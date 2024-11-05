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Бывший работник "Уралвагонзавода" отправится в колонию на 16 лет за продажу чертежей ВСУ

Бывший работник "Уралвагонзавода" отправится в колонию на 16 лет за продажу чертежей ВСУ - 05.11.2024 Украина.ру

Бывший работник "Уралвагонзавода" отправится в колонию на 16 лет за продажу чертежей ВСУ

Свердловский областной суд приговорил к 16 годам колонии и штрафу Данила Мухаметова, обвиняемого в госизмене из-за продажи ВСУ чертежей "Уралвагонзавода", передает РИА Новости

2024-11-05T09:54

2024-11-05T09:54

2024-11-05T10:07

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Мужчина из Нижнего Тагила работал на предприятии инженером-технологом.Его и супругу Викторию задержали весной 2023 года в ходе спецоперации УФСБ России по Свердловской области.По данным следствия, пара за деньги передала спецслужбам Украины сведения военно-технического характера. На допросе они признались, что получили порядка 100 тысяч рублей.В октябре Свердловский областной суд приговорил к 12,5 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей Викторию Мухаметову. Судья, зачитывая резолютивную часть приговора, сообщил, что женщине 25 лет, она работала оператором на "Уралвагонзаводе".Процесс над Мухаметовыми разделили из-за ходатайства фигурантки о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия при полном признании вины.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.

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