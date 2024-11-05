https://ukraina.ru/20241105/1058617174.html

Разъединённые Штаты Америки. Самые непредсказуемые выборы входят в решающую стадию прямо сейчас

Разъединённые Штаты Америки. Самые непредсказуемые выборы входят в решающую стадию прямо сейчас - 05.11.2024 Украина.ру

Разъединённые Штаты Америки. Самые непредсказуемые выборы входят в решающую стадию прямо сейчас

Этот день наконец настал – президентские выборы в США. Они претендуют на звание самых непредсказуемых в американской истории, поскольку кандидаты подошли к решающему рубежу с равными шансами на победу.

2024-11-05T06:20

2024-11-05T06:20

2024-11-05T06:20

эксклюзив

сша

президентские выборы

дональд трамп

камала харрис

джо байден

республиканская партия

демократическая партия

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Агрегаторы опросов общественных мнений, как и на протяжении последнего месяца, демонстрируют разницу между действующим вице-президентом Камалой Харрис из Демократической партии и бывшим президентом-республиканцем Дональдом Трампом на уровне статистической погрешности - от 0,1% до 1,5% - чаша весов склоняется то в пользу одного, то в пользу другого кандидата в президенты.Интересные наблюдения за американским электоратомИ хотя избирательная система в Соединённых Штатах не прямая, всё же исход выборов зависит от избирателей. Итак, с какими же настроениями американцы подошли к этому без преувеличения судьбоносному для страны дню?Ответить достаточно сложно. Как есть штаты, которые традиционно поддерживают кандидата от определённой партии, так есть и отдельные группы избирателей, на которые могла рассчитывать та или иная партия, но сейчас всё не настолько однозначно – наблюдается перетекание электората от одних к другим. Например, "цветной" электорат всегда связывали с демократами, в настоящий же момент выросла доля молодых афроамериканцев, готовых голосовать за республиканцев (в их головах уже нет такой прочной исторической ассоциации, что демократы спасли рабов), да и латиноамериканцы, доля которых в структуре населения США увеличивается, вытесняя белых, тоже не во всех штатах выступает прочной базой ныне правящей партии.И как тут ни обратить отдельное внимание на историю, наделавшую много шума в последние недели предвыборной гонки, которую некоторые эксперты даже окрестили "октябрьским сюрпризом" (событием, которые изменило ход избирательной кампании-2024). На митинге Трампа в Нью-Йорке комик Тони Хинчклифф так разошёлся, что назвал Пуэрто-Рико "плавающим островом мусора", республиканцы его выходку осудили, а демократы попытались использовать этот эпизод в собственных интересах, но всё испортил Джо Байден, которого штаб Харрис старается не допускать до предвыборных мероприятий. Действующий президент заявил, что пуэрториканцы — хорошие люди, а "единственный плавающий мусор" в США — это сторонники Трампа. Белый дом, конечно, поспешил заверить, что слова главы государства вырваны из контекста и имел ввиду он совсем другое, даже стенограмму его речи задним числом отредактировали. Но сказанного не воротишь, Трамп подхватил эту волну и на следующий день приехал на брендированном мусоровозе, оранжевую спецовку не снимал даже на митинге, "мусорный" флешмоб продолжил бизнесмен Вивек Рамасвами, участник внутрипартийных праймериз. На подмогу демократам в этой борьбе пришла этническая пуэрториканка - певица Джениффер Лопес.Недооценивать вклад пуэрториканцев в исход нынешних выборов опасно: это самая многочисленная испаноязычная община Пенсильвании (8% населения) – штата, который может стать "золотой акцией", поскольку принесёт кому-то из кандидатов 19 голосов выборщиков, а на фоне равенства шансов Харрис и Трампа это очень много. Именно поэтому в Пенсильвании кандидаты агитировали и критиковали друг друга больше, чем где-либо.Сегодня мало кто помнит, но в 2016 году, когда Трамп баллотировался на высший государственный пост впервые, была похожая история с неосторожными высказываниями: бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, кандидат от демократов, назвала сторонников своего оппонента-миллиардера "прискорбным сборищем", что в итоге укрепило позиции Трампа в ряде штатов.Раз уж речь зашла о выборах-2016, тогда произошло очень примечательное событие – Трамп вернул в электоральное поле белый рабочий класс. После начала эпохи деиндустриализации демократы так увлеклись защитой прав меньшинств, что оставили эту категорию без внимания, и более состоятельные республиканцы не сразу подхватились. Таким образом, белый рабочий класс оказался ничейным и до сих пор политики не до конца понимают что с ним делать, а ведь поддержка этой части электората также будет играть важную роль.Вот что ещё стоит отметить – доля независимых избирателей выросла до 43%, для сравнения, к приходу в Белый дом Барака Обамы таковых было 24%. Это те американцы, которые не имеют постоянной партийной привязки и пересматривают свои политические симпатии, коррелируя их с конкретным кандидатом. Так, в 2012 году многие граждане определились, за кого голосовать, именно после изучения партийных платформ. Если брать программы 2024 года, то и у демократов, и у республиканцев они начинаются с внутриполитической повестки, что совершенно логично, поскольку людей волнует прежде всего их собственное благосостояние, а, например, в 2004 и 2008 годах первым стоял внешнеполитический блок (что тоже было объяснимо – тогда шла война в Ираке, где сражались американские военные).Голосование не как обычноОтличительной чертой 2024 года стало активное досрочное голосование – свой выбор уже сделали порядка 80 млн граждан США. Больше показатель был лишь в 2020 году в условиях пандемии COVID-19.Если раньше Трамп утверждал, что досрочное голосование – это ничто иное как источник фальсификации результатов, то в этот раз лично призвал соратников не дожидаться 5 ноября и исполнить свой гражданский долг незамедлительно, чтобы максимальное количество избирателей точно приняли участие в выборах, а то вдруг кто-то предпочтёт остаться дома из-за погоды или нежелания стоять в длинных очередях. И республиканцы прислушались к 45-му президенту. За две недели до основного дня голосования в двух из семи колеблющихся штатах – Аризоне и Неваде – однопартийцев Трампа досрочно проголосовало больше, чем демократов. Однако в целом по стране чуть более охотно приходили на участки или отправляли бюллетени по почте всё же сторонники действующей администрации: 41% демократов против 39% республиканцев. Впрочем, кому они отдали предпочтение, станет известно только при подсчёте, человек может быть зарегистрирован как сторонник одной партии, а голосовать за другого кандидата.К слову, в борьбе за Белый дом, помимо Трампа и Харрис, остались также врач Джилл Штайн (Партия зелёных), преподаватель философии Корнел Уэст (независимый кандидат), политические активисты Чейз Оливер (Либертарианская партия) и Клаудиа Де ла Крус (Партия социализма и освобождения). Юрист Роберт Кеннеди-младший, который сначала участвовал в праймериз демократов, затем вышел из партии и стал независимым кандидатом, но в конечном итоге приостановил свою избирательную кампанию, поддержав Трампа, останется в бюллетенях 33 штатов.Посмотрим, поможет ли смена тактики штаба республиканцев и их электората бывшему президенту.Президент лишь для половины страныВсе эти цифры наглядно демонстрируют, что население США расколото ровно пополам.Если 5 ноября ни один из кандидатов не наберёт 270 голосов выборщиков, исход выборов решится в Палате представителей, где большинство сейчас у республиканцев: каждый штат обладает одним голосом, соответственно, для победы нужно заручиться поддержкой минимум 26 делегаций.За два дня до голосования Трамп стал вспоминать былое и называть ошибкой свой уход из Белого дома после выборов-2020, результаты которых до сих пор не признаёт. Демократы готовы к тому, что в этот раз республиканец будет действовать намного принципиальнее, у них, как рассказали партийные источники агентства Reuters, есть план на случай, если Трамп объявит о победе на предстоящих выборах ещё до оглашения итогов. По словам собеседников, первоначально борьба с заявлениями о победе Трампа будет происходить в "суде общественного мнения", демократы планируют заполнить социальные сети и телевизионные эфиры требованиями не объявлять о своей победе до окончания подсчёта голосов. Представители штаба республиканцев сообщил Reuters, что их кандидат будет бороться за голоса до закрытия избирательных участков, не дав при этом прямого ответа на вопрос, собирается ли Трамп объявить о своей победе до окончания подсчёта, как в 2020 году.Воинственный настрой обоих штабов вызывает опасения у граждан, и многие, опасаясь уличных беспорядков 6 ноября, поспешили уехать из мегаполисов куда подальше. Здание Капитолия городские власти обнесли баррикадами, владельцы магазинов в центре Вашингтоне заколотили витрины деревянными щитами.Всплеска насилия на следующий день после выборов опасаются свыше 60% американцев, а каждый четвёртый и вовсе считает, что может начаться гражданская война, причём часть респондентов, придерживающихся такого мнения, лично знает человека, готового взять в руки оружие, если сочтёт, что у кандидата, которого он поддерживает, украли победу.Кто бы в конечном итоге ни победил – Камала Харрис или Дональд Трамп, - 47-й президент будет президентом только для половины американцев.В американском обществе давно существует запрос на альтернативные партии, но в ближайшей перспективе их появление практически невозможно. Всё потому что политическая система страны выстроена на бипартийной основе, и её перестраивание в многопартийную может вообще привести к краху США, предупреждают эксперты.А пока американским гражданам предстоит сделать выбор между кандидатами, не вызывающими у большинства никакого восторга (ну что ж, других нет), как говорится, из двух зол нужно выбрать меньшее. Кто же окажется таковым: вице-президент, которая все четыре года держалась в тени президента Байдена и получила номинацию в результате партийного переворота, или бывший президент, отличающийся своей непредсказуемостью, одиозностью и стремлением сломать устоявшуюся систему – узнаем уже совсем скоро.Как устроена избирательная система США, читайте в статье Кто и как избирает президента США. Почему в 2024 году за Белый дом борются Камала Харрис и Дональд Трамп

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, президентские выборы, дональд трамп, камала харрис, джо байден, республиканская партия, демократическая партия