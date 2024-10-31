Огромная разница: на Западе сравнили мирные планы по Украине Трампа и Харрис - 31.10.2024 Украина.ру
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Огромная разница: на Западе сравнили мирные планы по Украине Трампа и Харрис
Огромная разница: на Западе сравнили мирные планы по Украине Трампа и Харрис - 31.10.2024 Украина.ру
Огромная разница: на Западе сравнили мирные планы по Украине Трампа и Харрис
Существует огромная разница между тем, как кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис планируют закончить украинский конфликт. Эти различия в основном сводятся к позиции относительно принятия Киева в НАТО. Об этом в интервью американскому журналу Foreign Policy заявил директор Европейского совета по международным делам Марк Леонард
2024-10-31T10:42
2024-10-31T10:42
новости
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нато
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Он отметил, что в основе мирного плана республиканца Трампа лежит идея решить проблему в течение 24 часов, а значит выйти на диалог с Россией, у которой есть не только территориальные претензии к Украине, но и требование сделать республику нейтральной и демилитаризованной.Демократ Камала Харрис и ее команда, продолжил Леонард, напротив, придерживается "западногерманской" модели разрешения конфликта, предполагающей вступление Украины в НАТО и предоставление ей гарантий безопасности.А вот редактор портала Virginia Defender Фил Вилайто уверен, что независимо от итогов выборов президента США, страну ждет опасная ситуация. По его мнению, политические подходы Трампа все больше радикализируются: в случае победы он обещает применить нацгвардию для депортации нелегалов и стать "диктатором на один день". А на случай проигрыша, считает Вилайто, экс-президент готовит "базу к насильственным действиям и восстанию"."Если победит [Камала] Харрис, я ожидаю, что мы увидим насилие на улицах в масштабах, по сравнению с которыми 6 января (захват Капитолия. - Ред.) покажется чаепитием. В любом случае, на горизонте цунами", - подытожил Журналист.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Разрыв между вице-президентом США Камалой Харрис и бывшим главой государства Дональдом Трампом сохраняется в пределах статистической погрешности, что означает, что борьба будет острой.Другие темы: "В руинах": российский разведчик рассказал о боях в Волчанске.
https://ukraina.ru/20241028/1058418848.html
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новости, украина, сша, запад, дональд трамп, камала харрис, нато, выборы, президентские выборы
Новости, Украина, США, Запад, Дональд Трамп, Камала Харрис, НАТО, выборы, президентские выборы

Огромная разница: на Западе сравнили мирные планы по Украине Трампа и Харрис

10:42 31.10.2024
 
Камала Харрис, Дональд Трамп, Украина
Камала Харрис, Дональд Трамп, Украина
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Существует огромная разница между тем, как кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис планируют закончить украинский конфликт. Эти различия в основном сводятся к позиции относительно принятия Киева в НАТО. Об этом в интервью американскому журналу Foreign Policy заявил директор Европейского совета по международным делам Марк Леонард
Он отметил, что в основе мирного плана республиканца Трампа лежит идея решить проблему в течение 24 часов, а значит выйти на диалог с Россией, у которой есть не только территориальные претензии к Украине, но и требование сделать республику нейтральной и демилитаризованной.
"И вполне возможно, что мирный план Трампа будет заключаться не только в урегулировании и замораживании конфликта там, где он есть на данный момент. Но, учитывая его крайний скептицизм в отношении НАТО, маловероятно, что он будет выступать за вступление Украины в НАТО", - сказал Леонард.
Дональд Трамп
28 октября, 14:33
Самый мирный президент США? Западные СМИ раскрыли, что Трамп сделает с УкраинойПолитика действующего президента США Джо Байдена "неоправданно враждебна и очень опасна", а его тандем с кандидатом в американские лидеры Камалой Харрис "подрывает глобальное сдерживание крупных конфликтов в сердце Европы и горячими точками на Ближнем Востоке"
Демократ Камала Харрис и ее команда, продолжил Леонард, напротив, придерживается "западногерманской" модели разрешения конфликта, предполагающей вступление Украины в НАТО и предоставление ей гарантий безопасности.
Вице-президент США Харрис встретилась с президентом Украины Зеленским - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
9 октября, 10:02
"Если вас схватят или убьют": Харрис дала совет ЗеленскомуАмериканский журналист Боб Вудворд опубликовал свою новую книгу "Война", где в том числе упоминается история о том, что в 2022 году еще в бытность вице-президентом Камала Харрис дала совет Владимиру Зеленскому. Отрывки из книги 9 октября опубликовало американское издание The Washington Post
А вот редактор портала Virginia Defender Фил Вилайто уверен, что независимо от итогов выборов президента США, страну ждет опасная ситуация. По его мнению, политические подходы Трампа все больше радикализируются: в случае победы он обещает применить нацгвардию для депортации нелегалов и стать "диктатором на один день". А на случай проигрыша, считает Вилайто, экс-президент готовит "базу к насильственным действиям и восстанию".
"Если победит [Камала] Харрис, я ожидаю, что мы увидим насилие на улицах в масштабах, по сравнению с которыми 6 января (захват Капитолия. - Ред.) покажется чаепитием. В любом случае, на горизонте цунами", - подытожил Журналист.
08:49
Штурм Капитолия покажется чаепитием: США предсказали политическое цунами после выборовНезависимо от итогов выборов президента США, которые пройдут 5 ноября, страну ждет опасная ситуация. Такое мнение в беседе с журналистами агентства РИА новости 31 октября озвучил редактор портала Virginia Defender Фил Вилайто
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Разрыв между вице-президентом США Камалой Харрис и бывшим главой государства Дональдом Трампом сохраняется в пределах статистической погрешности, что означает, что борьба будет острой.
Другие темы: "В руинах": российский разведчик рассказал о боях в Волчанске.
 
НовостиУкраинаСШАЗападДональд ТрампКамала ХаррисНАТОвыборыпрезидентские выборы
 
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