https://ukraina.ru/20241105/1058628482.html
Бывший работник "Уралвагонзавода" отправится в колонию на 16 лет за продажу чертежей ВСУ
Бывший работник "Уралвагонзавода" отправится в колонию на 16 лет за продажу чертежей ВСУ - 05.11.2024 Украина.ру
Бывший работник "Уралвагонзавода" отправится в колонию на 16 лет за продажу чертежей ВСУ
Свердловский областной суд приговорил к 16 годам колонии и штрафу Данила Мухаметова, обвиняемого в госизмене из-за продажи ВСУ чертежей "Уралвагонзавода", передает РИА Новости
2024-11-05T09:54
2024-11-05T09:54
2024-11-05T10:07
новости
россия
украина
вооруженные силы украины
сбу
колония
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101771/79/1017717996_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_29b7be3e29619b90e17e2f21a5fd182a.jpg
Мужчина из Нижнего Тагила работал на предприятии инженером-технологом.Его и супругу Викторию задержали весной 2023 года в ходе спецоперации УФСБ России по Свердловской области.По данным следствия, пара за деньги передала спецслужбам Украины сведения военно-технического характера. На допросе они признались, что получили порядка 100 тысяч рублей.В октябре Свердловский областной суд приговорил к 12,5 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей Викторию Мухаметову. Судья, зачитывая резолютивную часть приговора, сообщил, что женщине 25 лет, она работала оператором на "Уралвагонзаводе".Процесс над Мухаметовыми разделили из-за ходатайства фигурантки о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия при полном признании вины.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101771/79/1017717996_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_8bcda39a04a31ab8a31323a13e227e1c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, вооруженные силы украины, сбу, колония, суд
Новости, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, СБУ, колония, Суд
Бывший работник "Уралвагонзавода" отправится в колонию на 16 лет за продажу чертежей ВСУ
09:54 05.11.2024 (обновлено: 10:07 05.11.2024)
Свердловский областной суд приговорил к 16 годам колонии и штрафу Данила Мухаметова, обвиняемого в госизмене из-за продажи ВСУ чертежей "Уралвагонзавода", передает РИА Новости
Мужчина из Нижнего Тагила работал на предприятии инженером-технологом.
Его и супругу Викторию задержали весной 2023 года в ходе спецоперации УФСБ России
по Свердловской области.
По данным следствия, пара за деньги передала спецслужбам Украины
сведения военно-технического характера. На допросе они признались, что получили порядка 100 тысяч рублей.
В октябре Свердловский областной суд приговорил к 12,5 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей Викторию Мухаметову. Судья, зачитывая резолютивную часть приговора, сообщил, что женщине 25 лет, она работала оператором на "Уралвагонзаводе".
Процесс над Мухаметовыми разделили из-за ходатайства фигурантки о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия при полном признании вины.