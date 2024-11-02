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Обман имени Трампа. Как Запад под прикрытием переговоров о мире хочет продолжать войну

Обман имени Трампа. Как Запад под прикрытием переговоров о мире хочет продолжать войну - 02.11.2024 Украина.ру

Обман имени Трампа. Как Запад под прикрытием переговоров о мире хочет продолжать войну

Республиканец Дональд Трамп в случае своего переизбрания 5 ноября в этом году на пост президента США может потребовать от президента России Владимира Путина отвода войск из зоны специальной военной операции (СВО) еще до вступления в должность, то есть до 20 января 2025 года

2024-11-02T14:23

2024-11-02T14:23

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Трампу это, мол, нужно для того, чтобы не брать на себя поражение Украины в этой войне, а сразу начать свое правление с успехов. То есть с мира в Европе (точнее, в Украине), который он уже пообещал установить за 24 часа.Об этом в Киеве на 10-м форуме по безопасности для молодежи заявил некто Курт Волкер, который в 2017-2019 годах был спецпредставителем Госдепа США по Украине. То есть тогда, когда президентом США был Трамп, и сей факт, наверное, и должен сделать новость-заявление правдоподобной: типа, как писал Леонид Филатов, человек не просто балаболит, а политику ведет, потому как знает Трампа не понаслышке и понимает логику его действий.В этой новости есть все. И все прекрасно, кроме правды в главном – вопросе войны и мира. Потому что они зависят не от хотелок Трампа, а совсем от других условий.Во-первых, например, кто может себе представить, как Трамп что-либо вообще не ПРОСИТ, а ТРЕБУЕТ (выделено мною. – Авт.) у Путина. "З якого такого доброго дыва?", как говорят в Украине (если перевести на русский, то с какой такой стати?). Украина и стоящий за ее спиной коллективный Запад во главе с США что, победили на полях сражения, чтобы хоть что-то требовать от России? Накося, как говорится, выкуси – нет никаких западных побед! А вот Россия медленно, но уверенно вытесняет ВСУ с российских территорий. И новых, и старых.Во-вторых - и это самое сейчас главное, - Трамп еще должен победить на выборах и закрепить за собой власть, не допустив сваливания США в новое противостояние, очень похожее на новую гражданскую войну, когда противники-демократы не захотят признавать результаты электоральной гонки. Когда страна расколота пополам, как сейчас США, вряд ли получится, что одна половина воюет с Россией, а вторая требует мира.В-третьих, есть еще давно заявленная украинская позиция неонацистского режима Владимира Зеленского, который максимально задрал планку требований к этой войне, потому что она является главным условием и пребывания его у власти, и получения западной помощи, эту власть обеспечивающей. Зеленский же, как известно, и слышать не хочет о каких-то мирных переговорах и о мире, ценой которого могут стать отказ от украинских территорий и от членства Украины в НАТО.Наоборот – вступление в Альянс является главным и первым пунктом так называемого "плана победы" Зеленского, с которым он оббегал уже полмира, требуя денег и оружия.И это означает одно: Западу надо что-то делать с Зеленским, который вольно или невольно стал главным препятствием для начала потенциальных переговоров. Между Западом, которому нужны переговоры, чтобы получить передышку в изматывающей его войне - СВО, и Россией, которой тоже мир не помешает, но не любой ценой и не с Зеленским, который в Москве нерукопожатный.Но даже если Запад уберет Зеленского и поменяет его на посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, который, как кто-то метко заметил, успешно "прошел курс молодого президента" прозападной русофобской ориентации, кто сказал, что Россия согласится с ним иметь дело на западных условиях? И пойдет на мир на любых условиях? То есть согласится на потерю или, если хотите, на возврат Украине тех территорий, что уже по российской Конституции считаются частью России – и Крым, и Донбасс с Запорожьем и Херсонщиной?По Конституции России действует принцип еще императора Николая I - "Где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен". В истории России, конечно, были случаи, когда принцип буксовал. Например, в случае с той же Русской Аляской, которая за деньги стала американской. Или с получением государственности Финляндией, Польшей или республиками Прибалтики, не говоря уже обо всех остальных бывших республиках СССР.Но тогда сложились совсем другие условия – или неблагоприятное для России стечение обстоятельств, или ее добрая воля, или, если быть точными, предательство правящей российской элиты – что большевиков Владимира Ленина, разваливших Российскую империю, что их никчемных последышей во главе с Михаилом Горбачевым, разваливших СССР.Сейчас таких условий для России нет – она побеждает, и диктовать ей свою волю ("требовать", как Трамп по Волкеру собирается якобы это делать) не может никто.Значит, можно предположить, что Запад традиционно захочет развести и обмануть Россию. И руководить этим обманом вполне могут США, если их главой станет Трамп. В принципе, уже известны и контуры обмана. Их обнародовала на этой неделе газета Financial Times со ссылкой на неназванных советников республиканца Трампа. По данным газеты, Трамп в случае победы на выборах планирует решить конфликт на Украине с "головокружительной скоростью". И его план включает "переосмысление" бывших Минских соглашений (Минск-1 и Минск-2 2014-2015 годов). То есть достижение новых договоренностей типа Минска-3, в котором и будет зафиксировано снятие вопроса о членстве Украины в НАТО. Но не навсегда, как того требует Россия, заботясь о своей гарантированной безопасности на украинском направлении, а только на несколько лет. И нужно это только для того, чтобы Россия пошла на переговоры.А значит, СВО встала бы на заморозку, а Запад получил бы временную передышку, необходимую ему для наращивания своей военной мощи и новой войны. Против России же! А руками ли украинцев, либо других несчастных европейцев, избранных в Вашингтоне для этой цели – не важно.А потом стало известно и то, кто эти хитрецы, которые придумали и хотят замутить этот обман имени Трампа под названием Минск-3, считая россиян лохами серебристыми. Это два ключевых советника Трампа — некто Кит Келлог и Фред Флейтц.Летом этого года они предложили кандидату-республиканцу для разрешения конфликта на Украине в случае переизбрания увязать поставки оружия Киеву с началом мирных переговоров, в ходе которых стороны должны будут договориться о прекращении боевых действий на основе "преобладающих линий фронта". При этом никто не признает новые территории России российскими – это вопрос тоже переносится на потом.И именно Флейтц предложил отложить вопрос о вступлении Украины в НАТО на несколько лет, чтобы стимулировать Россию на переговоры. "Мы замораживаем конфликт, Украина не уступает никаких территорий, они не отказываются от своих территориальных претензий, и мы ведем переговоры, понимая, что окончательного соглашения, вероятно, не будет до тех пор, пока Путин не уйдет со сцены", — сказал он.А где же здесь "пересмотр Минских соглашений"? Где, условно говоря, гарантии Минска-3? Вот они: по словам одного из советников, в основе плана-обмана лежат и принуждение к выполнению достигнутых договоренностей, и последствия за их нарушение. То есть если Минск-1 и Минск-2 были всего лишь обманкой, дымовой завесой для перегруппировки и накопления украинских и западных сил для войны, то за невыполнение Минска-3 будут наказания. И контроль за соблюдением соглашений, как ожидается, будет осуществляться не силами НАТО или миротворцами ООН, а "европейскими войсками".При этом авторы плана-обмана даже замечать не хотят откровенные натягивания совы на глобус, ложь и заманухи: источник уточнил, что США не намерены финансировать выполнение Минска-3, но не сказал, что делать с "европейскими войсками", которых вообще нет в природе. Но Россия типа должна в это поверить.И кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс, описывая возможный мирный план Трампа на случай его избрания, говорил, что между Украиной и Россией должна остаться линия разграничения, которая будет представлять собой укрепленную демилитаризованную зону. По словам Вэнса, Россия также должна получить гарантии того, что Украина не вступит в НАТО. Какие? А Минск-3 типа объяснит.А потом появился еще один американский политик с явно завышенным самомнением о собственных умственных способностях и заниженных – о способностях россиян. Зовут его Майкл Уолтц. Он конгрессмен, поддерживающий Трампа, и считает, что его шеф может попытаться угрожать экономическим крахом России, чтобы "принудить Путина к диалогу". Как? А очень просто – силой и давлением, например, искусственным снижением цены на нефть и газ из России и заполнением рынка более доступными американскими энергоносителями.Ну что тут можно сказать? Трамп и его советники – парняги, конечно, хитрые и ушлые. Они хотят замутить мирные переговоры на несколько лет и, мягко говоря, пересидеть президентский срок без войны. Зато с имиджем миротворцев. И с высвобождением американских ресурсов для войны, например, на Ближнем Востоке с Ираном руками Израиля и американским оружием, высвободившемся в Украине. Или Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) - с Китаем руками тайваньцев или филиппинцев, по дешевке и демократическими посулами прикупленных, как сегодня украинцы, для черновой и кровавой работы.А чтобы разоблачение "миротворца Трампа" не выглядело голословным, подоспели и данные, собранные, кстати, украинскими СМИ о топ-странах, которые буквально разоружил украинский конфликт. В первой тройке - Чехия, Дания, Словения, армии которых, благодаря Киеву, остались практически без танков (они передали Украине свыше 60% имевшихся у них запасов).Около трети бронетехники всех типов лишились Германия и Болгария, но в лидерах Люксембург - минус 79% военной техники.Кто и сколько отдал оружияБольше всех техники передали Германия и США - 2770 единиц на двоих. А в денежном выражении суммарная же помощь стран Запада Украине с 24 февраля 2022 года превысила 333 млрд долларов. И это, как вы догадываетесь, неполные данные.Однако Зеленский все равно считает, что этого мало, и потому круто наехал на Польшу за нежелание передавать Украине обещанные истребители МиГ-29, несмотря на предварительные договоренности. "МиГ-29 Польша передает только на словах. Украина договорилась с НАТО о направлении в Польшу самолетов альянса, чтобы Варшава смогла передать Киеву старые истребители МиГ-29. Мы договорились об этом. И что после этого? Дала ли нам Польша самолеты? Нет", - сказал он на встрече с главами территориальных общин и районов Закарпатья.Это красноречивее всего и говорит, к чему готовится неонацистская Украина – к войне или к миру. Под присмотром западных кураторов, давно выбравших обман и войну.

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