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Огромная разница: на Западе сравнили мирные планы по Украине Трампа и Харрис

Огромная разница: на Западе сравнили мирные планы по Украине Трампа и Харрис - 31.10.2024 Украина.ру

Огромная разница: на Западе сравнили мирные планы по Украине Трампа и Харрис

Существует огромная разница между тем, как кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис планируют закончить украинский конфликт. Эти различия в основном сводятся к позиции относительно принятия Киева в НАТО. Об этом в интервью американскому журналу Foreign Policy заявил директор Европейского совета по международным делам Марк Леонард

2024-10-31T10:42

2024-10-31T10:42

2024-10-31T10:42

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Он отметил, что в основе мирного плана республиканца Трампа лежит идея решить проблему в течение 24 часов, а значит выйти на диалог с Россией, у которой есть не только территориальные претензии к Украине, но и требование сделать республику нейтральной и демилитаризованной.Демократ Камала Харрис и ее команда, продолжил Леонард, напротив, придерживается "западногерманской" модели разрешения конфликта, предполагающей вступление Украины в НАТО и предоставление ей гарантий безопасности.А вот редактор портала Virginia Defender Фил Вилайто уверен, что независимо от итогов выборов президента США, страну ждет опасная ситуация. По его мнению, политические подходы Трампа все больше радикализируются: в случае победы он обещает применить нацгвардию для депортации нелегалов и стать "диктатором на один день". А на случай проигрыша, считает Вилайто, экс-президент готовит "базу к насильственным действиям и восстанию"."Если победит [Камала] Харрис, я ожидаю, что мы увидим насилие на улицах в масштабах, по сравнению с которыми 6 января (захват Капитолия. - Ред.) покажется чаепитием. В любом случае, на горизонте цунами", - подытожил Журналист.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Разрыв между вице-президентом США Камалой Харрис и бывшим главой государства Дональдом Трампом сохраняется в пределах статистической погрешности, что означает, что борьба будет острой.Другие темы: "В руинах": российский разведчик рассказал о боях в Волчанске.

https://ukraina.ru/20241028/1058418848.html

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новости, украина, сша, запад, дональд трамп, камала харрис, нато, выборы, президентские выборы