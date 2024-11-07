Продвижение — вопрос логистики: Копылов о том, почему планирование операции зависит от снабжения войск - 07.11.2024 Украина.ру
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Продвижение — вопрос логистики: Копылов о том, почему планирование операции зависит от снабжения войск
Продвижение — вопрос логистики: Копылов о том, почему планирование операции зависит от снабжения войск - 07.11.2024 Украина.ру
Продвижение — вопрос логистики: Копылов о том, почему планирование операции зависит от снабжения войск
Продвижение войск — это вопрос логистики. Про нее часто забывают любители "рисовать стрелочки" на карте. Прорыв должен быть поддержан возможностью подтащить артиллерию и снабжение. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился Кирилл Копылов — историк, ведущий в России специалист по Первой мировой войне, с которой очень часто сравнивают СВО
2024-11-07T04:45
2024-11-07T04:45
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логистика
вс рф
снабжение
снаряды
топливо
первая мировая война
сво
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Украина может построить огромные укрепрайоны под Днепропетровском. Но если к тому моменту, как ВС РФ дойдут до них, эти укрепления будет некому оборонять, это будут в прямом смысле закопанные в землю ресурсы, сообщил эксперт.По мнению историка, Россия может рассчитывать на такой оптимистичный сценарий. Но нужно помнить, что любое продвижение вперед — это вопрос логистики. А про нее часто забывают любители "рисовать агрессивные стрелочки" на карте, предупредил историк.Можно даже сказать, что планирование любой операции зависит от того, какую логистику командование способно обеспечить наступающим войскам. В ПМВ вопрос логистики был одной из причин, которая не позволяла прорвать фронт, отметил он."Проблемы начинались уже за 2 километрами. 5 километров — это был предел логистических возможностей 1916–1917 годов. Потому что надо было восстанавливать дороги, прокладывать гати и перетаскивать артиллерию. А это превращалось в долгий и мучительный процесс", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилл Копылов: Пока ВСУ копают рвы под Днепропетровском, Россия закапывает их в котле под Курахово на сайте Украина.руО том, почему после вторжения в Курскую область Украина потеряла статус "жертвы" — в интервью Армена Гаспаряна: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава" на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, логистика, вс рф, снабжение, снаряды, топливо, первая мировая война, сво, спецоперация, детали, история
Новости, Украина, Россия, логистика, ВС РФ, снабжение, снаряды, топливо, Первая мировая война, СВО, Спецоперация, детали, История

Продвижение — вопрос логистики: Копылов о том, почему планирование операции зависит от снабжения войск

04:45 07.11.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Продвижение войск — это вопрос логистики. Про нее часто забывают любители "рисовать стрелочки" на карте. Прорыв должен быть поддержан возможностью подтащить артиллерию и снабжение. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился Кирилл Копылов — историк, ведущий в России специалист по Первой мировой войне, с которой очень часто сравнивают СВО
Украина может построить огромные укрепрайоны под Днепропетровском. Но если к тому моменту, как ВС РФ дойдут до них, эти укрепления будет некому оборонять, это будут в прямом смысле закопанные в землю ресурсы, сообщил эксперт.
По мнению историка, Россия может рассчитывать на такой оптимистичный сценарий. Но нужно помнить, что любое продвижение вперед — это вопрос логистики. А про нее часто забывают любители "рисовать агрессивные стрелочки" на карте, предупредил историк.
"Любой наш прорыв должен быть поддержан возможностью подтащить артиллерию и базы снабжения. Какой смысл уехать на 40 километров вперед, если войска встанут без снарядов и топлива?" — подчеркнул Копылов.
Можно даже сказать, что планирование любой операции зависит от того, какую логистику командование способно обеспечить наступающим войскам. В ПМВ вопрос логистики был одной из причин, которая не позволяла прорвать фронт, отметил он.
"Проблемы начинались уже за 2 километрами. 5 километров — это был предел логистических возможностей 1916–1917 годов. Потому что надо было восстанавливать дороги, прокладывать гати и перетаскивать артиллерию. А это превращалось в долгий и мучительный процесс", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилл Копылов: Пока ВСУ копают рвы под Днепропетровском, Россия закапывает их в котле под Курахово на сайте Украина.ру
О том, почему после вторжения в Курскую область Украина потеряла статус "жертвы" — в интервью Армена Гаспаряна: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава" на сайте Украина.ру
Алексей Самойлов карта - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Вчера, 18:00
Военный политолог Алексей Самойлов: ВСУ потеряют Курахово, но могут устроить шантаж под БелгородомЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
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