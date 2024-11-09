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Российские бомбардировщики стали бить "Громом"
Российские бомбардировщики стали бить "Громом" - 09.11.2024 Украина.ру
Российские бомбардировщики стали бить "Громом"
Бомбардировщики ВКС России в зоне украинского конфликта все чаще применяют новейший авиационный боеприпас — управляемую высокоточную авиабомбу "Гром". Об этом говорится в статье британской газеты Telegraph, опубликованной 8 ноября
2024-11-09T11:49
2024-11-09T11:49
2024-11-09T11:49
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"Гром" является гибридом ракеты и авиабомбы. Благодаря наличию ракетного двигателя дальность полета этой бомбы составляет 120 километров, что в три раза превосходит дальность ФАБа со стандартным модулем планирования и коррекции, отмечает издание.Это позволяет российским самолетам работать по украинским позициям, не входя в зону действия украинских систем ПВО.Достать носители "Грома" могут только американские ЗРК "Патриот", однако их на Украине слишком мало, отмечается в статье. Против российских самолетов, вооруженных "Громом" не смогут работать и прибывшие на Украину американские истребители F-16, так как дальность их ракет AMRAAM недостаточна для того, чтобы сбить находящийся на удалении в 120 километров российский Су-34.Более подробно о методах введения войны российских войск в материале Александра Чаленко Топ-5 вещей, которым научилась российская армия в ходе СВО
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, вкс, су-34, f-16, украина, авиабомбы
Новости, Россия, ВКС, Су-34, F-16, Украина, авиабомбы
Российские бомбардировщики стали бить "Громом"
Бомбардировщики ВКС России в зоне украинского конфликта все чаще применяют новейший авиационный боеприпас — управляемую высокоточную авиабомбу "Гром". Об этом говорится в статье британской газеты Telegraph, опубликованной 8 ноября
"Гром" является гибридом ракеты и авиабомбы. Благодаря наличию ракетного двигателя дальность полета этой бомбы составляет 120 километров, что в три раза превосходит дальность ФАБа со стандартным модулем планирования и коррекции, отмечает издание.
Это позволяет российским самолетам работать по украинским позициям, не входя в зону действия украинских систем ПВО.
Достать носители "Грома" могут только американские ЗРК "Патриот", однако их на Украине
слишком мало, отмечается в статье. Против российских самолетов, вооруженных "Громом" не смогут работать и прибывшие на Украину американские истребители F-16
, так как дальность их ракет AMRAAM недостаточна для того, чтобы сбить находящийся на удалении в 120 километров российский Су-34
.
Более подробно о методах введения войны российских войск в материале Александра Чаленко Топ-5 вещей, которым научилась российская армия в ходе СВО