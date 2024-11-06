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В Госдуме РФ предложили ввести лимит на гонорары артистов

В Госдуме РФ предложили ввести лимит на гонорары артистов - 06.11.2024 Украина.ру

В Госдуме РФ предложили ввести лимит на гонорары артистов

Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков внес в парламент законопроект, запрещающий тратить на выступления артистов более миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов. Об этом 6 ноября сообщило агентство РИА Новости

2024-11-06T17:40

2024-11-06T17:40

2024-11-06T17:40

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Скандал вокруг трат на приглашение артистов массовые городские гуляния разгорелся в августе, когда председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила письмо губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой разобраться с "неуместными платами" певцу Shaman за выступление в Оренбурге.Аналогичным образом отреагировали на музыкальные траты и в Ставропольском крае. Там региона Владимир Владимиров провел опрос среди местных жителей о целесообразности приглашения звезд, и большинство проголосовавших решили, что сейчас "не время для больших праздников".Тогда певец, как сообщалось в СМИ, вернул в бюджет Ставропольского края более 15 миллионов рублей, которые ранее получил за выступление в регионе. После этого министерство культуры Ставрополья разработало сокращенную программу праздника, а договор с артистом расторгли.Shaman (Ярослав Дронов) известен как российский певец и автор песен. Впервые на большую сцену он вышел в 2013 году на шоу "Фактор А", где получил специальный приз от Аллы Пугачевой - премию "Золотая звезда Аллы". В 2014-м исполнитель занял второе место в шоу "Голос".23 февраля 2022 года Дронов выпустил песню "Встанем", посвященную памяти героев Великой Отечественной войны. В июле 2022 года Shaman опубликовал композицию "Я русский". Обе стали хитами.В конце декабря Shaman стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента-2024. За это певцу запретили въезд на Украину.Другие темы: Илон Маск передал Зеленскому последний американский доллар - фото.

https://ukraina.ru/20240822/1056995533.html

https://ukraina.ru/20240924/1057647504.html

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ставропольский край

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новости, россия, shaman, олег газманов, ставропольский край, оренбург, госдума