождение Азавада пользовалось поддержкой исламистской группировки "Ансар ад-Дин"*. Однако после вытеснения малийских военных с севера страны исламистские группировки стали насаждать в этом регионе строгие законы шариата. К середине 2012 года движение потеряло контроль над большинством городов на севере Мали, которые захватили исламисты.
Чтобы отвоевать север страны, правительство Мали обратилось за помощью к иностранным государствам, в первую очередь к Франции и странам Африканского союза. При поддержке международной коалиции в начале 2013 года малийские военные вытеснили исламистов с захваченной ими территории. Сепаратисты-туареги также продолжили борьбу с исламистами, хотя НДОА также обвиняли в нападениях на малийских военных.
Мирное соглашение между правительством и повстанцами-туарегами было подписано в июне 2013 года, однако уже в сентябре этого же года повстанцы он него отказались, утверждая, что правительство не выполнило свои обязательства по перемирию.
В 2020 и 2021 году малийские военные провели в стране два успешных переворота. После второго переворота между правительством и французскими войсками в стране произошел раскол и правительство потребовало вывода французских военных. Уже в это время в конфликте в Мали на стороне официальных властей принимали участие бойцы ЧВК "Вагнер". На фоне усиливающих протестов местного населения против французского военного присутствия Париж вывел свои войска из Мали в августе 2022 года.
Вчера, 19:30Михаил Павлив: Спецназом ГУР затыкали дыры в обороне ВСУ под Харьковом, вряд ли его бросят еще и в СириюВ первый этап нашей операции на Харьковском направлении большую часть украинского контингента составляли ССО, подразделения, связанные с ГУР. Они оказались в числе первых, кого бросили затыкать дыры, и они понесли потери. А ССО это штучный товар, поэтому вряд ли ими будут разбрасываться в других странах.
Золото, литий и украинская мечта о всемогуществе
Удар возмездия, который 30 июля вооруженные силы Мали нанесли по лагерю туарегов и иностранных наемников в городе Тинхаватине важен прежде всего в информационном и репутационном смысле, рассказала в интервью Украина.ру автор телеграм-канала Angie Ангелина П., который следит за развитием ситуации в Мали.
"Эта акция важна в том числе и для мирного населения Мали. Но если копать вглубь проблемы, то при такой децентрализованной организации джихадистов, действующих в этой стране, — это лишь один из ударов, очередной", — рассказала она.
Автор телеграм-канала напомнила, что против малийской армии действует целая коалиция группировок. Это и арабо-туарегские группировки, и чисто туарегские, и туарегские сепаратисты, которые воюют за независимость региона Азавад.
"Среди них есть и группировки, связанные с международной террористической организацией "Аль-Каида"*, запрещенной в РФ. Эти террористические группировки, действующие в регионе Северной Африки и связанные с Аль-Каидой*, объединены в движение ДНИМ, или как его по-простому называют — "Нусра"*", — рассказала Ангелина П.
По ее словам, все эти группировки практикуют тактику партизанской войны, широко распространенную именно в странах Северной Африки, Ближнего Востока, Центральной Азии и Центральной Африки. Эта тактика подразумевает использование самодельных взрывных устройств, особенно радиоуправляемых, для минирования дорог, по которым передвигаются колонны, отдельные транспортные средства и гуманитарные конвои, продолжила собеседница Украина.ру.
Также они используют так называемые шахид-мобили — автомобили, начиненные взрывчаткой, которые подгоняются к КПП или к важным объектам в крупных городах, отметила автор телеграм-канала.
"Помимо того, они обладают неуправляемыми снарядами, которыми могут вести обстрел по низко летящим целям, по вертолетам или самолетам, которые заходят на посадку или взлетают с аэродрома. Осенью произошел инцидент, когда самолет получил повреждение именно в результате использования такого неуправляемого снаряда", — добавила Ангелина П.
По ее словам, у арабо-туарегских группировок особо сильные связи с Мавританией. Между африканскими странами не существует границы в нашем обычном понимании этого слова, и одним из участков, где они спокойно могут укрыться от преследования малийских военных является Мавритания, уточнила Ангелина П.
"Туареги – это кочевой народ, который спокойно может переходить из одного государства в другое. Тем более, изначальная нарезка государственных границ, которая проводилась будущими метрополиями – Францией, Италией, Португалией, Бельгией, Германией, абсолютно не учитывала этническую карту Африки. Даже в 19 веке существовал отдельный султанат туарегов, чьи границы соответствовали ареалу проживания туарегов и включал территории Алжира, Ливии, Марокко, Мавритании, Нигера, Мали. Поэтому они очень хорошо ориентируются на территории Мавритании", - рассказала эксперт.
Группировки, воюющие с малийским правительством, которые связанны с Нусрой*, финансирует Аль-Каида*, в то время как деятели Национального движения за освобождение Азавада в последние годы находят поддержку непосредственно во Франции, отметила Ангелина П.
Как только началась гражданская война в Мали в 2012 году, появился проект по исследованию повстанческой деятельности в странах Сахеля (Мали, Буркина Фасо и Нигер), спонсируемый фондом Сороса. С заходом российских специалистов в Мали в рамках проекта началась деятельность, направленная на их дискредитацию. После того, как в 2023 году было объявлено о выводе миротворческих сил, чей костяк составляли французские миротворцы, проект Сороса по исследования Сахеля стал угасать", - рассказала она.
По словам эксперта, север Мали интересует западные государства, так как там сосредоточены золото и литий. С переходом на электрические источники питания для автомобилей литий стал очень востребованным в современной индустрии, добавила она.
"В регионе, в котором происходят стычки с группировками туарегов, сконцентрированы месторождения золота. Туарегские группировки контролируют золотые прииски, преимущественно кустарные, где можно намыть золото без использования сложного оборудования. Они не хотят терять контроль над этими приисками, также как и прогосударственные силы", - сказала Ангелина П.
Сегодня малийское государство вынуждено бороться с международным терроризмом и поэтому оно обратилось за помощь России, которая имеет колоссальный опыт в решении подобных задач, продолжила эксперт. По ее информации, в рядах ЧВК "Вагнер" работают многие специалисты, которые прошли конфликты на Кавказе. Тем не менее, подчеркнула она, действия дихадистских группировок в Мали имеют свою специфику и против них требуется "более утонченное" решение.
"Надо понимать, что проблема сконцентрирована не в одной точке. Если в одном месте мы срезаем побег, он вырастит в другом. Боевые единицы, которые обладают навыками общения с взрывными устройствами — это именно джихадисты из проалькаидовских* формирований. Вопрос может быть решен комплексно, не просто ударом возмездия", - полагает Ангелина П.
Собеседница Украина.ру прокомментировала заявление представителя ГУР Андрея Юсова о причастности украинской разведки к удару по колонне ЧВК "Вагнер" в Мали. Она сравнила эту ситуацию с поведением Исламского государства*, которое ранее брало на себя ответственность за "каждый взрыв баллонного газа или покрышки".
"Это выглядит очень смешно. В данном случае ГУР действует также, как когда-то действовало Исламское государство*, пытаясь напомнить о себе и создать вокруг себя иллюзию всемогущества. Хотеть не вредно, только у них ничего не получится", - заявила Ангелина П.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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