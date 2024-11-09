Гаспарян: мобилизация отвлекает украинцев от борща, поэтому новобранцы не оправдают себя - 09.11.2024 Украина.ру
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Гаспарян: мобилизация отвлекает украинцев от борща, поэтому новобранцы не оправдают себя
Гаспарян: мобилизация отвлекает украинцев от борща, поэтому новобранцы не оправдают себя - 09.11.2024 Украина.ру
Гаспарян: мобилизация отвлекает украинцев от борща, поэтому новобранцы не оправдают себя
Новоиспеченные солдаты ВСУ не станут воевать за то, чтобы Зеленский отдал полезные ископаемые американцам. Или за то, что ему разграбление "Пятерочки" в Судже было важнее обороны Донбасса. Поэтому они при первой возможности оставляют свои части
2024-11-09T04:20
2024-11-09T04:20
новости
россия
украина
суджа
владимир зеленский
армен гаспарян
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк и политический обозреватель Армен Гаспарян.Он заметил, что сейчас Сырский требует от Зеленского провести всеобщую мобилизацию, чтобы набрать какую-то цифру и посадить ее в окопы.Историк также упомянул, что мобилизованные солдаты попадают в военные реалии из переможного телемарафона, который им рассказывает про великолепные линии обороны и про качественную оснащенность ВСУ.“Но на самом деле они видят, что никаких фортификационных сооружений нет, потому что деньги украдены. За что им воевать? За то, чтобы Зеленский отдал полезные ископаемые американцам? Или за то, что ему разграбление "Пятерочки" в Судже было важнее обороны Донбасса? Они при первой возможности оставляют свои части”, — поделился своими мыслями Гаспарян.Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что агония Зеленского связана с успешным наступлением ВС РФ.“Покровск ещё не занят, Курахово, очевидно, в ближайшем будущем падёт, Селидово уже занято. То есть процесс идёт, и он должен закончиться полным развалом украинского фронта. И ситуация для Украины ухудшается по всему фронту. От Купянска и до Работино, как минимум. А то и туда дальше, до Орехова. То есть практически везде наблюдается продвижение российских войск, везде оно идет с ускорением”, — подробно описал Ищенко.Он пришел к выводу, что Украина делает все для того, чтобы стабилизировать фронт: поездки Зеленского, попытка получить "Томагавки", попытка убедить американцев использовать под прикрытием Украины ядерное оружие против России. Эксперт также упомянул попытку Зеленского “набрать новое пушечное мясо в увеличенном количестве”.Ищенко заключил, что все это свидетельство агонии режима.Подробнее об этом — Ростислав Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для РоссииПолный текст интервью — Армен Гаспарян: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, суджа, владимир зеленский, армен гаспарян, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, детали
Новости, Россия, Украина, Суджа, Владимир Зеленский, Армен Гаспарян, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, детали

Гаспарян: мобилизация отвлекает украинцев от борща, поэтому новобранцы не оправдают себя

04:20 09.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
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Новоиспеченные солдаты ВСУ не станут воевать за то, чтобы Зеленский отдал полезные ископаемые американцам. Или за то, что ему разграбление "Пятерочки" в Судже было важнее обороны Донбасса. Поэтому они при первой возможности оставляют свои части
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк и политический обозреватель Армен Гаспарян.
Он заметил, что сейчас Сырский требует от Зеленского провести всеобщую мобилизацию, чтобы набрать какую-то цифру и посадить ее в окопы.
“Но нынешнею мобилизацию и так можно считать провалом. Новобранцы ничему не обучены. Они находятся не в той физической форме, чтобы воевать. У них нет ни малейшего желания это делать, потому что они обижены на власть, которая оторвала их от поедания борща”, — считает Гаспарян.
Историк также упомянул, что мобилизованные солдаты попадают в военные реалии из переможного телемарафона, который им рассказывает про великолепные линии обороны и про качественную оснащенность ВСУ.
“Но на самом деле они видят, что никаких фортификационных сооружений нет, потому что деньги украдены. За что им воевать? За то, чтобы Зеленский отдал полезные ископаемые американцам? Или за то, что ему разграбление "Пятерочки" в Судже было важнее обороны Донбасса? Они при первой возможности оставляют свои части”, — поделился своими мыслями Гаспарян.
Фото: Сайт Нацгвардии Украины
31 октября, 14:44
В Нацгвардии Украины объяснили, зачем нужна мобилизация 160 тысяч гражданДополнительная мобилизация на Украине необходима, поскольку в ВСУ есть огромный дефицит качественного личного состава. Об этом 31 октября сообщили украинские СМИ, ссылаясь на военнослужащего Нацгвардии
Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что агония Зеленского связана с успешным наступлением ВС РФ.
“Покровск ещё не занят, Курахово, очевидно, в ближайшем будущем падёт, Селидово уже занято. То есть процесс идёт, и он должен закончиться полным развалом украинского фронта. И ситуация для Украины ухудшается по всему фронту. От Купянска и до Работино, как минимум. А то и туда дальше, до Орехова. То есть практически везде наблюдается продвижение российских войск, везде оно идет с ускорением”, — подробно описал Ищенко.
Он пришел к выводу, что Украина делает все для того, чтобы стабилизировать фронт: поездки Зеленского, попытка получить "Томагавки", попытка убедить американцев использовать под прикрытием Украины ядерное оружие против России. Эксперт также упомянул попытку Зеленского “набрать новое пушечное мясо в увеличенном количестве”.
Ищенко заключил, что все это свидетельство агонии режима.
Подробнее об этом — Ростислав Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для России
Полный текст интервью — Армен Гаспарян: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава"
 
НовостиРоссияУкраинаСуджаВладимир ЗеленскийАрмен ГаспарянРостислав ИщенкоВооруженные силы Украиныдетали
 
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