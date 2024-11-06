https://ukraina.ru/20241106/1058631017.html

От Купянска и до Работино: политолог констатировал начало обрушения украинского фронта

От Купянска и до Работино: политолог констатировал начало обрушения украинского фронта - 06.11.2024 Украина.ру

От Купянска и до Работино: политолог констатировал начало обрушения украинского фронта

Покровск (Красноармейск) ещё не занят, но Селидово уже освобождено, а Курахово, очевидно, падет уже в ближайшем будущем. Процесс развала украинского фронта уже идёт, и он должен закончиться полным развалом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-11-06T05:45

2024-11-06T05:45

2024-11-06T05:45

новости

селидово

курахово

россия

ростислав ищенко

всу

вс рф

наступление

оборона

детали

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Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко* в интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе заявил, что оборона украинской армии в Донбассе посыпалась, что объясняется нехваткой боеприпасов и личного состава.Еще в начале текущего года я писал, что тенденция к быстрому обрушению украинского фронта появится после того, как российские войска выйдут на рубеж Покровск-Селидово-Курахово, сказал эксперт.Покровск (Красноармейск) ещё не занят, но Селидово уже освобождено, а Курахово, очевидно, падет уже в ближайшем будущем. То есть процесс идёт, и он должен закончиться полным развалом украинского фронта, отметил политолог.Падение Купянска прогнозируют к концу года, но если Вооруженные силы РФ будут продвигаться такими темпами с ускорением, Купянск может пасть через месяц или даже через недели. Ускорение зависит от истощения сил украинской армии. А этих сил у ВСУ становится всё меньше и меньше, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для России на сайте Украина.руПодробнее о том, как может развиваться ситуация под Красноармейском - в статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано на сайте Украина.ру* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20241105/1058597093.html

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курахово

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новости, селидово, курахово, россия, ростислав ищенко, всу, вс рф, наступление, оборона, детали, сво, донбасс, спецоперация