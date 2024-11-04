https://ukraina.ru/20241104/1058618748.html

Какие два города возьмут ВС России, если бойцы из КНДР сядут в окопах вдоль границы - Скоробогатый

Какие два города возьмут ВС России, если бойцы из КНДР сядут в окопах вдоль границы - Скоробогатый - 04.11.2024 Украина.ру

Какие два города возьмут ВС России, если бойцы из КНДР сядут в окопах вдоль границы - Скоробогатый

Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию на фронте и динамику продвижения российских войск, а также прокомментировал заявление главы МИД КНДР о поддержке армии России

2024-11-04T17:18

2024-11-04T17:18

2024-11-04T17:18

видео

курск

сша

россия

продвижение

контрнаступление

власть

кндр

северная корея

южная корея

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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:42 - О продвижении ВС России и динамике на фронте; 06:13 - О мобилизационном потенциале ВСУ; 08:12 - Ожидать ли новых установок Запада для ВСУ? 09:59 - О рисках ядерной эскалации; 12:56 - О стратегических ядерных учениях России; 14:25 - Уступит ли Запад после разгрома Украины? 19:34 - О неверном выборе ВСУ направления для контрнаступления; 22:44 - Будут ли работать гарантии при смене власти в США? 25:59 - О поддержке армии России со стороны КНДР; 30:34 - О реакции и действиях Южной Кореи.

курск

сша

россия

кндр

северная корея

южная корея

армия

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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