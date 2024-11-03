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Кто и как избирает президента США. Почему в 2024 году за Белый дом борются Камала Харрис и Дональд Трамп

Кто и как избирает президента США. Почему в 2024 году за Белый дом борются Камала Харрис и Дональд Трамп - 03.11.2024 Украина.ру

Кто и как избирает президента США. Почему в 2024 году за Белый дом борются Камала Харрис и Дональд Трамп

Соединённые Штаты Америки утверждают, что их демократия эталонная. При этом, чтобы стать президентом США, вовсе не обязательно получить большинство голосов избирателей, как случилось восемь лет назад с одним из участников нынешней гонки.

2024-11-03T10:39

2024-11-03T10:39

2024-11-03T11:28

эксклюзив

сша

президентские выборы

дональд трамп

камала харрис

джо байден

праймериз

демократическая партия

республиканская партия

аналитика

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Уже более 150 лет выборы президента США проходят в первый вторник ноября после первого понедельника ноября високосного года. В 2024-м они выпали на 5 ноября.Американская избирательная система одна из самых сложных в мире. Нормы прямой демократии не действуют, а процедура сложилась исторически и предусматривала равенство штатов вне зависимости от разницы численности населения. За 200 лет в Конгресс поступило около 50 предложений по её изменению, но ни разу не удалось собрать большинства в 3/4 голосов, чтобы эти изменения внести.Выдвижение кандидатовЗа 1,5-2 года до даты президентских выборов Республиканская и Демократическая партии проводят съезды, на которых любой человек может изъявить желание баллотироваться на пост главы государства - обычно таковых оказывается несколько сотен - после чего их кандидатуры проверяют на соответствие законодательным требованиям: быть гражданином США по рождению не моложе 35 лет, из них не менее 14 лет прожить на территории страны.Первичные выборыНа первичных выборах республиканцы и демократы избирают делегатов от штатов, которые летом поедут на национальный партийный съезд и определят имя единого кандидата в президенты от партии.В 35 штатах проводятся праймериз, кокус — в 15 штатах (Айова, Невада, Аляска, Колорадо, Канзас, Мэн, Гавайи, Айдахо, Вашингтон, Вайоминг, Небраска, Миннесота, Кентукки, Северная Дакота, Юта) и на 3 зависимых территориях США (Пуэрто-Рико, Виргинских островах, Северных Марианских островах).КокусыГолосование проходит в течение всего двух часов в церквях, школах, библиотеках, университетах. Ни бюллетеней, ни урн нет. Зал, где всё проходит, поделён на сектора, обозначенные табличками с именами кандидатов в президенты.Те избиратели, которые уже определились с выбором, садятся в сектор того политика, которого поддерживают, неопределившихся партийные активисты убеждают присоединиться к ним. Затем членов каждой группы пересчитывают по головам. Побеждает кандидат, чья группа самая многочисленная. Если несколько групп одинаковы, то всё решает случай — представители каждой группы тянут из колоды по одной игральной карте, чья старше, кандидат этой группы и побеждает, на некоторых участках предпочитают подбрасывать монетку.ПраймеризЭто прямые выборы. Избиратель берёт бюллетень партии, которую поддерживает, и ставит отметку напротив фамилии претендента на президентский пост или имени делегата (как оформить бюллетень, решает руководство штата, которое и организует праймериз). После чего результаты со всех местных участков суммируются и определяется победитель.Каждый штат имеет разное количество делегатов, оно зависит от численности населения. Голоса делегатов распределяются между кандидатами либо по пропорциональной системе, либо по мажоритарной в зависимости от штата. По ходу избирательной кампании имена фаворитов внутрипартийной борьбы известны.И кокусы, и праймериз бывают двух типов: закрытые (право голоса имеют избиратели, заранее зарегистрированные в качестве сторонников какой-либо партии), открытые (голосовать могут все желающие). Бывают и смешанные, когда в одном штате одна партия применяет открытый тип, а в другом — закрытый.По традиции, берущей начало в 1952 году, первый кокус проходил в штате Айова, а первые праймериз - в Нью-Гемпшире. Однако в 2023 году президент Джо Байден предложил Национальному комитету Демократической партии новое расписание первичных выборов, в котором на первом месте стоят ни Айова и ни Нью-Гэмпшир, а Южная Каролина. И это неспроста: в 2020 году нынешний глава государства был на грани проигрыша номинации, показав слабые результаты в первых штатах, но его спасли именно избиратели Южной Каролины, и он всё-таки стал кандидатом в президенты.Результаты первых голосующих штатов имеют важное значение даже не из-за количества выборщиков, которое получит тот или иной претендент, — они становятся неким ориентиром уровня поддержки общественности и заставляют сомневающийся электорат внимательнее присмотреться к лидирующим участникам. В политологии это обозначается специальным термином "momentum" ("разгон").Обычно на кокусах в Айове под одной крышей собирались сразу представители обеих партий, но в этот раз 15 января встретились только республиканцы, поскольку демократы решили провести в этом штате голосование по почте. В связи с этим часть избирателей решила на день стать республиканцами (зарегистрироваться как сторонники этой партии) и принять участие в кокусах очно, тем самым попытавшись повлиять на выбор конкурента своего кандидата в президентской гонке.Большое значение имеет "супервторник" — день, когда предварительное голосование проводится одновременно в нескольких штатах. В 2024 году он выпал на 5 марта и прошёл в 14 штатах.У республиканцев фаворит был очевиден, тем не менее, борьба за номинацию всё же шла: вызов Дональду Трампу, не смирившемуся с поражением в 2020 году, бросили работавший в его администрации вице-президентом Майк Пенс, бывшая постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами. И всё же победу одержал 45-й президент.Согласно политической традиции, действующий президент переизбирается на второй срок, и однопартийцы не препятствуют ему, поэтому у демократов праймериз носили номинальный характер. Наиболее реальным конкурентом Байдена выглядел юрист Роберт Кеннеди-младший, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, но впоследствии он решил выйти из Демократической партии и стал самым успешным независимым кандидатом в президенты за 32 года, а в конечном итоге приостановил свою кампанию, поддержав Трампа.Национальные партийные съездыКто станет единым кандидатом на ноябрьских президентских выборах, решается на национальных съездах партий. В этот раз республиканцы собрались 15-18 июля в городе Милуоки (штат Висконсин), а демократы —19-22 августа в Чикаго (штата Иллинойс).Чтобы стать кандидатом в президенты от демократов, нужно набрать не менее 1990 из 3979 голосов делегатов, а от республиканцев — минимум 1276 из 2441.Есть ещё такая категория, как суперделегаты, состоящая из губернаторов, сенаторов, конгрессменов, бывших президентов и вице-президентов страны, местных партийных деятелей, избранных членов Национального комитета партии. Если суперделегаты-республиканцы должны, как и обычные делегаты, голосовать за того кандидата, которого поддержал их штат, то демократы вплоть до выборов 2016 года не были связаны никакими обязательствами и могли поддержать любого из кандидатов, однако в августе 2018-го Национальный комитет Демократической партии ограничил полномочия своих суперделегатов — отныне им запрещено участвовать в первом туре голосования на национальном съезде, но они могут подключиться к последующим турам, если таковые понадобятся.Эту меру руководству партии пришлось ввести из-за растущего недовольства электората после предыдущих президентских выборов: именно голоса суперделегатов в пользу бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон (519 из 712) лишили более популярного сенатора Берни Сандерса шансов побороться в финале с Дональдом Трампом, хотя разница по голосам обычных делегатов между демократами была небольшая: у Клинтон – 1632, у Сандерса - 1299. Многие считают, что если бы тогда выбрали сенатора от Вермонта, то Белый дом остался бы за демократами. К слову, в 2008 году, наоборот, суперделегаты не позволили выдвинуть Хиллари Клинтон в кандидаты, отдав предпочтение Бараку Обаме, всю предвыборную кампанию они шли наравне.В этот раз всё пошло мягко говоря по нестандартному сценарию: в июле, за 3,5 месяца до выборов, Байден-таки объявил о выходе из гонки, последний раз действующий президент США отказывался от переизбрания в 1968 году, это был тоже демократ, Линдон Джонсон. Поскольку на праймериз Байден заручился поддержкой 99% выборщиков, значит, только он имел право получить мандат партии на участие в президентских выборах, и делегаты на общенациональном съезде должны были отдать голоса за него в соответствии с желанием избирателей, но после отказа главы государства от дальнейшей борьбы они не были связаны никакими обязательствами и поддержали выдвижение вице-президента Камалы Харрис. Таким образом, она получила номинацию без победы на первичных выборах.Партийный съезд имеет важное значение ещё и потому, что кандидаты представляют своего напарника, который в случае его победы займёт пост вице-президента. Выбор Трампа пал на молодого и активного сенатора от Огайо Джея Ди Вэнса, а Харрис сделала ставку на губернатора Миннесоты Тима Уолца, чему многие удивились, поскольку фаворитом считался губернатор ключевого колеблющегося штата Пенсильвания Джош Шапиро.Президентские выборыПрезидентские выборы в Соединённых Штатах не прямые. Избиратели голосуют за выборщиков, и уже они выбирают президента страны. Кого из кандидатов поддерживает тот или иной выборщик, известно заранее, исходя из этого, избиратели и голосуют. По закону выборщик может сам решить, за кого отдать свой голос, но на практике в 48 штатах и федеральном округе Колумбия действует принцип "победитель получает всё", то есть выборщики поддерживают того кандидата, которому отдал предпочтение электорат штата (если кандидат набрал в штате 51% голосов избирателей, то в итоге ему уходят все 100% штата), в штатах Небраска и Мэн двое выборщиков также голосуют, исходя из выбора населения, а ещё двое — так, как проголосовали каждый из двух избирательных округов, входящих в штат.Количество выборщиков равно количеству членов Палаты представителей и Сената от штата, округ Колумбия, не представленный в Конгрессе, имеет трёх выборщиков.Стоит учитывать, что один голос выборщика имеет разный вес в зависимости от штата, который он представляет. Количество выборщиков определяется численностью населения штата на основе результатов переписи, которая проводится раз в 10 лет, однако она учитывает всех жителей, а не только граждан, обладающих избирательным правом. Отсутствие связи между количеством выборщиков и количеством реальных избирателей несколько раз приводило к тому, что кандидаты, получившие поддержку большинства населения всей страны, в итоге проигрывали выборы. Таким образом, большинство не всегда решает всё.Так произошло в 2016 году, за Хиллари Клинтон проголосовало больше избирателей, чем за Дональда Трампа (48,07% против 45,99%), но благодаря поддержке большего количества выборщиков — 304 против 227 — победил миллиардер-республиканец.На 41-й день после президентских выборов (в первый понедельник после второй среды декабря, в 2024 году 16 декабря) голосует коллегия выборщиков. Они собираются в столице штата и отдают голоса за одного из кандидатов, уже зная желание избирателей.Объявление победителя президентских выборовГолоса выборщиков подсчитываются на заседании Конгресса 6 января. Победителем президентских выборов становится кандидат, который набрал 50% + 1 голос. Если абсолютное большинство не получает никто, то решение принимает Палата представителей, причём каждый штат имеет только один голос. Результат определяет простое большинство голосов. За всю историю США было всего два подобных случая: в 1800 году так победил Томас Джефферсон, а в 1824 году — Джон Адамс. Если и Палата представителей не сможет договориться, из двух лидирующих кандидатов выбирает Сенат.Дата 6 января точно запомнится общественности в связи с событиями 2021 года. Трамп пытался заставить Майка Пенса убедить Сенат не утверждать результаты президентских выборов и, соответственно, поражение действующей республиканской администрацией, однако вице-президент, который, согласно регламенту, выполняет роль председателя на заседании обеих палат Конгресса, направил законодателям письмо, подчеркнув, что не имеет полномочий для оспаривания итогов голосования коллегии выборщиков, согласно которым новым президентом должен стать Байден. После чего сторонники Трампа устроили штурм Капитолия, на несколько часов заблокировав работу Конгресса, но зачинщиков всё же вывели из здания и утвердили победу демократа.Эту историю использовали в текущем избирательном цикле, чтобы не допустить участия 45-го президента к нынешним выборам. В 2023 году спецпрокурор Джек Смит предъявил Трампу уголовное обвинение. Согласно материалам дела, Трамп вместе с сообщниками пытался воздействовать на законодателей с целью отменить официальное признание итогов выборов-2020, применяя насилие и хаос, а также на основе ложных заявлений о фальсификациях, которые и спровоцировали атаку на Капитолий. Рассмотрение дела приостановили, чтобы выяснить, обладает ли Трамп президентским иммунитетом, поскольку на тот момент он ещё был президентом. 1 июля 2024 года Верховный суд США постановил, что Трамп имеет частичный иммунитет: его не могут судить за действия, совершённые в период правления. Даже если бывшего главу государства осудят, а он победит на предстоящих выборах, то после прихода к власти, как поясняют юристы, сможет закрыть возбуждённые против него федеральные уголовные дела.Инаугурация президента США и вступление в должность вице-президента всегда проходит 20 января.Кандидаты в президенты сказали своё заключительное слово. Что сказал республиканец - в статье Без РФ никуда: в интервью Карлсону Трамп поднял тему России и приписал себе убийство "Северных потоков"

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эксклюзив, сша, президентские выборы, дональд трамп, камала харрис, джо байден, праймериз, демократическая партия, республиканская партия