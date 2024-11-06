В Госдуме РФ предложили ввести лимит на гонорары артистов
Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков внес в парламент законопроект, запрещающий тратить на выступления артистов более миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов. Об этом 6 ноября сообщило агентство РИА Новости
"Так, например, в столице одного из субъектов РФ муниципальные власти заключили контракт на сумму 16 миллионов рублей для проведения концерта ко дню города с участием певца Ярослава Дронова (псевдоним SHAMAN). Выступление артиста Олега Газманова обошлось бюджету другого субъекта РФ в 8,25 миллиона рублей", - пояснил Даванков, отметив, что такие суммы тратить не стоит, а сэкономленное необходимо направить на финансирование здравоохранения и образования.
Скандал вокруг трат на приглашение артистов массовые городские гуляния разгорелся в августе, когда председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила письмо губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой разобраться с "неуместными платами" певцу Shaman за выступление в Оренбурге.
22 августа, 14:10Shaman получит миллионы, это цинично во время СВО - депутат Госдумы РФ ОстанинаПредседатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила письмо губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой разобраться с "неуместными платами" певцу Ярославу Дронову (Shaman) за выступление в Оренбурге
Аналогичным образом отреагировали на музыкальные траты и в Ставропольском крае. Там региона Владимир Владимиров провел опрос среди местных жителей о целесообразности приглашения звезд, и большинство проголосовавших решили, что сейчас "не время для больших праздников".
Тогда певец, как сообщалось в СМИ, вернул в бюджет Ставропольского края более 15 миллионов рублей, которые ранее получил за выступление в регионе. После этого министерство культуры Ставрополья разработало сокращенную программу праздника, а договор с артистом расторгли.
Shaman (Ярослав Дронов) известен как российский певец и автор песен. Впервые на большую сцену он вышел в 2013 году на шоу "Фактор А", где получил специальный приз от Аллы Пугачевой - премию "Золотая звезда Аллы". В 2014-м исполнитель занял второе место в шоу "Голос".
23 февраля 2022 года Дронов выпустил песню "Встанем", посвященную памяти героев Великой Отечественной войны. В июле 2022 года Shaman опубликовал композицию "Я русский". Обе стали хитами.
В конце декабря Shaman стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента-2024. За это певцу запретили въезд на Украину.