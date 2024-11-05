Николай Азаров: Киев - город-провокатор, после освобождения столицу Украины надо перенести на юго-восток - 05.11.2024 Украина.ру
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Николай Азаров: Киев - город-провокатор, после освобождения столицу Украины надо перенести на юго-восток
Николай Азаров: Киев - город-провокатор, после освобождения столицу Украины надо перенести на юго-восток - 05.11.2024 Украина.ру
Николай Азаров: Киев - город-провокатор, после освобождения столицу Украины надо перенести на юго-восток
Не думаю, что взятие Харькова или Красноармейска будет служить переломным пунктом. Реальным переломом будет смена правящего режима. А это только взятие столицы Украины – Киева. Останется ли Киев после этого столицей? Была бы моя воля, я бы не оставил.
2024-11-05T06:30
2024-11-05T06:30
интервью
украина
киев
россия
владимир зеленский
николай азаров
ес
красная армия
украина.ру
петр порошенко
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.- Николай Янович, 28 октября исполнилось 80 лет освобождению Украины от немецко-фашистских захватчиков. Как получилось, что на современной Украине забыли о тех событиях?- Народ Украины принудили забыть. А ведь этот праздник мы отмечали на всенародном уровне. Прекрасно помню, как Порошенко*, Аваков * приходили возлагать венки к могилам советских воинов с георгиевскими ленточками. Потом они переметнулись и стали русофобами.Масштабы участия украинского народа в Великой Отечественной войне колоссальные. В сентябре 1941 года на оккупированной территории Украины действовало 738 партизанских отрядов. В рядах советской армии воевали более семи миллионов украинцев.И сейчас российская армия освобождает Украину от захватчиков. Уверен, придет то время, когда мы обновим памятники, вернем городам их истинные названия. Потому что Красноармейск называется Красноармейском, потому что освобождала его Красная армия. И никакой он не Покровск.- Взятие какой точки станет переломным и позволит обрушить фронт? Возможно, это будет Харьков? Что может сломить самоубийственную воинственность киевского режима?- Самый главный перелом должен наступить в сознании самих украинцев. Они должны понять, что происходит убийство страны и ее народа. Американцы и западные европейцы наняли народ Украины на ведение войны с Россией. Финансируют, вооружают и поставляют своих инструкторов.Те, кто захватили власть на Украине, являются марионетками Запада и пускают в топку и экономику, и народ. Поэтому должно проснуться осознание, что они не свои границы защищают. Защищают неонацистскую, бандеровскую страну, которую наняли на исполнение гнусного задания.Не думаю, что взятие Харькова или Красноармейска будет служить переломным пунктом. Реальным переломом будет смена правящего режима. А это только взятие столицы Украины – Киева. Останется ли Киев после этого столицей? Была бы моя воля, я бы не оставил.Я бы обязательно переместил столицу Украины на юго-восток. Это могло бы быть Запорожье, Днепропетровск, Харьков. Это те населенные пункты, в которых здравый смысл у населения преобладает даже сейчас не смотря на воздействие тотальной пропаганды.Киев, куда переселилось огромное число бандеровцев, стал городом-провокатором. Три государственных переворота. На самом деле, майданов было несметное количество. Я с ними стакивался столько, что даже последний Майдан меня не поразил. Я считал, что с ним можно легко справиться. Я ошибся. Сейчас мы получили гораздо более страшную трагедию, чем если бы тогда приняли более решительные меры.Киев потерял свое право быть столицей. Но перелом в этом конфликте наступит только после освобождения Киева.- Из Днепропетровска, Харькова приходят новости о том, что там формируются отряды ополчения из студентов. О чем свидетельствуют подобные новости?- Только об одном. Нынешнее марионеточное правительство Украины, всякие Зеленские и ему подобные, не думают ни о настоящем, ни о будущем Украины.- Очень много роликов о бесчинствах ТЦК из того же Харькова. Не проще ли отправить на фронт самих тцкшников? Все-таки они люди с опытом и в хорошей физической форме.- И это будет в определенный момент времени. Их численность на одну бригаду наберется, поэтому для ситуации на фронте это значения иметь не будет. Ситуация с самого начала была проигрышной. Они не стали считаться с экономическим преимуществом России, численным превосходством, военной промышленностью, наличием сил ядерного сдерживания, которые позволят в любой момент переломить ситуацию в пользу России. В жертву этому конфликту было брошено стратегическое взаимодействие с Россией.Ставя себя на место Зеленского и взвешивая все за и против я бы никогда не пошел бы на провоцирование конфликта с Россией. И ни один здравомыслящий лидер этого бы не сделал. А то, с какой легкостью Порошенко, Зеленский шли по пути реализации замысла Запада, означает, что у них ничего патриотического нет. Надеюсь, рано или поздно над ними будет справедливый суд. Это клятвопреступники и нарушители Конституции.Я знаком с ситуацией в Молдавии. Мне приходилось решать вопросы нашего взаимодействия. И не мог себе представить, что люди так легко купятся на обещания вступить в Евросоюз. Или взять выборы в Грузии. Там победила правящая партия, но громадное количество людей выступают за присоединение к ЕС. А с чем вы придете на этот общеевропейский рынок?Ведь Евросоюз это огромный конкурентный и жесткий рынок. Результаты присоединения к нему мы видим на примере Украины – это развал экономики. Дотации могут обеспечить более-менее приемлемое существование нескольким миллионам человек, как в Латвии, Литве, Эстонии, но без всякого развития.А присоединение такой огромной страны, как Украина, с 45 млн населения и площадью 680 тысяч квадратных километров совсем другое дело. Эта страна по площади больше Франции. Ее масштабы требовали огромных вложений в инфраструктуру, строительство дорог. Но Евросоюз вкладывает средства в поставки вооружений, финансирование армии. За 30 лет не был реализован ни один совместный инфраструктурный проект с Евросоюзом.- У себя в телеграм-канале вы написали о том, что в преддверии холодов киевский режим не заготовил необходимое количество угля и газа, не провел плановые работы. Угля заготовлено в три раза меньше. Почему не подготовились к сезону холодов?- Экономика Украины, которая досталась в наследство от Советского Союза, имеет значительный запас прочности. Даже если к власти приходят идиоты и негодяи, среднее звено управления это кадры, которые в течение многих лет поддерживали свои электростанции и так далее.Я бы не стал трагически эти вопросы рассматривать с точки зрения мощностей энергетической системы Украины. Надо иметь в виду, что население Украины сократилось где-то в два с половиной раза. Сократилось и потребление электроэнергии. Промышленность сократилась где-то на 50%. Остановились энергоемкие производства такие как электросталеплавильные.На Украине сообщают, что пиковые потреблений электроэнергии 12 000 мегаватт. Возьмем эту цифру за основу. Три АЭС, девять атомных блоков в совокупности дают порядка 9 000 мегаватт. Прибавим 2 000 мегаватт из Европейского союза, которые уже обещаны киевскому режиму.Прибавим теплоэлектростанции, возобновляемые источники энергии и получим более 13 000 мегаватт. То есть от СССР, который они так ненавидят, у них осталось достаточное количество электроэнергии, чтобы обеспечить минимальные потребности.Сама Украина добывала порядка 20 млрд кубов. Сейчас около 14-15 млрд кубов. Это Сумская и Харьковская области, где не ведутся боевые действия. Марионеточный режим в Киеве лишился своих угольных бассейнов, но потребности в угле у них не такие большие.Таким образом у них будут проблемы зимой, но с учетом того, что со своим населением они обращаются очень жестко, поэтому народ будет терпеть. Но, повторюсь, на среднем уровне управления знают, как подать тепло и электричество. Эта очень продуманная система, она закольцована много раз. Конечно, если заблокировать АЭС, наступит блэкаут. Но и благодаря бережному подходу России такого не будет. Да и зимы в последние годы мягкие.*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовПодробно о ситуации на Украине Цифры недели. Сколько осталось армии России до Киева?
https://ukraina.ru/20231223/1052310225.html
https://ukraina.ru/20241030/1058479612.html
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Роман Гнатюк
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, украина, киев, россия, владимир зеленский, николай азаров, ес, красная армия, украина.ру, петр порошенко
Интервью, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Николай Азаров, ЕС, Красная Армия, Украина.ру, Петр Порошенко

Николай Азаров: Киев - город-провокатор, после освобождения столицу Украины надо перенести на юго-восток

06:30 05.11.2024
 
© РИА Новости . Александр НатрускинНиколай Азаров интервью
Николай Азаров интервью - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Александр Натрускин
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Роман
Гнатюк
корреспондент издания Украина.ру
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Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Не думаю, что взятие Харькова или Красноармейска будет служить переломным пунктом. Реальным переломом будет смена правящего режима. А это только взятие столицы Украины – Киева. Останется ли Киев после этого столицей? Была бы моя воля, я бы не оставил.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.
- Николай Янович, 28 октября исполнилось 80 лет освобождению Украины от немецко-фашистских захватчиков. Как получилось, что на современной Украине забыли о тех событиях?
- Народ Украины принудили забыть. А ведь этот праздник мы отмечали на всенародном уровне. Прекрасно помню, как Порошенко*, Аваков * приходили возлагать венки к могилам советских воинов с георгиевскими ленточками. Потом они переметнулись и стали русофобами.
Масштабы участия украинского народа в Великой Отечественной войне колоссальные. В сентябре 1941 года на оккупированной территории Украины действовало 738 партизанских отрядов. В рядах советской армии воевали более семи миллионов украинцев.
И сейчас российская армия освобождает Украину от захватчиков. Уверен, придет то время, когда мы обновим памятники, вернем городам их истинные названия. Потому что Красноармейск называется Красноармейском, потому что освобождала его Красная армия. И никакой он не Покровск.
23 декабря 2023, 18:41
Николай Азаров, биографияБывший премьер-министр Украины и один из основателей "Партии регионов"
- Взятие какой точки станет переломным и позволит обрушить фронт? Возможно, это будет Харьков? Что может сломить самоубийственную воинственность киевского режима?
- Самый главный перелом должен наступить в сознании самих украинцев. Они должны понять, что происходит убийство страны и ее народа. Американцы и западные европейцы наняли народ Украины на ведение войны с Россией. Финансируют, вооружают и поставляют своих инструкторов.
Те, кто захватили власть на Украине, являются марионетками Запада и пускают в топку и экономику, и народ. Поэтому должно проснуться осознание, что они не свои границы защищают. Защищают неонацистскую, бандеровскую страну, которую наняли на исполнение гнусного задания.
Не думаю, что взятие Харькова или Красноармейска будет служить переломным пунктом. Реальным переломом будет смена правящего режима. А это только взятие столицы Украины – Киева. Останется ли Киев после этого столицей? Была бы моя воля, я бы не оставил.
Я бы обязательно переместил столицу Украины на юго-восток. Это могло бы быть Запорожье, Днепропетровск, Харьков. Это те населенные пункты, в которых здравый смысл у населения преобладает даже сейчас не смотря на воздействие тотальной пропаганды.
Киев, куда переселилось огромное число бандеровцев, стал городом-провокатором. Три государственных переворота. На самом деле, майданов было несметное количество. Я с ними стакивался столько, что даже последний Майдан меня не поразил. Я считал, что с ним можно легко справиться. Я ошибся. Сейчас мы получили гораздо более страшную трагедию, чем если бы тогда приняли более решительные меры.
Киев потерял свое право быть столицей. Но перелом в этом конфликте наступит только после освобождения Киева.
Только взятие Киева? Когда на Украине случится перелом и где ждать обрушения фронта – Азаров
30 октября, 13:51
Только взятие Киева? Когда на Украине случится перелом и где ждать обрушения фронта – Азаров
- Из Днепропетровска, Харькова приходят новости о том, что там формируются отряды ополчения из студентов. О чем свидетельствуют подобные новости?
- Только об одном. Нынешнее марионеточное правительство Украины, всякие Зеленские и ему подобные, не думают ни о настоящем, ни о будущем Украины.
- Очень много роликов о бесчинствах ТЦК из того же Харькова. Не проще ли отправить на фронт самих тцкшников? Все-таки они люди с опытом и в хорошей физической форме.
- И это будет в определенный момент времени. Их численность на одну бригаду наберется, поэтому для ситуации на фронте это значения иметь не будет. Ситуация с самого начала была проигрышной. Они не стали считаться с экономическим преимуществом России, численным превосходством, военной промышленностью, наличием сил ядерного сдерживания, которые позволят в любой момент переломить ситуацию в пользу России. В жертву этому конфликту было брошено стратегическое взаимодействие с Россией.
Ставя себя на место Зеленского и взвешивая все за и против я бы никогда не пошел бы на провоцирование конфликта с Россией. И ни один здравомыслящий лидер этого бы не сделал. А то, с какой легкостью Порошенко, Зеленский шли по пути реализации замысла Запада, означает, что у них ничего патриотического нет. Надеюсь, рано или поздно над ними будет справедливый суд. Это клятвопреступники и нарушители Конституции.
Я знаком с ситуацией в Молдавии. Мне приходилось решать вопросы нашего взаимодействия. И не мог себе представить, что люди так легко купятся на обещания вступить в Евросоюз. Или взять выборы в Грузии. Там победила правящая партия, но громадное количество людей выступают за присоединение к ЕС. А с чем вы придете на этот общеевропейский рынок?
Ведь Евросоюз это огромный конкурентный и жесткий рынок. Результаты присоединения к нему мы видим на примере Украины – это развал экономики. Дотации могут обеспечить более-менее приемлемое существование нескольким миллионам человек, как в Латвии, Литве, Эстонии, но без всякого развития.
А присоединение такой огромной страны, как Украина, с 45 млн населения и площадью 680 тысяч квадратных километров совсем другое дело. Эта страна по площади больше Франции. Ее масштабы требовали огромных вложений в инфраструктуру, строительство дорог. Но Евросоюз вкладывает средства в поставки вооружений, финансирование армии. За 30 лет не был реализован ни один совместный инфраструктурный проект с Евросоюзом.
- У себя в телеграм-канале вы написали о том, что в преддверии холодов киевский режим не заготовил необходимое количество угля и газа, не провел плановые работы. Угля заготовлено в три раза меньше. Почему не подготовились к сезону холодов?
- Экономика Украины, которая досталась в наследство от Советского Союза, имеет значительный запас прочности. Даже если к власти приходят идиоты и негодяи, среднее звено управления это кадры, которые в течение многих лет поддерживали свои электростанции и так далее.
Я бы не стал трагически эти вопросы рассматривать с точки зрения мощностей энергетической системы Украины. Надо иметь в виду, что население Украины сократилось где-то в два с половиной раза. Сократилось и потребление электроэнергии. Промышленность сократилась где-то на 50%. Остановились энергоемкие производства такие как электросталеплавильные.
На Украине сообщают, что пиковые потреблений электроэнергии 12 000 мегаватт. Возьмем эту цифру за основу. Три АЭС, девять атомных блоков в совокупности дают порядка 9 000 мегаватт. Прибавим 2 000 мегаватт из Европейского союза, которые уже обещаны киевскому режиму.
Боевая работа РСЗО Град-1 25 общевойсковой армии группировки войск Запад на Краснолиманском участке фронта в ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
2 ноября, 07:21
"Провокация на тысячи трупов украинцев". Украинские эксперты о том, как переломить ситуацию на фронтеНа текущей неделе ВС РФ продолжали наступать, а украинская армия — терять территории. Украинский военнослужащий с позывным "Тень" заявляет в интервью украинским СМИ, что скорость продвижения российских войск и утраты Киевом населенных пунктов почти такая же, как весной 2022 года
Прибавим теплоэлектростанции, возобновляемые источники энергии и получим более 13 000 мегаватт. То есть от СССР, который они так ненавидят, у них осталось достаточное количество электроэнергии, чтобы обеспечить минимальные потребности.
Сама Украина добывала порядка 20 млрд кубов. Сейчас около 14-15 млрд кубов. Это Сумская и Харьковская области, где не ведутся боевые действия. Марионеточный режим в Киеве лишился своих угольных бассейнов, но потребности в угле у них не такие большие.
Таким образом у них будут проблемы зимой, но с учетом того, что со своим населением они обращаются очень жестко, поэтому народ будет терпеть. Но, повторюсь, на среднем уровне управления знают, как подать тепло и электричество. Эта очень продуманная система, она закольцована много раз. Конечно, если заблокировать АЭС, наступит блэкаут. Но и благодаря бережному подходу России такого не будет. Да и зимы в последние годы мягкие.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Подробно о ситуации на Украине Цифры недели. Сколько осталось армии России до Киева?
 
ИнтервьюУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийНиколай АзаровЕСКрасная АрмияУкраина.руПетр Порошенко
 
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08:09Главное за ночь 5 ноября
06:30Николай Азаров: Киев - город-провокатор, после освобождения столицу Украины надо перенести на юго-восток
06:25Готовить к войне детей с 5-6 класса. Украинские эксперты и волонтёры о катастрофической ситуации в стране
06:20Разъединённые Штаты Америки. Самые непредсказуемые выборы входят в решающую стадию прямо сейчас
06:15ВСУ отступают с потерями в сторону Купянска: эксперт рассказал про успехи ВС РФ в Харьковской области
06:00Взятие Курахова и новые котлы для ВСУ: Алёхин о том, как может развиваться ситуация под Покровском
05:50Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США
05:45Теперь под российским флагом: полковник запаса о том, как Украина за считанные дни потеряла Селидово
05:30Алёхин: После Курахово бойцы разрежут пополам оборону ВСУ и будут бить по нескольким направлениям
05:25Хроника энергетической войны: "Война прогнозов", СПГ из России в Европу растет, а Катар теряет Азию
05:15Три точечных прилета: эксперт раскрыл подробности ракетного удара по штабу ВСУ и казармам с наемниками
05:00Алёхин: Взятие Ясной Поляны даст возможность выйти к трассе Запорожье - Донецк и отрезать Курахово
04:45Гремело активно: эксперт о том, как ВКС ударили по аэродрому под Киевом и резервам ВСУ в Сумской области
04:30"Все ракеты попали в цель". Эксперт рассказал, как именно проходят учения по отработке ядерного удара
04:15"Мы всегда сможем среагировать": Стефанович о приоритетах и особенностях развития ядерной триады РФ
04:00Алёхин: ВС РФ сожгли резервы ВСУ в Селидово, зажали врага под Курском и готовят наступление на Покровск
03:50Гарнизон ВСУ в Курахово может попасть в котел уже на этой неделе
03:45Ещё 700 тысяч новых солдат: Алехин оценил людские ресурсы Киева после снижения призывного возраста
03:30Удар будет нанесен именно в ответ: эксперт рассказал про посыл учений по отработке стратегических сил
03:15Наземная, морская и воздушная: Стефанович рассказал о предназначении каждой из "ног" ядерной триады
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