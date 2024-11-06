От Купянска и до Работино: политолог констатировал начало обрушения украинского фронта - 06.11.2024 Украина.ру
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От Купянска и до Работино: политолог констатировал начало обрушения украинского фронта
От Купянска и до Работино: политолог констатировал начало обрушения украинского фронта - 06.11.2024 Украина.ру
От Купянска и до Работино: политолог констатировал начало обрушения украинского фронта
Покровск (Красноармейск) ещё не занят, но Селидово уже освобождено, а Курахово, очевидно, падет уже в ближайшем будущем. Процесс развала украинского фронта уже идёт, и он должен закончиться полным развалом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-11-06T05:45
2024-11-06T05:45
новости
селидово
курахово
россия
ростислав ищенко
всу
вс рф
наступление
оборона
детали
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Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко* в интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе заявил, что оборона украинской армии в Донбассе посыпалась, что объясняется нехваткой боеприпасов и личного состава.Еще в начале текущего года я писал, что тенденция к быстрому обрушению украинского фронта появится после того, как российские войска выйдут на рубеж Покровск-Селидово-Курахово, сказал эксперт.Покровск (Красноармейск) ещё не занят, но Селидово уже освобождено, а Курахово, очевидно, падет уже в ближайшем будущем. То есть процесс идёт, и он должен закончиться полным развалом украинского фронта, отметил политолог.Падение Купянска прогнозируют к концу года, но если Вооруженные силы РФ будут продвигаться такими темпами с ускорением, Купянск может пасть через месяц или даже через недели. Ускорение зависит от истощения сил украинской армии. А этих сил у ВСУ становится всё меньше и меньше, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для России на сайте Украина.руПодробнее о том, как может развиваться ситуация под Красноармейском - в статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано на сайте Украина.ру* Внесен в список террористов и экстремистов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, селидово, курахово, россия, ростислав ищенко, всу, вс рф, наступление, оборона, детали, сво, донбасс, спецоперация
Новости, Селидово, Курахово, Россия, Ростислав Ищенко, ВСУ, ВС РФ, наступление, оборона, детали, СВО, Донбасс, Спецоперация

От Купянска и до Работино: политолог констатировал начало обрушения украинского фронта

05:45 06.11.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Покровск (Красноармейск) ещё не занят, но Селидово уже освобождено, а Курахово, очевидно, падет уже в ближайшем будущем. Процесс развала украинского фронта уже идёт, и он должен закончиться полным развалом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко* в интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе заявил, что оборона украинской армии в Донбассе посыпалась, что объясняется нехваткой боеприпасов и личного состава.
Еще в начале текущего года я писал, что тенденция к быстрому обрушению украинского фронта появится после того, как российские войска выйдут на рубеж Покровск-Селидово-Курахово, сказал эксперт.
Покровск (Красноармейск) ещё не занят, но Селидово уже освобождено, а Курахово, очевидно, падет уже в ближайшем будущем. То есть процесс идёт, и он должен закончиться полным развалом украинского фронта, отметил политолог.
"И ситуация для Украины ухудшается по всему фронту. От Купянска и до Работино, как минимум. А то и туда дальше, до Орехова. То есть практически везде наблюдается продвижение российских войск, везде оно идёт с ускорением", — подчеркнул Ищенко.
Падение Купянска прогнозируют к концу года, но если Вооруженные силы РФ будут продвигаться такими темпами с ускорением, Купянск может пасть через месяц или даже через недели. Ускорение зависит от истощения сил украинской армии. А этих сил у ВСУ становится всё меньше и меньше, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для России на сайте Украина.ру
Подробнее о том, как может развиваться ситуация под Красноармейском - в статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано на сайте Украина.ру
* Внесен в список террористов и экстремистов
Николай Азаров интервью - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Вчера, 06:30
Николай Азаров: Киев - город-провокатор, после освобождения столицу Украины надо перенести на юго-востокНе думаю, что взятие Харькова или Красноармейска будет служить переломным пунктом. Реальным переломом будет смена правящего режима. А это только взятие столицы Украины – Киева. Останется ли Киев после этого столицей? Была бы моя воля, я бы не оставил.
 
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