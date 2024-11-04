https://ukraina.ru/20241104/1058619200.html

Виктория Панова: Хаос в международных отношениях обеспечивает договороспособность и равноправие

Виктория Панова: Хаос в международных отношениях обеспечивает договороспособность и равноправие - 04.11.2024 Украина.ру

Виктория Панова: Хаос в международных отношениях обеспечивает договороспособность и равноправие

Руководитель Экспертного совета БРИКС, руководитель НИУ Высшей школы экономики, шерпа России в Женской двадцатке Виктория Панова в эксклюзивном интервью автору Украина.ру Анне Черкасовой рассказала о роли БРИКС в международной политике и об отношениях между странами внутри сообщества, о том, как можно достичь договоренностей в многополярном мире.

2024-11-04T18:06

2024-11-04T18:06

2024-11-04T18:06

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Разговор корреспондента с экспертом состоялся на Валдайском форуме, который сейчас проходит в Сочи.- Виктория Владимировна, по итогам сессии "Договоренность или столкновение. Что разрешит разногласия в эпоху после глобализации", удалось ли найти ответ на заявленный в сессии вопрос? Как это можно реализовать на практике и с участием каких организаций? Например, в отношениях России и Запада по Украине или в вопросе противостояния Израиля и Ирана?- Во-первых, это, конечно же, собрание интеллектуалов, а не политиков, поэтому, наверное, иногда хотелось бы, чтобы больше учитывалось мнение людей, которые больше, может быть, имеют возможности подумать о текущей обстановке. Но, наверное, здесь и не было такой задачи поставлено - найти, каким мы путем пойдем, потому что, действительно, ситуация сложная, не все стороны готовы к диалогу. А ключевое, как каждый из участников отмечал, это диалог, это коммуникация, это возможность слышать друг друга, слушать озабоченности другой стороны, в чем состоят интересы. Пытались рисовать где-то идеальную картину мира, где такой диалог есть, где решаются проблемы, будь то изменение климата, будь то предотвращение катастроф и стихийных бедствий, будь то вопросы здравоохранения и так далее, и так далее. Но, к сожалению, мы понимаем, что на сегодняшний день, и Сергей Александрович Караганов это тоже отмечал, наверное, мы находимся в ситуации, когда все эти процессы будут происходить параллельно. То есть диалога, политико-дипломатических мер у нас нет на текущий момент.Действительно, все опасаются, все обеспокоены возможным началом Третьей мировой войны. Мы понимаем, что государство сейчас обладает таким разрушительным потенциалом, что Третья мировая война уже может оказаться последней для человечества. И было высказано предложение, что, например, атака Запада и борьба против России на Украине - это будет последнее, что вообще плохого происходит, чтобы была последняя война. Насколько прислушаются к голосу разума? Сейчас это, наверное, сложно сказать. Пока, к сожалению, каких-то позитивных сдвигов в этом отношении я не вижу. Но действительно все сходились в том, что есть некая идеальная картинка, к которой мы должны стремиться. И которая, скажем так, не по замыслам и не по желанию стран, назовите как хотите, Глобального Юга, мирового большинства, не Запада, действительно, могла бы быть. То есть вот эти договоренности, они невозможны будут без участия всех сторон, без желания всех сторон решать эти проблемы.И, соответственно, нам пока не хватает той самой стороны Запада. Или классический империализм. Сергей Александрович использовал сегодня этот термин. Или глобалисты. Хотя мы понимаем, что это, опять же, настроение элит. Потому что в тех же странах Запада население в основной массе оценивает ситуацию не просто адекватно, а, наверное, разделяет многие из тех озабоченностей, которые есть у нас. И как раз, наверное, находятся на тех же или похожих позициях. Тем более, что их положение ухудшается. Экономическое, социальное и вопросы безопасности. Поэтому интерес есть. Какие-то некие рецепты есть. Но возможностей решения ситуации на данный момент, когда другая сторона услышит и начнет слушать, наверное, пока сейчас не очень много. Поэтому, скорее всего, во-первых, какие-то конфликты, военные действия как минимум еще лет 15-20 мы будем видеть. Дай бог, чтобы, еще раз говорю, не доросло все, не расширилось до очередной мировой войны.И все сошлись во мнении, что существующие сейчас институты, не просто были построены под другие условия, они сейчас уже не работают. Если раньше был режим ограниченной функциональности, какие-то вопросы все-таки возможно было решить, то сейчас это действительно сделать сложно, поэтому мы говорим о ситуации, когда те же страны БРИКС, страны ШОС, страны БРИКС+, могли бы предлагать альтернативные институты, которых не хватает вообще, и которые были построены под доминирование Запада, которые могли бы не противостоять, но где-то дополнять, где-то предлагать альтернативу. И возможно, либо в будущем полностью действительно их заменить, либо составить некое единое целое, когда они будут комплементарны друг другу. Поэтому этот процесс важный, и в БРИКС, может быть, не так быстро, как нам хотелось бы, но он уже идет.- Впервые в истории саммит БРИКС, который прошел в Казани, стал более представительным в глобальном масштабе форумом, чем встречи в рамках "Большой семерки" и "Большой двадцатки". Такое мнение выразил обозреватель Джерри Грей в статье для австралийского ресурса Pearls & Irritations. Вы согласны с этим? И вообще насколько все-таки можно сравнивать БРИКС и указанные организации?- Да, действительно мы видим ситуацию, при которой саммит БРИКС собрал поистине какое-то огромное количество стран, представителей, как мы говорим, мирового большинства, представителей крупнейших и важных стран Глобального Юга, Глобального Востока. И такая ситуация действительно не наблюдалась уже достаточно долго, если мы посмотрим и на ситуацию с группой "Двадцатки" и "Семерки".За "Семеркой" я наблюдаю, может быть, не с самого начала, но по крайней мере уже более 30 лет. И раньше они действительно собирали какие-то достаточно крупные, достаточно влиятельные страны из развивающегося мира. Но там даже посыл был другой. Посыл состоял вот в чем: приехали, мы вам что-то сейчас дадим, наверное, как-то поможем. Но ради этого вы должны сделать то, то, то и то. Мы вас научим жить. А в БРИКС просто никогда даже вопрос так не стоял. И независимо от того, это полноправный член БРИКС или страна-outreach, страна-партнер, страна-гость, речь идет о партнерском равноправном диалоге, о взаимодействии по тем вопросам, которые важны для всех сторон, о поиске решений, которые были бы адекватны и приемлемы. И действительно не обеспечивали бы неконтролируемый рост одной группы стран или отдельной страны и не провоцировали бы заведомое отставание других стран. Поэтому здесь не только количество, хотя масштаб действительно поражает. У нас там было 35 государств, 24 главы государства, 6 международных организаций, включая Гутерриша.В прошлый раз, кстати, когда Гутерриш высказался как генеральный секретарь ООН относительно Ближневосточного конфликта, он тоже получил нелицеприятные оценки. Вот сейчас от Украины, раньше от Израиля. То есть наблюдается тенденция к тому, что страны, которых поддерживает гегемон, можно сказать прямо, они могут делать все, что хотят, все, что угодно. Мы знаем, что, например, против Монголии открыли дело в МУСе, международном главном суде, после того, как те принимали на высшем уровне Владимира Владимировича Путина. То есть здесь существует такая вседозволенность и неприятие, неприемлемость того, что каждая страна суверенна и решает сама свои вопросы, которые касаются ее независимости, ее развития, ее экономики, политики и так далее. То есть гегемон это не может воспринять.И так как мы знаем, что "Семерка", хотя тоже механизм, тоже объединение организаций, она все равно более иерархична, и там есть превалирующие интересы одного государства. И фактически, к сожалению, сейчас мы видим слепое следование всех остальных в фарватере. В БРИКС такого нет. Многие говорят, что вот Китай - самая крупная экономика. Ну, не важно. Действительно, Китай, наверное, именно лидер по экономике. У нас две страны-лидера по демографии. У каждого государства есть свои более сильные черты. И в рамках БРИКС они как раз договариваются, и БРИКС+ о таком сложении потенциалов, о развитии собственных возможностей, с учетом вот этих сильных сторон и дополнений друг к другу. Поэтому здесь, я даже думаю, сравнивать нельзя. Потому что здесь был равноправный диалог заинтересованных стран, которые хотят сделать что-то лучше. А не кучкование тех, скажем, нескольких лордов или феодалов, которые готовы кинуть кость голодающим, с одной стороны, а с другой стороны придумать, как бы наказать тех, кто не очень с ними согласен.- Виктория Владимировна, а не станет ли многополярный мир, к которому мы стремимся, еще более опасным местом для жизни? Поскольку все-таки наличие большого числа игроков на международной арене может вызвать больше конфликтов?- Наверное, такая проблема существует. И мы с вами помним как раз систему, когда говорят, что есть некая управляемость, или должна быть управляемость международной системы, что хаос в международных отношениях может как раз привести к войне всех против всех. Но с другой стороны, мы одновременно увидели, что существует противоположная система, когда есть один доминант, который обозначался по-разному: как империя, или гегемон, или лидер с хорошими намерениями. Но в итоге мы замечали, что безопасность мира наоборот снизилась. Международные отношения под управлением одного государства или группы даже государств, когда они не учитывают интересы других, пытаются по своим лекалам построить все остальное, ведет к большей нестабильности, к возникновению конфликтов, которые бы не появлялись в случае наличия этих многочисленных договоренностей, выстраивания баланса сил, баланса интересов, баланса возможностей.Когда есть излишнее управление, избыточное как раз в международных отношениях, оно, в отличие от внутриполитической ситуации, как раз наоборот может привести к противоположным результатам. И вот тот самый хаос, он скорее обеспечивает договороспособность и равноправие. А излишняя управляемость именно в международных отношениях, она обозначает некий отход от демократии, от диалога. Поэтому, честно говоря, наверное сейчас большое количество полюсов или стран, которые ответственно подходят к своей позиции, готовы договариваться, хуже точно не сделает. Наверное, мы будем в более безопасном мире.О том, как спецоперация повлияла на работу Валдайского клуба, возможны ли уступки при решении конфликта на Украине и какую роль в этом может сыграть будущий президент США - в другом интервью Анны Черкасовой: "Президент России высказался предельно четко: Быстрицкий об условиях завершения СВО и о будущем Украины".

https://ukraina.ru/20241102/1058592022.html

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2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, запад, россия, брикс, украина, украина.ру, шос