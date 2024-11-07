Продвижение — вопрос логистики: Копылов о том, почему планирование операции зависит от снабжения войск
Продвижение войск — это вопрос логистики. Про нее часто забывают любители "рисовать стрелочки" на карте. Прорыв должен быть поддержан возможностью подтащить артиллерию и снабжение. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился Кирилл Копылов — историк, ведущий в России специалист по Первой мировой войне, с которой очень часто сравнивают СВО
Украина может построить огромные укрепрайоны под Днепропетровском. Но если к тому моменту, как ВС РФ дойдут до них, эти укрепления будет некому оборонять, это будут в прямом смысле закопанные в землю ресурсы, сообщил эксперт.
По мнению историка, Россия может рассчитывать на такой оптимистичный сценарий. Но нужно помнить, что любое продвижение вперед — это вопрос логистики. А про нее часто забывают любители "рисовать агрессивные стрелочки" на карте, предупредил историк.
"Любой наш прорыв должен быть поддержан возможностью подтащить артиллерию и базы снабжения. Какой смысл уехать на 40 километров вперед, если войска встанут без снарядов и топлива?" — подчеркнул Копылов.
Можно даже сказать, что планирование любой операции зависит от того, какую логистику командование способно обеспечить наступающим войскам. В ПМВ вопрос логистики был одной из причин, которая не позволяла прорвать фронт, отметил он.
"Проблемы начинались уже за 2 километрами. 5 километров — это был предел логистических возможностей 1916–1917 годов. Потому что надо было восстанавливать дороги, прокладывать гати и перетаскивать артиллерию. А это превращалось в долгий и мучительный процесс", — заключил собеседник издания.
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