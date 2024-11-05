Бывший работник "Уралвагонзавода" отправится в колонию на 16 лет за продажу чертежей ВСУ - 05.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241105/1058628482.html
Бывший работник "Уралвагонзавода" отправится в колонию на 16 лет за продажу чертежей ВСУ
Бывший работник "Уралвагонзавода" отправится в колонию на 16 лет за продажу чертежей ВСУ - 05.11.2024 Украина.ру
Бывший работник "Уралвагонзавода" отправится в колонию на 16 лет за продажу чертежей ВСУ
Свердловский областной суд приговорил к 16 годам колонии и штрафу Данила Мухаметова, обвиняемого в госизмене из-за продажи ВСУ чертежей "Уралвагонзавода", передает РИА Новости
2024-11-05T09:54
2024-11-05T10:07
новости
россия
украина
вооруженные силы украины
сбу
колония
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101771/79/1017717996_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_29b7be3e29619b90e17e2f21a5fd182a.jpg
Мужчина из Нижнего Тагила работал на предприятии инженером-технологом.Его и супругу Викторию задержали весной 2023 года в ходе спецоперации УФСБ России по Свердловской области.По данным следствия, пара за деньги передала спецслужбам Украины сведения военно-технического характера. На допросе они признались, что получили порядка 100 тысяч рублей.В октябре Свердловский областной суд приговорил к 12,5 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей Викторию Мухаметову. Судья, зачитывая резолютивную часть приговора, сообщил, что женщине 25 лет, она работала оператором на "Уралвагонзаводе".Процесс над Мухаметовыми разделили из-за ходатайства фигурантки о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия при полном признании вины.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101771/79/1017717996_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_8bcda39a04a31ab8a31323a13e227e1c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, вооруженные силы украины, сбу, колония, суд
Новости, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, СБУ, колония, Суд

Бывший работник "Уралвагонзавода" отправится в колонию на 16 лет за продажу чертежей ВСУ

09:54 05.11.2024 (обновлено: 10:07 05.11.2024)
 
© РИА Новости . Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Читать в
Свердловский областной суд приговорил к 16 годам колонии и штрафу Данила Мухаметова, обвиняемого в госизмене из-за продажи ВСУ чертежей "Уралвагонзавода", передает РИА Новости
Мужчина из Нижнего Тагила работал на предприятии инженером-технологом.
Его и супругу Викторию задержали весной 2023 года в ходе спецоперации УФСБ России по Свердловской области.
По данным следствия, пара за деньги передала спецслужбам Украины сведения военно-технического характера. На допросе они признались, что получили порядка 100 тысяч рублей.
В октябре Свердловский областной суд приговорил к 12,5 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей Викторию Мухаметову. Судья, зачитывая резолютивную часть приговора, сообщил, что женщине 25 лет, она работала оператором на "Уралвагонзаводе".
Процесс над Мухаметовыми разделили из-за ходатайства фигурантки о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия при полном признании вины.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСБУколонияСуд
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:44На Западе испугались страшных последствий роста кладбищ на Украине
10:44Киев не может сбивать российские дроны без ИИ — украинский разработчик
10:33Боец ВС РФ, "похороненный" украинской пропагандой в Селидово, передал привет ВСУ
10:21Пойдёт ли Запад на уступки России, что ждёт Украину и что изменится после выборов в США - Быстрицкий
09:54Бывший работник "Уралвагонзавода" отправится в колонию на 16 лет за продажу чертежей ВСУ
09:00Языковые патрули, провалы ВСУ, настроения перед выборами в США. Главное на Украине на утро 5 ноября
08:09Главное за ночь 5 ноября
06:30Николай Азаров: Киев - город-провокатор, после освобождения столицу Украины надо перенести на юго-восток
06:25Готовить к войне детей с 5-6 класса. Украинские эксперты и волонтёры о катастрофической ситуации в стране
06:20Разъединённые Штаты Америки. Самые непредсказуемые выборы входят в решающую стадию прямо сейчас
06:15ВСУ отступают с потерями в сторону Купянска: эксперт рассказал про успехи ВС РФ в Харьковской области
06:00Взятие Курахова и новые котлы для ВСУ: Алёхин о том, как может развиваться ситуация под Покровском
05:50Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США
05:45Теперь под российским флагом: полковник запаса о том, как Украина за считанные дни потеряла Селидово
05:30Алёхин: После Курахово бойцы разрежут пополам оборону ВСУ и будут бить по нескольким направлениям
05:25Хроника энергетической войны: "Война прогнозов", СПГ из России в Европу растет, а Катар теряет Азию
05:15Три точечных прилета: эксперт раскрыл подробности ракетного удара по штабу ВСУ и казармам с наемниками
05:00Алёхин: Взятие Ясной Поляны даст возможность выйти к трассе Запорожье - Донецк и отрезать Курахово
04:45Гремело активно: эксперт о том, как ВКС ударили по аэродрому под Киевом и резервам ВСУ в Сумской области
04:30"Все ракеты попали в цель". Эксперт рассказал, как именно проходят учения по отработке ядерного удара
Лента новостейМолния