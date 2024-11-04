https://ukraina.ru/20241104/1058616978.html

Иван Тимофеев: Нельзя говорить об отмене санкций, если в жертву приносятся ключевые интересы России

Иван Тимофеев: Нельзя говорить об отмене санкций, если в жертву приносятся ключевые интересы России - 04.11.2024 Украина.ру

Иван Тимофеев: Нельзя говорить об отмене санкций, если в жертву приносятся ключевые интересы России

Мы не можем получить от стран Европы гарантий безопасности. Максимум, на что Запад сейчас может решиться - это на обсуждение вопросов урегулирования украинского конфликта.

2024-11-04T17:46

2024-11-04T17:46

2024-11-04T17:46

интервью

запад

россия

европа

бундестаг

ес

валдай

украина.ру

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Об этом, а также о том, как Россия укрепляет экономику и ищет альтернативные пути из-за санкций в кулуарах Валдайского форума, который сейчас проходит в Сочи, рассказал в эксклюзивном интервью автору Украина.ру Анне Черкасовой программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. - Иван Николаевич, если Запад все-таки станет рассматривать наши предложения по коллективной безопасности, какие гарантии от нас устроили бы Запад и какие гарантии от Запада устроили бы нас?- Я считаю, что крайне маловероятно, что Запад, коллективный так называемый, вообще сядет за стол переговоров по вопросам безопасности в Европе. Максимум, на что Запад сейчас может теоретически решиться, это на обсуждение параметров украинского урегулирования, да и то под большим вопросом. А так выйти на серьезное обсуждение равноправных вопросов европейской безопасности, я думаю, сейчас нереально. И вот это кризис европейской безопасности, раны европейской безопасности, это надолго. А требования Российской Федерации были изложены в 2021 году, в конце, и пока стороны не возвращались к обсуждению, мы тогда получили ответ от стран Запада о том, что их эти предложения не устраивают. Ну и сейчас мы уже последние два года находимся в жесточайшем кризисе безопасности в Европе, поэтому я думаю, что возможно десятилетиями будем в этих условиях жить дальше.- То есть никаких надежных гарантий мы не можем сейчас получить?- Я думаю, что мы не можем получить такие гарантии, в лучшем случае они будут какой-то локальный характер носить по отдельным вопросам. Но я не думаю, что удастся выйти на какую-то всеобъемлющую систему европейской безопасности. Именно поэтому, как мне кажется, в Российской Федерации устами президента России была озвучена идея евразийской системы безопасности как системы, которая должна прийти на смену, компенсировать недостатки европейской системы безопасности, выстраивать свои принципы с иными игроками.- Владимир Владимирович не принимает никаких радикальных решений, в том числе в военном плане. Можем ли мы говорить о том, что Россия все-таки рассматривает восстановление отношений с Западом?- Вы знаете, президент России всегда очень нюансированный и аккуратный, и высказывается, и выстраивает свою политику. И долгое время президент выступал за развитие отношений с Западом. Мы помним в 2001 году выступление в Бундестаге, и целый ряд инициатив, и отношения с Европейским Союзом выстраивались достаточно динамично. Но в конечном итоге вопросы безопасности, игнорирование претензий и даже озабоченности России по вопросам европейской безопасности свели на нет те наработки, которые у нас появились в области экономики, торговли, человеческих обменов и так далее. То есть мы стали заложниками вопросов безопасности. И пока эти вопросы безопасности не будут решены, я думаю, сложно будет говорить о какой-то полноценной нормализации наших отношений с коллективным Западом.- Многих в России волнует вопрос про санкции. А нужно ли нам снятие санкций с России, если на этом фоне и страна стала развиваться, и патриотизм вырос, какие-то новые пути взаимодействия торговые мы находим с другими государствами, и много чего хорошего произошло на фоне всего этого, разве не так?- Санкции в любом случае вредят рынку, они вредят нормальным экономическим отношениям. У нас были вполне разветвленные конструктивные экономические отношения с Евросоюзом. Была пусть небольшая, но тем не менее торговля с Соединенными Штатами. Сейчас это все уничтожено практически санкциями или добивается санкциями. Конечно, Россия многое сделала для того, чтобы компенсировать эти выбывающие компоненты сотрудничества. У нас много делается для импортозамещения. У нас быстро развивается торговля с Индией, с Китаем, с Турцией, с Ираном, с рядом других дружественных стран. Мы создаем эту новую реальность. Просто нельзя говорить об отмене санкций, если в жертву будут приноситься фундаментальные и ключевые интересы Российской Федерации.Еще от себя добавлю, как человек, который много санкциями занимается, скажу, что даже когда достигаются какие-то политические договоренности, далеко не всегда, а даже почти никогда, это не ведет к устойчивой отмене санкций. Вспоминаем ядерную сделку иранскую, санкции сначала отменили, потом американцы в одностороннем порядке вернулись к режиму санкций, или еще даже более жесткий режим в отношении Ирана действует. Поэтому я бы исходил из такого скорее реалистического сценария, не смотрел бы на перспективу отмены санкций сквозь розовые очки и исходил бы из того, что это надолго, на десятилетия.- А как вы считаете, может ли Россия вернуть свои замороженные активы?- В обозримой перспективе - нет.О том, как спецоперация повлияла на работу Валдайского клуба, возможны ли уступки при решении конфликта на Украине и какую роль в этом может сыграть будущий президент США - в другом интервью Анны Черкасовой: "Президент России высказался предельно четко: Быстрицкий об условиях завершения СВО и о будущем Украины".

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, запад, россия, европа, бундестаг, ес, валдай, украина.ру