https://ukraina.ru/20241104/1058616246.html

Заграница им поможет: итоги выборов в Молдове и сценарий для Украины

Заграница им поможет: итоги выборов в Молдове и сценарий для Украины - 04.11.2024 Украина.ру

Заграница им поможет: итоги выборов в Молдове и сценарий для Украины

Молдавские выборы – это отработка сценария, как могут проходить выборы на Украине. Ставка сделана не на разобщенный электорат, находящийся на родной территории, а на диаспору

2024-11-04T17:24

2024-11-04T17:24

2024-11-04T17:24

эксклюзив

молдавия

украина

грузия

саломе зурабишвили

игорь додон

михаил чаплыга

нато

оон

рада

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По некоторым данным только с 2022 года за пределами Украины находятся около 6 млн ее граждан. Сюда можно добавить миллионную диаспору по всему миру, которая сохраняет права голосовать. Именно так Санду победила во втором туре президентских выборов. Во всех областях своей страны она проиграла, а победу ей гарантировали заграничные участки. Новая технология пришла на смену цветным революциям, с которыми научились уже справляться (опыт Белоруссии и Грузии это продемонстрировали). А вот привести к власти "ручного правителя" таким демократическим способом, как это произошло в Молдове – эффективный и эффектный способ. О молдавском кейсе и не только – эксперты в своих соцсетях поделились своими мыслями.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаПозор в Молдавии: Санду — "президент" европейской диаспоры.Мало кто сомневался, что второй тур выборов президента Молдавии повторит первый: сначала оппозиционный кандидат Стояногло шёл впереди, но затем начали подсчитывать голоса на избирательных участках в Европе — на фоне всплывших безобразий в Приднестровье — и в итоге победу засчитали Санду. Теперь она — "президент" европейской диаспоры. Даже если не брать в расчёт манипуляции, "минирование" участков в ПМР, перекрытие границы через Днестр и т. п., — сама организация выборов делала победу оппозиции событием крайне сложным. Достаточно сказать, что на 160 тыс. проживающих в России граждан Молдавии Кишинёв выделил всего 10 тыс. бюллетеней. В России было открыто всего 5 участков — на один меньше, чем в Канаде. А больше всего участков, 60, было открыто в... Италии. Вот элементарная математика. При официальной явке около 54% власти Молдавии фактически не учли порядка 70 тыс. голосов. При этом перевес Санду был обеспечен за счёт примерно 175 тыс. голосов (по итогам подсчёта 99,5% бюллетеней). По официальным заявлениям, за пределами страны проголосовали 328 тыс. молдаван. Так что если бы Кишинёв поставил диаспору в России в те же условия, что и на Западе, — всё сложилось бы иначе. Диаспорная направленность выборов настолько очевидна, что лояльным к Санду комментаторам пришлось оправдываться. Так, экс-посол при ООН Алексей Тулбуре заявил, что "молдаване — специфический народ", который "очень быстро собирает чемоданы", а диаспора высылает, мол, в Молдавию многомиллионные переводы, которые "держат на плаву нашу финансовую систему". Так что мнение молдавской диаспоры — но исключительно в Европе! — нужно уважать и ценить, оно в чём-то даже важнее, чем мнение молдаван в Молдавии!.. Которые, видите ли, финансовую систему на плаву не держат. А ведь что-то подобное было и на Украине. В 2004-м и частично в 2014 году политический курс страны определялся скорее диаспорами в Канаде и США, чем в самом государстве. Результаты известны, и Молдавия сделала ещё пару больших шагов в том же направлении. Впрочем, следует иметь в виду, что политический цикл в Молдавии только начинается. Летом 2025 года там пройдут выборы парламента, а поскольку эта страна — парламентская республика, то именно исход этой кампании определит конфигурацию тамошней власти на ближайшие годы.Поражение президентской партии — оно вполне вероятно, с учётом расклада на выборах президента — автоматически превратит г-жу Санду в аналог "французской грузинки" Саломе Зурабишвили. Которая вроде бы президент — но кроме агитации повлиять на политический курс Грузии может слабо. бЕсли же сравнивать с результатами президентских выборов в 2020 году, то Санду сейчас взяла меньше (57,7% против 55,2% ), а её противник — больше (42,3% Додон в 2020 году и 44,7% Стояноглу в 2024 году). До лета главная задача Санду — протащить в конституцию страны проевропейский курс, выжатый по результатам совмещённого с выборами референдума. И обеспечить такую же раздробленность молдавской оппозиции, которая наблюдается сейчас. У сторонников же суверенной Молдавии, а не микро-Румынии с центром управления в Италии, задачи прямо противоположные.Украинский политический аналитик Михаил ЧаплыгаВ Молдове Санду победила чисто... А если бы не игры Шора то результат был бы еще круче. Итог простой - Полис (Кишинев и заграница) выбрал Санду, Хутор (районы) - выбрал Стояногло. Так во всем мире... борьба Полиса и Хутора (это термин, а не оскорбление... ничего плохого в Хуторе нет)... В Турции Хутора больше и он побеждает... В США 50 на 50... В Украине теперь будет как в Молдове... Доминация Полиса (города и заграница)... Молдова важна для Игры Британии в Причерноморье и для НАТО при построении Дунайского большого Кластера постоянного присутствия в ЧМ против РФ... Грузию не сдали. Китайцы... там не будет коридора на Кавказ чтоб поджигать РФ...Выборы у нас... Возможно? Да. Вносят изменения в Закон о ВП и впирьод... Если сперва Президентские и осенью под местные выборы - парламентские то все будет еще крепче чем сегодня... Опыт Санду показал, что Зеленский с вероятностью далеко ЗА 60% побеждает. И тогда условная партия "Единая Украина" берет за 50% Рады... Все Игроки в Украине находятся в балансе и довольны. Нет революционных сил. Не путать с бунтарскими настроениями... ни структуры, ни общей идеологии, ни выразителей, ничего... Страна проходит свой этап эволюции... а она не всегда вверх... И мудрость в том, чтоб принять и пытаться изнутри менять, а не отрицать или бороться с самой эволюцией.Вы так ничего про диаспору и не поняли... не важно, как она голосует и голосует ли вообще... Важно СКОЛЬКО ее... Именно под эту цифру и РИСУЕТСЯ голосование... Купите бухло подороже... поймайте кого нить с посольства... Вам расскажут как это работает... А прикормленные диаспоры нужны чтоб РОТ ЗАКРЫТЬ местным возмущенным... Это как у нас в стране... 10 наглых с оружием и 1000 стоит молча на коленях...Политолог Сергей СтаровойтовДля проблемных выборов президента Молдавии нашли грубое, но эффективное технологическое решение - докрутили результат через зарубежные участки. Майя Санду проиграла внутри Молдавии, но победила за счет голосования за рубежом. Соотношения такие: Внутри страны: Санду - 48,8, Стояногло - 51,2. За границей: Санду - 89,2, Стояногло - 17,7. Итог демократии: Санду выигрывает с перевесом в 10 процентов.Общественный деятель Александр СкубченкоВторой тур президентских выборов в Молдавии прошёл ожидаемо: Санду лидирует с 55,22% после обработки 99,46%, у Стояногло – 44,78%, сообщил ЦИК. Хотя даже после обработки 80% лидировал Стояногло, ночью, вдруг, открылись европейские шулеры спасли свои шкуры от позора и дорисовали Санду нужный результат на своих избирательных участках.Разумеется, сотни тысяч молдаван в России были лишены права выбора: на всех них, как и в первом туре, режим Санду выделил лишь 10 тысяч бюллетеней. Победу Санду обеспечили молдаване, живущие в Европе (вернее: еврошулеры за счёт молдаван, живущих в Европе), а не те, что живут в Молдавии. В Молдавии же победил Стояногло. Это не победа Санду — это раскол Молдавии. Еврошулеры знают, что бОльшая половина молдаван ненавидит их, их НАТО, их ЛГБТ и их шестёрку Санду. А молдаване в Молдавии, как и украинцы на Украине, стали никем — за них теперь всё решают еврошулеры. Мир же смотрит на это всё и понимает: "западный мир", западная модель жизни — помойка, которой нужно держаться подальше. Что, собственно, молдаване и подтвердили, высказав своё "нет" западу и их Санду.Политконсультант Александр СемёновВ целом, с технологической точки зрения второй тур в Молдавии стал повторением первого тура. Штаб Санду вновь "выжал" всё, что мог из зарубежных избирательных участков. Единственная "новация", которую можно было увидеть, так это временные блокады мостов, чтобы ещё больше снизить явку на 30 избирательных участках, на которых голосуют жители Приднестровья. Грубо, примитивно? Да, но результативно, с хорошим запасом. И самое главное, ведь всё это было вполне ожидаемо. Потому воспоминается циничное из 90-х: "Если ты сам такой лох, то кидалы-то чем виноваты?". И вновь всё та же поляризация, в первую очередь, поколенческая.Как вы понимаете, зарубежные участки это вовсе не избиратели - пенсионеры. И обратите внимание, что в том же Приднестровье Санду набирает за 20 процентов. Есть о чём задуматься и оппозиции, и нашим властям. Вместе с тем игра в Молдавии только началась и итоги эти промежуточные - в следующем году парламентские выборы. И задел у оппозиции более чем хороший.Тем более, что примитивная стратегия Санду может быть легко сломана с помощью столь же нехитрых "новаций". Странно, что штаб Стояногло не сделал выводы после первого тура. Хотя лично у меня сложилось впечатление, что побеждать они вовсе и не собирались. Не было такой цели.Журналист Кирилл ШуликаНикаких протестов в Молдавии Стояногло устраивать не будет. Время Майданов в постсовке ушло сразу после того, как ему открыли Европу. Стратегия личной интеграции в Европу перспективнее требований общей. Вот Украина, скажем, ей там такой список условий выкатили, а Грузии еще больше. Зато сам сел в самолет и через пару часов уже в Париже или Берлине. Вот если бы оппозиция в Грузии что-то сделала, то на контрасте можно и в Молдавии. Но в Грузии вышло смешно все. Кроме того, избиратель Стояногло в большинстве своем глубоко советский. И это совсем не про протесты. А если бы он выиграл, то протесты были бы не в Кишиневе, а в Бухаресте или Берлине, где избиратель Санду и проживает.Подробнее об итогах выборов в Молдавии и о том, как там происходит торжество демократического волеизъявления граждан, - в статье "Победу Санду? Реализация сценария против Молдавии".

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украина

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эксклюзив, молдавия, украина, грузия, саломе зурабишвили, игорь додон, михаил чаплыга, нато, оон, рада