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Кого Трамп возьмёт на переговоры с Путиным и что США успеют до инаугурации президента – Гаспарян

Кого Трамп возьмёт на переговоры с Путиным и что США успеют до инаугурации президента – Гаспарян - 09.11.2024 Украина.ру

Кого Трамп возьмёт на переговоры с Путиным и что США успеют до инаугурации президента – Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели

2024-11-09T10:46

2024-11-09T10:46

2024-11-09T10:46

видео

армен гаспарян

сша

россия

украина

дональд трамп

владимир путин

валдай

ближний восток

курск

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00:23 – Выборы президента США и победа Трампа;07:29 – Саммит Европейского политического сообщества;16:12 – Об итогах XXI ежегодного заседания Клуба "Валдай";20:51 – Возьмётся ли Трамп за вопрос Украины после инаугурации?

сша

россия

украина

ближний восток

курск

северная корея

франция

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2024

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