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Орбан рассказал о смене настроений по Украине в ЕС после победы Трампа

Орбан рассказал о смене настроений по Украине в ЕС после победы Трампа - 08.11.2024 Украина.ру

Орбан рассказал о смене настроений по Украине в ЕС после победы Трампа

После победы Дональда Трампа на выборах в США среди лидеров ЕС растет число тех, кто осторожно перестраивается с готовности финансировать Украину на мирное урегулирование. На это обратил внимание премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth

2024-11-08T12:34

2024-11-08T12:34

2024-11-08T12:34

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По его словам, победа Трампа создает новую ситуацию, а Европа "одна не может финансировать" конфликт.Он напомнил, что Венгрия всегда выступала против отправки оружия и денег Украине, а теперь "пришел момент забыть прошлое, срочно адаптироваться и перестроиться с войны на мир".Подробнее об ожиданиях от Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

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новости, украина, дональд трамп, виктор орбан, венгрия, сша, ес