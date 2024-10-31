Огромная разница: на Западе сравнили мирные планы по Украине Трампа и Харрис
Камала Харрис, Дональд Трамп, Украина
Существует огромная разница между тем, как кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис планируют закончить украинский конфликт. Эти различия в основном сводятся к позиции относительно принятия Киева в НАТО. Об этом в интервью американскому журналу Foreign Policy заявил директор Европейского совета по международным делам Марк Леонард
Он отметил, что в основе мирного плана республиканца Трампа лежит идея решить проблему в течение 24 часов, а значит выйти на диалог с Россией, у которой есть не только территориальные претензии к Украине, но и требование сделать республику нейтральной и демилитаризованной.
"И вполне возможно, что мирный план Трампа будет заключаться не только в урегулировании и замораживании конфликта там, где он есть на данный момент. Но, учитывая его крайний скептицизм в отношении НАТО, маловероятно, что он будет выступать за вступление Украины в НАТО", - сказал Леонард.
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Демократ Камала Харрис и ее команда, продолжил Леонард, напротив, придерживается "западногерманской" модели разрешения конфликта, предполагающей вступление Украины в НАТО и предоставление ей гарантий безопасности.
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А вот редактор портала Virginia Defender Фил Вилайто уверен, что независимо от итогов выборов президента США, страну ждет опасная ситуация. По его мнению, политические подходы Трампа все больше радикализируются: в случае победы он обещает применить нацгвардию для депортации нелегалов и стать "диктатором на один день". А на случай проигрыша, считает Вилайто, экс-президент готовит "базу к насильственным действиям и восстанию".
"Если победит [Камала] Харрис, я ожидаю, что мы увидим насилие на улицах в масштабах, по сравнению с которыми 6 января (захват Капитолия. - Ред.) покажется чаепитием. В любом случае, на горизонте цунами", - подытожил Журналист.
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Выборы президента США состоятся 5 ноября. Разрыв между вице-президентом США Камалой Харрис и бывшим главой государства Дональдом Трампом сохраняется в пределах статистической погрешности, что означает, что борьба будет острой.