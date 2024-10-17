https://ukraina.ru/20241017/1058151624.html

ТОП-5 вещей, которым научилась российская армия в ходе СВО

ТОП-5 вещей, которым научилась российская армия в ходе СВО - 17.10.2024 Украина.ру

ТОП-5 вещей, которым научилась российская армия в ходе СВО

Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал интернет-изданию Украина.ру, что изменилось в российской армии в течение последних двух лет

2024-10-17T05:14

2024-10-17T05:14

2024-10-17T05:14

эксклюзив

сво

авдеевка

угледар

александр чаленко

александр "варяг" матюшин

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1) Применение БПЛА и средств защиты от нихКомментарий Александра Матюшина:"В 2022 году СВО начиналась, как война артиллерии, а сейчас она стала войной беспилотников. Причем еще в прошлом году, когда вагнеровцы брали Бахмут, это еще была война артиллерии. Сейчас все изменилось. Сейчас все в военной сфере перестроилось с учетом того, что на ЛБС господствуют дроны.Если раньше дрон мог применяться, как разведчик, то теперь дрон – это уже и ударная сила, и бомбардировщик, и истребитель. И самое главное, наши бойцы научились их делать прямо в своих подразделениях, приобретая на маркет-плейсах нужные детали.Вместе с дронами появились и антидроновые средства. О РЭБах чуть позже поговорим. Скажу только, что бойцы стали использовать антидроновые покрывала. Ими могут накрывать машины, блиндажи, окопы. Это защита от тепловизоров, которыми оснащены дроны противника. Ночью вас или машину видно, благодаря теплу, которое вы отражаете.Специальное приспособление в покрывале делает это невозможным. Помню, как мы подняли в воздух дрон с тепловиком, а бойцы внизу накинули на себя покрывала, которые закрыли их с головы до колен. На экране мы увидели только ходящие ноги. Все остальное было скрыто".2) Применение РЭБКомментарий Александра Матюшина:"Когда мы раньше говорили РЭБ (приборы радиоэлектронной борьбы), то представляли себе огромную неповоротливую махину на гусеничной тяге, из которой торчали антенны. СВО внесло свои коррективы. Теперь РЭБ могут быть чуть ли не портативными. Каждое пехотное подразделение, каждая штурмовая группа, которая выходит на боевое задание, имеет свой РЭБ, который находится у кого-то из бойцов в рюкзаке. Это необходимо, чтобы обезопасить себя от дронов в радиусе 150 м. Дрон просто падает, попав в зону действия РЭБа, а потом добивается из дробовика.Обязательно у группы должен быть детектор дронов, который может показать, что рядом пролетает дрон. Сейчас появились такие детекторы, которые могут показать, где конкретно летит дрон и его тип.Сегодня без РЭБ на ЛБС не выезжают ни танки, ни БТР, ни легковушки, ни буханки. Ими оснащено всё и вся".3) Блиндажи стали строить по-другомуКомментарий Александра Матюшина:"На передовой если солдат не в окопе или не в секрете, то, как правило в блиндаже. Там он спит, хранит вещи и многое другое. С появлением FPV-дронов и мы, и противник, в общем-то, если оператор был опытным, спокойно могли направить дрон внутрь блиндажа, и всех находящихся там уничтожить.Это привело к тому, что их стали строить по-другому: вход теперь вел не вовнутрь помещения, а в отдельный отсек, который заканчивался стенкой. А вот оттуда под углом 90 градусов находился второй вход, который и вел в помещение, где и располагались бойцы.Это делалось для того, чтобы дрон, влетая в блиндаж, просто взрывался в первом отсеке, не причиняя никому вреда. Даже самый опытный оператор, влетая на большой скорости в блиндаж, не сможет резко повернуть дрон под углом 90 градусов".4) Возвращение на фронт ФАБов (фугасных авиабомб)Комментарий Александра Матюшина:"По какой-то причине в свое время ФАБы прекратили применять в армии, а теперь их вернули на фронт, несколько их усовершенствовав. Прежде всего, приделав к ним крылья, с помощью которых те научились летать.ФАБ в народе стали называть "чугунием". Они себя великолепно показали. Лучше них ничто так не разносит укрепы врага. Авдеевку и Угледар мы взяли, в том числе и благодаря им, а сейчас успешно берем Часов Яр и Торецк.Когда на ваши головы сбрасывают бомбы от 500 кг до 3 тонн, то вы, как бы не были стойки, теряете все же волю к сопротивлению".5) Выучка и оснащение личного составаКомментарий Александра Матюшина:"Ушли в прошлое железные каски. Теперь у каждого бойца кевларовый шлем, бронежилет с поднятым воротом, паховой защитой, у кого-то есть нарукавники и наколенники. Есть все для защиты в современном бою.В бой штурмовики теперь ходят малыми группами, применяя "лягушачью тактику". В одной группе теперь не больше 2 человек. Первая выдвигается вперед, захватывая определенные позиции, за ней идет другая, затем опять первая группа идет вперед, за ней – вторая, на позиции второй – третья и так далее. Это делается для того, что если вас засечет разведка противника, то на двух человек вряд ли кто-то будет тратить дорогие снаряды.Если раньше на позицию, чтобы нанести удар по врагу, выдвигалось 4-8 "Градов", то теперь 1-2. Не больше. Это делается для того, чтобы не дать врагу возможности в случае чего, уничтожить большое количество техники.Теперь танк или БТР мчится на предельной скорости, чтобы успеть уничтожить врага, пока он не уничтожил его. При этом тяжелая техника обшивается железными сетками или дополнительным железом".О том, как ВС РФ, применяя новую тактику, действуют на полях СВО - в статье Александра Чаленко Донецкий фронт. Киев хочет превратить Кураховскую ТЭС в новую "Азовсталь", но вероятнее ВСУ сбегут оттуда

https://ukraina.ru/20241008/1057966107.html

авдеевка

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, авдеевка, угледар, александр чаленко, александр "варяг" матюшин