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Экономика Украины и война: асоциальные инициативы, меморандум с МВФ и мобилизация ценных специалистов

Экономика Украины и война: асоциальные инициативы, меморандум с МВФ и мобилизация ценных специалистов - 30.10.2024 Украина.ру

Экономика Украины и война: асоциальные инициативы, меморандум с МВФ и мобилизация ценных специалистов

В конце октября киевская власть поделилась с прессой содержанием меморандума с МВФ, Минсоцполитики предложило внедрить на Украине накопительную пенсионную систему, а военкомы пожелали убить ещё 160 тыс. человек, мобилизовав их в ВСУ.

2024-10-30T06:20

2024-10-30T06:20

2024-10-30T06:20

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Об этих и других новостях украинской экономики читайте в традиционном обзоре по средам.МВФ и антисоциальные инициативыДостоянием общественности стал текст нового меморандума Украины и МВФ, в соответствии с которым киевская власть берёт на себя новые обязательства перед Фондом, гарантирующие сведение дебета с кредитом, без чего невозможно получение нового транша от МВФ. Киевская власть обязуется.1. Повысить ставку НДС с 20% до 22%, что увеличит сборы в бюджет, но автоматически приведёт к подорожанию товаров и услуг.2. Внедрить прогрессивную шкалу НДФЛ, а также провести "комплексную реформу системы упрощённого налогообложения". Проще говоря, граждан заставят платить больше, а предпринимателям урежут льготы и лишат возможности упрощённого взаимодействия с налоговой.3. Провести ежегодную оценку устойчивости банков, а также продать два государственных банка — "Сенс Банк" и "Укргазбанк". При этом "Сенс Банк" — это бывшая украинская "дочка" российского "Альфа-банка", национализированного в прошлом году.4. До конца января 2025 года поднять требование по минимальному уставному капиталу для банков с нынешних 200 млн грн (4,4 млн евро) до 5 млн евро. При этом рассчитывать 5-млн капитал НБУ планирует по курсу в 60 гривен за 1 евро, а это означает, что банкам потребуется изыскать дополнительные 300 млн гривен для пополнения капитала. Такой подход отправит в зону риска сразу 21 украинский банк.5. Поднять тарифы на электроэнергию и газ для бытовых потребителей. Электроэнергия уже со следующего года подорожает до 7 гривен за киловатт с нынешних 4,32 гривен, а цена на газ постепенно вырастет с текущих 7,99 тыс. гривен за 1 тыс. м3 до 18–20 тыс. гривен за тыс. м3;6. Провести реформирование наблюдательного совета "Укрэнерго", откуда недавно по требованию Зеленского уволили Владимира Кудрицкого, где впредь большинство членов будут составлять люди, рекомендованные Западом. Это приведёт к ещё большей зависимости украинской электроэнергетики от воли западных стран, что, впрочем, логично с учётом критической зависимости Украины от перетоков электроэнергии из европейской энергосистемы ENTSO-E.7. Легализовать криптовалюты, предоставив соответствующий законопроект до конца текущего года — криптовалюты являются единственным каналом связи для многих украинцев с Россией, а также инструментом для выведения валюты из страны.8. Ужесточить финансовый мониторинг для клиентов украинских банков, что гарантированно приведёт к блокировкам карт, штрафам и начислению налогов.9. Разработать систему гарантированных вкладов в кредитные союзы и страховые компании.Асоциальные пенсииКроме того, из предлагаемых нововведений, которые связаны с МВФ, стоит выделить передачу таможни под внешнее управление — главу будут выбирать по процедуре, уже действующей для "антикоррупционных" структур, являющихся инфраструктурой внешнего управления. Также планируется ввести обязательную накопительную пенсионную систему — советующий законопроект подготовило Министерство социальной политики. В лучших традициях антисоциальной политики предлагается сделать обязательными платежи в государственные и негосударственные пенсионные фонды как для работников, так и для работодателей. В качестве стимулирующей меры чиновники предлагают перераспределить пенсионные взносы граждан: взносы в солидарную систему снизят, а в накопительную введут, распределив обязанность по уплате взносов между работников и работодателем. За неуплату взносов введут штрафы в размере 20% от неуплаченной суммы.Если отбросить словесную эквилибристику, в которой упражняются чиновники в таких случаях, об ответственности каждого работника за свою пенсию, то внедрение такой системы приведёт к ряду негативных последствий для людей.Во-первых, государство берёт курс на постепенный отказ от солидарной системы пенсионного обеспечения, в рамках которой работающие поколения содержат поколения нетрудоспособные. С учётом массового оттока населения за границу, ухода миллионов мужчин в тень и гибели десятков тысяч (доказанные потери Украины в ходе войны превысили 100 тыс. человек), а также общей демографии, коллапс солидарной системы пенсионного обеспечения является вопросом исключительно времени.Во-вторых, взносы будут начисляться на счета пенсионных фондов — как государственных, так и частных, — которым необходимо будет обеспечить не только сохранность средств, но и их преумножение. Классикой в таком случае является инвестирование денег в облигации или акции. Фондового рынка на Украине нет, следовательно менеджеры фондов будут покупать акции западных компаний, которые сейчас сильно лихорадит. Но, с учётом крайней нужны бюрократии в деньгах для покрытия бюджетного дефицита, приоритетом станет покупка облигации внутреннего займа, то есть бюрократия проест деньги пенсионеров. И это в лучшем случае — в худшем деньги "съест" инфляция или их украдут и выведут за границу, а "дыру" в солидарной системе придётся латать через трансферты из госбюджета, в котором и так пусто — все деньги идут на войну. В общем, Украина к накопительной системе пенсионного обеспечения не готова — к ней оказалась не готова и Россия в годы до начала СВО.Однако вряд ли это кого-либо остановит — пенсионеры киевской власти были нужны лишь в период избирательных кампаний, а сейчас, когда легитимность киевской власти зависит исключительно от внешнего признания, а проведение выборов поставлено на паузу, ценность людей преклонного возраста становится неочевидной. Они, в отличие от студентов — последний мобилизационный резерв — для украинских властей являются балластом: не работают, не воюют, а деньги получают.Транзит газа25 октября президент России Владимир Путин сообщил что Киев, по всей видимости, не планирует продлевать соглашение на прокачку газа по своей ГТС, а европейские компании своевременно не подали заявки на бронирование мощностей для поставок газа. Сделать это они должны были до июля 2024 года. А так как срок пропущен, то транзит под вопросом. Однако президент Путин заявил, что "всё могут сделать, если захотят", имея в виду продолжение транзита и действия по этому вопросу со стороны Украины и стран Запада.Тем временем Европейский парламент принял резолюцию, посвященную ситуации в Азербайджане, в которой призвал ЕС положить конец зависимости от азербайджанского газа. Предлог — постоянные нарушения прав человека в Азербайджане и опасения, что увеличенные поставки газа из Азербайджана в ЕС могут быть смешаны с газом РФ. Какой на этом фоне резон у официального Баку организовывать транзит газа по территории Украины — не ясно. А ведь именно Азербайджан Киев видел в качестве поставщика газа в ЕС по своей территории. Но своими требованиям, включая предоставление гарантий от России об отказе от ударов по газовой инфраструктуре, украинские власти явно отбили у Баку желание участвовать в этой истории.При этом обозреватель Bloomberg Хавьер Блас констатирует очевидное: Евросоюз не сможет сократить поставки российского газа, что ставит под угрозу планы союза отказаться от топлива из России к 2027 году, а доля России на газовом рынке ЕС за год выросла на 5%, до 20%.МобилизацияИздание "Новое время" сообщило, что количество забронированных от участия в военных действиях работников на критически важных предприятиях промышленности и энергетики планируется сократить со 100% до 70–90%. Кто относится к критически важным, будет решаться военкомами и военными администрациями. Что по традиции увеличит в свою очередь коррупцию в этих структурах.Также, судя по заявлениям нардепа Марьяны Безуглой, известной своей критикой МО Украины, принято решение отправить на фронт 20% военных медиков из госпиталей.В общем, единственная задача, стоящая перед киевской властью — отлов людей для их умерщвления на фронте. А так как спрятавшихся по домам мужчин поймать сложно, то власти задействовали предпоследний мобилизационный резерв — тех, кто "засветился" или уклонился, приписавшись к критически важным предприятиям. При этом, кто уклонист, а кто действительно ценный работник военкомы особо разбираться не будут — им нужны люди. Приведёт такой подход к потере ценных специалистов, на подготовку которых уходят десятилетия, а также повышенной смертности, в том числе среди раненых. Но киевскую власть это устраивает — ей нужно выиграть время в надежде на то, что Россия по каким-то неведомым науке и совершенно фантастическим причинам рухнет.К слову, в ряде торговых сетей мужчин уже не осталось: на это жаловалась владелец сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" Галина Герега, аналогичные проблемы у региональной сети строительных гипермаркетов "33 квадрата" в городе Южный Одесской области, где все мужчины уволились из-за мобилизации.А масштаб грядущей катастрофы можно понять по мобилизационным планам, которые озвучил в парламенте секретарь СНБО Литвиненко: планируется призвать ещё 160 тыс. человек, чтобы укомплектовать части на 85%. Всего в ВСУ уже призвано свыше 1 млн 50 тыс. человек. Куда делись остальные, журналисты не спрашивают.Прочие новостиГлава Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров заявил, что в Запорожской области зимой вообще может не быть электроэнергии, призвав граждан спасаться самостоятельно. Водонапорные станции, школы, больницы и котельные власти планируют запитать от генераторов.За последние четыре года на Украине закрыли 2114 школ, первоклассников стало меньше более чем на 122 тысяч. Если в 2020–2021 годах в стране работало 14 815 школ, то в 2023–2024 годах уже 12 701. Портал Education подчеркивает, что быстрее всего школы закрывают в сёлах, но и в городах тоже — там за последние 4 года закрыли около 5% школ. Учитывает ли эта статистика потерю территорий — не ясно, однако никакой вины СВО в этом нет: школы начали закрывать в ходе "реформы" образования, начатой задолго до начала боевых действий.22 октября на Южно-Украинской АЭС от сети на 4 часа отключился один из энергоблоков из-за ошибочного сигнала к системам защиты блока. Однако украинские СМИ предпочли бить в набат из-за пролёта российского дрона вблизи одного из блоков Хмельницкой АЭС. Техническое состояние ЮАЭС, где летом горели трансформаторы, их, по всей видимости, не беспокоит.На следующей неделе ЕС повысит лимиты на перетоки электроэнергии на Украину до 2–2,2 ГВт с текущих 1,7 ГВт — соответствующее решение ожидается от оператора европейской энергосистемы ENTSO-E.В Одессе умер основатель Kadorr Group — местной компании-застройщика — Аднан Киван. Киван родился в Сирии, однако капитал сколотил на Украине. В Одессе его ненавидели за то, что он утыкал Одессу высотками-человейниками, изуродовав в том числе и центр города. Также Киван активно поддерживал украинских националистов.Финансовый надзорный орган FATF в очередной раз отказался вносить Россию в "черный список", о чём уже не в первый раз ходатайствовала Украина. Очередная попытка Украины усилить ограничения против РФ провалилась из-за противодействия Китая, Индии, Саудовской Аравии и Южной Африки и Бразилии.На увеличение зарплат прокуроров и судей в следующем году из бюджета планируют выделить дополнительно 2,7 млрд грн и 1,3 млрд грн соответственно. Повышение зарплат педагогов и медиков не предусмотрено.С начала СВО граждане Украины открыли в Польше 9,4 тыс. юрлиц и 48,5 тыс. ИП (индивидуальных предприятий). А в прошлом году украинцы купили в Польше 7700 квартир общей площадью 380 тыс. м2 при средней цене в 3–4 тыс. долларов за м2.Днепровский металлургический завод, входящий в компанию DCH Александра Ярославского, в сентябре сократил производство проката на 56,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.О психологической ситуации в украинском обществе - в статье Ростислава Ищенко "Разрушительный потенциал свободного народа Украины"

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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украина, россия, азербайджан, дмитрий кива, владимир путин, владимир зеленский, мвф, ес, вооруженные силы украины, эксклюзив, иван лизан