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Кого Трамп возьмёт на переговоры с Путиным и что США успеют до инаугурации президента – Гаспарян
Кого Трамп возьмёт на переговоры с Путиным и что США успеют до инаугурации президента – Гаспарян - 09.11.2024 Украина.ру
Кого Трамп возьмёт на переговоры с Путиным и что США успеют до инаугурации президента – Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
2024-11-09T10:46
2024-11-09T10:46
2024-11-09T10:46
видео
армен гаспарян
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
валдай
ближний восток
курск
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00:23 – Выборы президента США и победа Трампа;07:29 – Саммит Европейского политического сообщества;16:12 – Об итогах XXI ежегодного заседания Клуба "Валдай";20:51 – Возьмётся ли Трамп за вопрос Украины после инаугурации?
сша
россия
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ближний восток
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, армен гаспарян, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, валдай, ближний восток, курск, выборы, многополярный мир, северная корея, франция, мид, видео
Видео, Армен Гаспарян, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Валдай, Ближний Восток, Курск, выборы, многополярный мир, Северная Корея, Франция, МИД
Кого Трамп возьмёт на переговоры с Путиным и что США успеют до инаугурации президента – Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
00:23 – Выборы президента США и победа Трампа;
07:29 – Саммит Европейского политического сообщества;
16:12 – Об итогах XXI ежегодного заседания Клуба "Валдай";
20:51 – Возьмётся ли Трамп за вопрос Украины после инаугурации?