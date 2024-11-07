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ВСУ не смогут организовать "контрнаступ" на Крым, считает Скоробогатый

ВСУ не смогут организовать "контрнаступ" на Крым, считает Скоробогатый - 07.11.2024 Украина.ру

ВСУ не смогут организовать "контрнаступ" на Крым, считает Скоробогатый

Имеются объективные и субъективные причин, по которым ВСУ не смогут повторить "контрнаступ" 2023 года с угрозой Крыму. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал замглавного редактора журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый

2024-11-07T13:20

2024-11-07T13:20

2024-11-07T13:20

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По мнению эксперта, руководство России специальной военной операцией на Украине не пытается добиться от Запада каких-то шагов. Оно лишь демонстрирует, что ставка Запада на эффективное сопротивление Украины не срабатывает.Скоробогатый отметил, что Киев находится в непростом положении и стремится обострить ситуацию. При этом ВСУ не располагают должными силами и средствами для демонстрации убедительных оснований для большей решимости Запада оказывать большую военную помощь режиму Зеленского."Киевский режим рассчитывал, что в 2024 году он будет занимать активную оборону, когда российская армия истощится, а они бы накопили ресурсы для нового контрнаступа в 2025 году. Но теперь мы понимаем, что никакого повторения 2023 года с наступлением на Крым противник осуществить не сможет", - сказал Скоробогатый.По его оценкам, дело не только в том, что противник потерял личный состав. Есть и другие факторы, которые учитывают все стороны."Просто в ближайшее время вряд ли Запад сможет предоставить Украине тот пакет военной помощи, который был в 2023 году, - сказал эксперт. - Сейчас ей дают в разы меньше оружия, а мы его быстро выбиваем".Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Если бойцы из КНДР сядут в окопы под Курском, Россия накажет США за все авантюры ВСУ читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему материал автора издания Украина.ру Павла Котова "Солидарность имеет пределы": как в Европе меняется отношение к беженцам с УкраиныОбозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел ситуацию в международном контексте: Обман имени Трампа. Как Запад под прикрытием переговоров о мире хочет продолжать войну

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новости, запад, украина, крым, пётр скоробогатый, владимир зеленский, вооруженные силы украины