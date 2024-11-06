https://ukraina.ru/20241106/1058685663.html

Зеленскому передали последний американский доллар - фото

Зеленскому передали последний американский доллар - фото - 06.11.2024 Украина.ру

Зеленскому передали последний американский доллар - фото

По сети разлетелся скриншот, якобы сделанный со страницы американского предпринимателя, миллиардера, владельца компании SpaceX и соцсети Х Илона Маска. На картинке изображен доллар с показывающим неприличный жест Дональдом Трампом

2024-11-06T17:08

2024-11-06T17:08

2024-11-06T17:50

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"Последний доллар для Зеленского", - гласит подпись к публикации.Ранее, когда появились сообщения о победе Трампа, Маск написал, что "Америка - нация строителей. Скоро вы сможете строить", а потом опубликовал свой обработанный снимок, на котором якобы заходит в Овальный кабинет, держа в руках раковину. Это отсылка к 2022 году, когда Маск купил соцсеть Х (на тот момент Twitter) и впервые посетил штаб-квартиру компании в Калифорнии, куда пришел с раковиной в руках."Впустите эту раковину", - добавил Маск, что также переводится с английского как "Примите это".Ранее Трамп пообещал, что если победит на нынешних выборах президента США, то даст Маску должность в американской администрации. Миллиардер оценил это приглашение и заявил в интервью журналисту Такеру Карслону, что примет его и с удовольствием займется борьбой с американской демократией."Я настроен с радостью помочь улучшить эффективность правительства, которая, я думаю, крайне необходима. У нас гигантская правительственная бюрократия. У нас есть чрезмерное регулирование. У нас есть агентства, которые имеют пересекающиеся обязанности", - заявил Маск.По предварительным данным, Трамп побеждает на президентских выборах в США-2024. Зеленский уже поздравил его с этим, написав в своих соцсетях, что ценит "приверженность президента Трампа подходу "мир через силу" в глобальных вопросах. Это именно тот принцип, который может практически приблизить справедливый мир на Украине. Я надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь".Зеленский добавил, что "с нетерпением ждет возможности лично поздравить президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами".Последнее время представители киевского режима открыто выступали за Харрис, отмечая, что только в случае ее победы, Киев продолжит получать военную помощь от США.В конце сентября мировые СМИ обратили внимание на то, что Зеленский сжег последний мост с республиканцами. На заводе по производству боеприпасов в Пенсильвании он не только открыто агитировал за Харрис, но и критиковал Трампа.Трамп ответил, что Украины больше нет, а Зеленский - "величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов". В связи с этим Трамп пообещал сменить риторику относительно Украины и Зеленского в частности.Еще по теме: Депутат Рады предложил украинцам "сделать Америку снова великой". Но уже не ценой хвоста.

https://ukraina.ru/20241106/1058674296.html

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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, илон маск, владимир зеленский, доллар