Орбан рассказал о смене настроений по Украине в ЕС после победы Трампа - 08.11.2024 Украина.ру
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Орбан рассказал о смене настроений по Украине в ЕС после победы Трампа
Орбан рассказал о смене настроений по Украине в ЕС после победы Трампа - 08.11.2024 Украина.ру
Орбан рассказал о смене настроений по Украине в ЕС после победы Трампа
После победы Дональда Трампа на выборах в США среди лидеров ЕС растет число тех, кто осторожно перестраивается с готовности финансировать Украину на мирное урегулирование. На это обратил внимание премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
2024-11-08T12:34
2024-11-08T12:34
новости
украина
дональд трамп
виктор орбан
венгрия
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По его словам, победа Трампа создает новую ситуацию, а Европа "одна не может финансировать" конфликт.Он напомнил, что Венгрия всегда выступала против отправки оружия и денег Украине, а теперь "пришел момент забыть прошлое, срочно адаптироваться и перестроиться с войны на мир".Подробнее об ожиданиях от Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, дональд трамп, виктор орбан, венгрия, сша, ес
Новости, Украина, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Венгрия, США, ЕС

Орбан рассказал о смене настроений по Украине в ЕС после победы Трампа

12:34 08.11.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
Перейти в фотобанк
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После победы Дональда Трампа на выборах в США среди лидеров ЕС растет число тех, кто осторожно перестраивается с готовности финансировать Украину на мирное урегулирование. На это обратил внимание премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
По его словам, победа Трампа создает новую ситуацию, а Европа "одна не может финансировать" конфликт.

"Есть те, кто хочет и дальше посылать невероятное количество денег в эту вообще-то проигранную войну. Но в то же время растет число тех, кто осторожно, но задумывается о том, что надо приспособиться к новой ситуации", - объяснил Орбан.

Он напомнил, что Венгрия всегда выступала против отправки оружия и денег Украине, а теперь "пришел момент забыть прошлое, срочно адаптироваться и перестроиться с войны на мир".
Подробнее об ожиданиях от Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаДональд ТрампВиктор ОрбанВенгрияСШАЕС
 
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