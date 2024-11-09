https://ukraina.ru/20241109/1058756163.html

Мобилизация женщин и молодых солдат ждет Украину, так как она планирует долгую войну — Стоякин

Мобилизация женщин и молодых солдат ждет Украину, так как она планирует долгую войну — Стоякин - 09.11.2024 Украина.ру

Мобилизация женщин и молодых солдат ждет Украину, так как она планирует долгую войну — Стоякин

Подтекст такого рвения к мобилизации на Украине очевиден — киевский режим не собирается заканчивать войну, а если она все-таки завершится, то Украина желает остаться предельно военизированным государством

2024-11-09T06:45

2024-11-09T06:45

2024-11-09T06:45

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Такую точку зрения в своем материале высказал автор издания Украина.ру Василий Стоякин.Он напомнил, что ВСУ требуется немыслимо большое количество солдат — как минимум полтораста тысяч.При этом мобилизация остаётся крайне непопулярной в украинском обществе, даже несмотря на то, что масштабы сопротивления ей сильно преувеличены СМИ, заметил автор.В интервью изданию Украина.ру экс-премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что рано или поздно сотрудников ТКЦ (аналог военкомата на Украине) также призовут на фронт. Но, заметил эксперт, их численность на одну бригаду наберется, поэтому для ситуации на поле боя это значения иметь не будет.Азаров добавил, что ситуация на фронте с самого начала была проигрышной, Украина не стала считаться с экономическим преимуществом России, численным превосходством, военной промышленностью, наличием сил ядерного сдерживания, которые позволят в любой момент переломить ситуацию в пользу Москвы.“Ставя себя на место Зеленского и взвешивая все за и против, я бы никогда не пошел бы на провоцирование конфликта с Россией. И ни один здравомыслящий лидер этого бы не сделал. А то, с какой легкостью Порошенко, Зеленский шли по пути реализации замысла Запада, означает, что у них ничего патриотического нет”, — поделился своими мыслями Азаров.Более подробно об этом — Николай Азаров: Киев - город-провокатор, после освобождения столицу Украины надо перенести на юго-востокРанее в своем материале автор издания Украина.ру, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко рассказал, что работа в ТЦК пользуется настолько высоким спросом, что даже протекция высокого уровня должна быть дополнена значительной взяткой, чтобы соискатель получил должность.Автор обратил внимание на то, какие возможности получает сотрудник ТЦК:"Временное освобождение от фронта и возможность брать взятки с желающих избежать мобилизации. Поскольку мобилизовать (оформив как добровольца) даже сейчас можно любого гражданина Украины от 18 лет и старше, возможность обогащения для сотрудников ТЦК практически ничем не ограничена. Правда к насильственной мобилизации женщин (кроме медиков) на данном этапе прибегают в исключительных случаях, но это послабление ненадолго".Ищенко также упомянул, какая ответственность ложится на плечи сотрудника ТЦК:"За выполнение плана мобилизации ты отвечаешь лично. Не наловил достаточное количество "добровольцев" — сам отправился на фронт".А ведь план растет, напомнил автор, мобилизация продолжается."На текущей недели ТЦК озвучили информацию о стоящей перед ними задаче, обеспечить до конца года мобилизацию ещё 160 тысяч человек дополнительно к тем, кто уже поставлен в строй", — напомнил Ищенко.Более подробно об этом — в материале Паралич разума порождает украинцев29 октября секретарь СНБО Литвиненко сообщил, что планируется призвать 160 тысяч человек, чтобы укомплектовать части на 85%. Всего в ВСУ уже призвано свыше 1 млн 50 тыс. человек.Подробнее об этом — Экономика Украины и война: асоциальные инициативы, меморандум с МВФ и мобилизация ценных специалистовПолный текст материала — "О чём шумите вы, народные витии?" Стратегия Офиса президента в преддверии переговоров* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20241108/1058695017.html

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новости, украина, россия, москва, ростислав ищенко, василий стоякин, вооруженные силы украины, мобилизация, детали