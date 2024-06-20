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"Солидарность имеет пределы": как в Европе меняется отношение к беженцам с Украины

"Солидарность имеет пределы": как в Европе меняется отношение к беженцам с Украины - 20.06.2024 Украина.ру

"Солидарность имеет пределы": как в Европе меняется отношение к беженцам с Украины

Власти европейских стран постепенно закручивают гайки в отношении беженцев с Украины. Где-то речь идет о простой экономии, где-то виноватыми оказываются сами украинцы, которые стали злоупотреблять гостеприимством принимающей стороны

2024-06-20T17:14

2024-06-20T17:14

2024-06-20T17:59

эксклюзив

беженцы

украинские беженцы

европа

германия

польша

норвегия

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Без подселенияКак сообщило 20 июня польское радио, с началом следующего месяца власти отменяют выплаты владельцам жилья, которые размещают у себя украинских беженцев. Этих выплат лишатся и сами беженцы, которые заселялись к полякам.Речь идет о программе, по которой местным жителям платили по 40 злотых (почти 850 рублей) в день за каждого украинца, подселенного в дом. Самим беженцам в этом случае единоразово платили 300 злотых (6,3 тыс. рублей).Позиция польских властей стала меняться, когда они стали фиксировать рост заявок со стороны граждан Украины. Возникло подозрение, что они заселяют своих родственников и получают на это выплаты.Ранее социологи зафиксировали падение уровня отношения граждан Польши к беженцам с Украины. Несколько дней назад Варшавский университет и Экономико-гуманитарная академия в Варшаве опубликовали результат исследования, по которому только 17% поляков готовы принять у себя украинских беженцев. Год назад этот показатель составлял 37%.АрбайтенПостепенно к пересмотру мер поддержки беженцев с Украины приходит и Германия, где их проживает более 1 миллиона.Основная проблема там — нежелание беженцев устраиваться на работу. С ноября 2023 года по конец мая 2024-го немецким властям удалось трудоустроить только 33 тысяч беженцев с Украины трудоспособного возраста из запланированных 200 тысяч. Всего же из миллиона с лишним беженцев работу имеют только 18%.Главная причина такой ситуации в том, что прибывшие с Украины граждане получают пособие по безработице Bürgergeld, которое гарантирует им ежемесячно 563 евро. Такая сумма позволяет им жить в Германии, не имея других доходов.На днях министр внутренних дел федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген призвал внести коррективы и лишить украинцев этого пособия и начать выдавать другое — на сто евро меньше.Он отметил, что украинцы не только живут на пособие, но и подрабатывают, только неофициально, то есть вносят вклад в теневую экономику.Центральные власти пока такие идеи отвергают и заявляют, что с пособиями все останется как есть. Проблему при этом они признают, но надеются решить ее другими методами. Так, в ближайшее время должен быть создан специальный центр, который будет заниматься вопросами трудоустройства украинцев.Кроме того, ФРГ столкнулась с проблемой, когда эти пособия выводятся украинцами переводами за рубеж. Чтобы воспрепятствовать этому, предполагается создавать специальную карту для беженцев, которая не имеет функции международных переводов.Солидарность имеет конецНедавно вопросом украинских беженцев озаботилась Швейцария. Как многие страны, в 2022 году там буквально распахнули свои двери для украинцев, однако сейчас оказалось, что всему есть границы."Солидарность в Швейцарии имеет свои пределы. В моей родной стране общины больше не знают, где они могут разместить беженцев", — заявил несколько дней назад старший вице-президент государственного совета Эстер Фридли.Новое правило предполагает, что статус беженца будут получать только те украинцы, которые проживали в регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями. Также планируется, что Швейцария не будет принимать лиц, которые жили на Украине, но не имели украинского гражданства.Эти меры успешно преодолели первичное голосование, далее их должны утвердить и по другим процедурам.Шаги, направленные на сокращение числа беженцев с Украины, предпринимает также Норвегия. Для получения выплат гражданам Украины нужно будет проживать только в специальных центрах по приему беженцев. Единовременные пособия будут получать только те, кто прожил в Норвегии не менее года. Также увеличится срок проживания для получения иных льгот. Бесплатные услуги стоматолога, например, для лиц 19-24 лет будут доступны при условии, что они прожили в стране не менее 5 лет.Некоторые государства готовы доплачивать, чтобы беженцы вернулись на родину или переехали куда-либо еще.В Нидерландах так поступили с теми иностранцами, которые до начала боевых действий проживали на Украине на условиях временного проживания без украинского паспорта. Данное решение было принято весной этого года. Таких людей там набралось более 2,5 тысячи. Им предложили подать документы на международное убежище или покинуть страну. При отъезде им выплачивается 5 тыс. евро.Определенные ограничения для украинцев ввела и Ирландия. Там пытаются стимулировать беженцев к самостоятельному поиску жилья вместо проживания в государственных приютах. Тем, кто все-таки решил остаться в социальном жилье, теперь платят чуть больше 38 евро в месяц вместо изначально положенных 200.Политика стран Европы по ужесточению приема и проживания беженцев с Украины пока не носит системного характера, ограничиваясь точечными мерами.В той же Германии рассматривают граждан Украины прежде всего, как рабочую силу, с которой у страны есть определенные проблемы, однако желаемого эффекта пока нет.По мере затягивания российско-украинского конфликта можно ожидать, что ограничительные меры будут расширяться.О ситуации с украинскими беженцами в России в материале издания Украина.ру Шереметьевский синдром. Если украинцы нам братья, то почему мы с ними так?

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Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, беженцы, украинские беженцы, европа, германия, польша, норвегия