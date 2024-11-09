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Российские бомбардировщики стали бить "Громом"

Российские бомбардировщики стали бить "Громом" - 09.11.2024 Украина.ру

Российские бомбардировщики стали бить "Громом"

Бомбардировщики ВКС России в зоне украинского конфликта все чаще применяют новейший авиационный боеприпас — управляемую высокоточную авиабомбу "Гром". Об этом говорится в статье британской газеты Telegraph, опубликованной 8 ноября

2024-11-09T11:49

2024-11-09T11:49

2024-11-09T11:49

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"Гром" является гибридом ракеты и авиабомбы. Благодаря наличию ракетного двигателя дальность полета этой бомбы составляет 120 километров, что в три раза превосходит дальность ФАБа со стандартным модулем планирования и коррекции, отмечает издание.Это позволяет российским самолетам работать по украинским позициям, не входя в зону действия украинских систем ПВО.Достать носители "Грома" могут только американские ЗРК "Патриот", однако их на Украине слишком мало, отмечается в статье. Против российских самолетов, вооруженных "Громом" не смогут работать и прибывшие на Украину американские истребители F-16, так как дальность их ракет AMRAAM недостаточна для того, чтобы сбить находящийся на удалении в 120 километров российский Су-34.Более подробно о методах введения войны российских войск в материале Александра Чаленко Топ-5 вещей, которым научилась российская армия в ходе СВО

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новости, россия, вкс, су-34, f-16, украина, авиабомбы