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Паралич разума порождает украинцев

Паралич разума порождает украинцев - 31.10.2024 Украина.ру

Паралич разума порождает украинцев

Говорят "сон разума рождает чудовищ". Но предполагается, что заснувший разум может проснуться. Иногда, хоть и нечасто, его даже небезуспешно будят.

2024-10-31T16:34

2024-10-31T16:34

2024-10-31T16:34

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Происходящее на Украине с 1989 года по настоящее время сравнивают с коллективным помешательством огромного количества людей. Не даром многие российские граждане, наблюдающие за развитием событий в соседнем государстве и в том, во что оно постепенно превратилось, пришли к выводу, что это эндемичная территория, какого-то выедающего мозг заболевания, передающегося воздушно-капельным путём.Стоит нормальному человеку попасть на Украину, он превращается в зомби, искренне считающего Бандеру отцом европейской цивилизации и постоянно жаждущего русской крови, даже если сам русский. И пока он на Украине ничего не помогает. Как при эпидемии чумы в средние века, единицы оказываются наделены природным иммунитетом и невосприимчивы к заболеванию, десятки же миллионов оно поражает практически моментально, инкубационный период длится от нескольких минут, до нескольких суток после пересечения границы.Но стоит вывезти зомби с украинской территории, как большинство начинает возвращаться в нормальное состояние. Лишь процентов 10-20 остаются навсегда потерянными для человечества, остальные кто за несколько недель, а кто за пару-тройку лет, но избавляются от морока украинства.Есть ещё вариант очищения территорий от украинской государственности. Уцелевшее население тоже поддаётся возвращению в человечество, но хуже, чем выехавшие в Россию. На вышедших из состава Украины в процессе СВО территориях относительно быстро приходят в себя процентов 40-60 оставшихся жителей (а остаётся их немного, 10-30% от доукраинской популяции). На излечение остальных требуются годы и даже десятилетия. Некоторые (те же 10-20%) неизлечимы.В свою очередь, среди тех, кто покидает Украину в направлении Европы, случаи выздоровления исчезающе редки и связаны в основном с контингентом, планирующим через Европу перебраться в Россию. Остальные остаются в состоянии зомби, а у 15-20% наблюдается резкое ухудшение состояния, выражающееся в повышенной агрессивности.Основные признаки связанного с заболеванием паралича разума заключаются в ярко выраженном желании немедленно получить все блага мира, не прикладывая к этому никаких усилий, кроме провозглашения себя европейцами (в последнее время даже наиболее европейскими европейцами), а также в уверенности, что ничего плохого с отдельно взятым индивидуумом случиться не может, какой бы ужас ни творился вокруг него. Искреннее удивление "а нас за що?" каждый раз фиксирует провал очередной "мрии", что не мешает немедленному приходу следующей такой же.Особо ярко симптомы заболевания выражены у украинцев, стремящихся попасть на работу в ТЦК (украинский аналог военкомата - Ред). Отметим, что работа в этой структуре пользуется столь высоким спросом, что даже протекция высокого уровня должна быть дополнена значительной (не только по украинским, но и по мировым меркам) взяткой, чтобы соискатель получил должность. Конкурс не уменьшился, несмотря на то, что за последний год официальная численность сотрудников ТЦК увеличилась более, чем вдвое, с сорока пяти тысяч, до ста десяти тысяч человек.Что получает устроившийся на работу в ТЦК?Временное освобождение от фронта и возможность брать взятки с желающих избежать мобилизации. Поскольку мобилизовать (оформив как добровольца) даже сейчас можно любого гражданина Украины от 18 лет и старше, возможность обогащения для сотрудников ТЦК практически ничем не ограничена. Правда к насильственной мобилизации женщин (кроме медиков) на данном этапе прибегают в исключительных случаях, но это послабление ненадолго. Мужчины заканчиваются, уцелевшие научились эффективно прятаться от ТЦК, так что скоро украинские женщины смогут на равных с мужчинами реализовать своё право служить в ВСУ.Казалось бы – рай земной. В стране, где буквально каждый может быть в любой момент отправлен на убой (срок жизни среднего мобилизованного в бригадах первой линии не превышает недели), ты не только решаешь кому жить, а кому умирать, но и берёшь за это деньги в практически неограниченном количестве. Помимо всего, тебе ещё и зарплату платят.Но при ближайшем рассмотрении всё оказывается не так благостно как кажется.За выполнение плана мобилизации ты отвечаешь лично. Не наловил достаточное количество "добровольцев" - сам отправился на фронт. А план-то растёт. Совсем недавно Зеленский заявил о несуразном желании получить миллион новых мобилизованных к концу года. Не знаю смог ли его кто-то убедить в невозможности достичь этого показателя (за год столько не мобилизуют) или явочным порядком (не информируя верховного главнокомандующего) соратники сократили его аппетиты, но на текущей недели ТЦК озвучили информацию о стоящей перед ними задаче, обеспечить до конца года мобилизацию ещё 160 тысяч человек дополнительно к тем, кто уже поставлен в строй.До конца года осталось два месяца, то есть, для выполнения плана надо мобилизовывать по 80 тысяч в месяц. Это в четыре раза больше, чем ТЦК набирают в месяц сейчас и в два раза больше, чем они набирали даже в наиболее "урожайные" месяцы 2022-23 годов. Несмотря на принимаемые властью энергичные меры и на креатив самих ТЦК – задача практически не решаемая.Не решаемая для ТЦК, но вполне решаемая для Зеленского. Как уже было сказано выше, за последний год количество сотрудников ТЦК выросло больше, чем в два раза и составило на данный момент 110 тысяч человек. Кроме того, свыше 200 тысяч человек служит в полиции (примерно столько же сколько было при Януковиче). Вот только численность подконтрольного Киеву населения с 2022 года сократилась в два раза и продолжает сокращаться. Следовательно для сохранения соотношения числа сотрудников ТЦК и полицейских к числу граждан на довоенном уровне, можно спокойно обойтись половиной из сегодняшней численности. Половина от 310 тысяч сотрудников ТЦК и полицейских – 155 тысяч человек. Как раз столько, сколько надо Зеленскому/Сырскому до конца года для полного счастья.Напомню, что невыполняющих план сотрудников ТЦК оправляют на фронт уже сейчас. Поскольку же наловить требуемую Зеленским месячную норму мобилизованных практически невозможно (пока что ТЦК прогнозируют, что при максимальном напряжении сил смогут дать не более 35 тысяч человек в месяц) основания для сокращения их штатов и отправки лишних на фронт налицо.Допустим даже, что сейчас Зеленский их не тронет. Но рано или поздно на Украине закончатся и мужчины, и женщины, и даже дети. Еврейская полиция Варшавского гетто убыла в Освенцим последняя, предварительно отправив туда всех своих соплеменников, но в конечном итоге разделив их судьбу. Работников ТЦК ждёт такой же результат. Чем эффективнее они будут работать, чем больше отправлять на фронт соотечественников, тем быстрее пушечное мясо на Украине закончится, нужда в ТЦК отпадёт и их можно будет отправить на фронт, как последний резерв верховного главнокомандующего.Что мы имеем в результате?Украинские зомби, считают сотрудников ТЦК новой элитой и стремятся любой ценой попасть в их число, чтобы "заработать" денег на взятках и не пойти на фронт.Как только сотруднику удаётся скопить более-менее заметную сумму (начиная примерно от двухсот тысяч долларов), он попадает в поле зрения СБУ и оказывается вынужден отдать всё нажитое непосильным трудом, чтобы не сесть в тюрьму и не быть оттуда отправленным на фронт. Но фронт его всё равно ждёт уже в ближайшие месяцы. ВС РФ убивают мобилизованных украинцев во всевозрастающих количествах с нарастающей скоростью, дыр во фронте столько, что он стал похож на швейцарский сыр, для их латания командованию требуются люди. А тут в тылу ошивается сто тысяч годных к строевой службе, здоровых мужиков, которые к тому же не могут наловить нужное количество "добровольцев".То есть, от фронта отбояриться не удастся, деньги всё равно отнимут (зачем покойнику деньги?) да ещё и дополнительные издержки в виде ненависти окружающих возникают. Пока машины поджигают, но пару сотрудников ТЦК уже убили. Даже если сейчас убийства их не станут массовыми (а могут стать), после войны уцелевшие всё равно будут изгоями. Те же, которые останутся на отошедших к России территориях могут и под суд попасть. Они же закон нарушали при мобилизации. Могут быть обвинены в преступлениях против человечности – косвенной причастности к гибели сотен тысяч мобилизованных ими с нарушениями закона людей и в разжигании агрессивной войны (Украина официально выдвигала претензии не только на российские Крым, Севастополь, Запорожскую, Херсонскую области, ДНР и ЛНР, но и на Воронеж, Курск, Кубань. Так что состав преступления найдётся. Получается, как в анекдоте: "Денег нет, топора нет, ещё и рубль должен. И всё правильно!"Вот до чего доводит паралич разума. А ведь сотрудников ТЦК на Украине считают "новой элитой", что уж говорить об остальных, не таких "элитных".Об особенностях украинского менталитета - в статье Ростислава Ищенко Разрушительный потенциал свободного народа Украины

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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мнения, владимир зеленский, виктор янукович, вооруженные силы украины, сбу, россия, европа, украина