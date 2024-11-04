https://ukraina.ru/20241104/1058614155.html

Победу Санду? Реализация сценария против Молдавии

Победу Санду? Реализация сценария против Молдавии - 04.11.2024 Украина.ру

Победу Санду? Реализация сценария против Молдавии

Пока все смотрят на США, в Молдавии тоже происходит торжество демократического волеизъявления граждан – в его чистом и достаточно характерном виде.

2024-11-04T12:36

2024-11-04T12:36

2024-11-04T12:36

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Действующая президент Молдавии Майя Санду лидирует во втором туре президентских выборов, набрав 55,36% голосов. Об этом сообщил подконтрольный правительству ЦИК республики после обработки 99,73% протоколов.Ее соперник, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло набирает 44,64% голосов.При этом, следует отметить важную деталь: после обработки всех протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло побеждает на территории самой республики с показателем 51,19%, оставляя Санду далеко за спиной. Потому что дома, в Молдавии, ее показатель не превышает 48,81%. И это – с включенным на полную мощность административным ресурсом.О чем говорят социологам эти цифры?Молдавская политическая оппозиция сумела объединиться – потому что прозападные политологи не прочили Стоянгогло подобных электоральных успехов. Тем более, что сторонников Санду довольно активно, даже по нынешним временам, снимали своих противников с выборов под самыми надуманными предлогами. Прекрасно понимая, что в расколотой республике на счету будет буквально каждый голос.А вот реальная популярность молдавской власти более-менее серьезного испытания на прочность не выдержала. Формальная победа Санду была достигнута только за счет голосов диаспоры, которые в точности не подсчитаны.Голосовали ли за нее в действительности уехавшие в Европу – особенно, в Румынию – молдаване, и сколько в действительности было таких людей – это вопрос, на который не может дать точного ответа никто. Хотя в Евросоюзе сразу же кинулись поздравлять Санду, без оглядки на специфику результата.Обозначился и крайне болезненный для Кишинева раскол по региональным линиям. За бывшего генпрокурора Стояногло, уволенного режимом Санду, проголосовали большинство жителей севера и юга Молдавии. Это свидетельствует о том, что жители наиболее проблемных регионов, в районе Приднестровья и Гагаузии, категорически не хотят разрыва с Москвой. А потенциал протестной мобилизации остается весьма серьезным – по домам недовольные не отсиживаются.В Гагаузии Стояногло вообще разгромил соперницу, получив после подсчета 85,29% протоколов 95,85% голосов. В то время как Санду набрала не более 4,15%. На избирательных участках в Приднестровье оппозиционер собрал 79,4% голосов. Кроме того, его поддержали и жители второго по величине города страны – Бельцы.Такой результат стал для официального Кишинева холодным душем – ведь после первого тура 20 октября, когда Санду заявила большой отрыв от уволенного генпрокурора, ее политологи начали убеждать страну, что все уже решено, и жители страны, якобы, в едином порыве стремятся к евроинтеграции."У кандидата от власти были идеальные условия. И при этом получить такой результат внутри страны – это надо было феноменально разочаровать людей.На самом деле – это поражение власти! Особенно если вспомнить первый тур, референдум, и прочее. При этом надо помнить, что десятки тысяч граждан были необоснованно и незаконно лишены права голоса.Исход выборов решат голоса диаспоры. Но сколько из них реальных, а сколько нарисованных? Это большой вопрос. Тогда о какой легитимности главы государства можно говорить в таком случае?", – написал в своем блоге молдавский политолог, один из лидеров оппозиционной партии "Гражданский Конгресс" Зураб Тодуа.Легитимность Майи Санду действительно окажется сейчас под очевидным вопросом. Если политик становится президентом за счет полумифических голосов диаспоры, то пусть правит не Молдавией, а какой-то из западных территорий.Хотя есть большие сомнения в том, что там ее тоже в действительности поддерживают – ничего особого для уехавших молдаван правящий клан Санду тоже не сделал, что отмечали уехавшие на заработки молдаване.Стояногло показал себя национально ориентированным политиком, для которого важнее интересы простых избирателей. А его сторонники отныне каждый раз могут напоминать властям, что Молдавия поддерживала именно их кандидата, и с ними надо считаться, учитывая довольно высокую мобилизацию.Не исключено, что власти будут предлагать Кишиневу какие-то формы взаимодействия. Потому что комментарии Стояногло смотрятся весьма сдержано."Я призываю всех сохранять спокойствие независимо от цифр. Голос каждого заслуживает уважения, a демократия – это прежде всего зрелость перед результатом. Искренне надеюсь, что с этого момента мы положим конец навязанным нам ненависти и расколу", – написал бывший генпрокурор в своем Telegram-канале.Как бы там ни было: если Кишинев соберется влезть в очередную антироссийскую авантюру, связанную с поддержкой Киева или попытками вступления в Евросоюз, Санду придется помнить, что собственно молдаване за нее не проголосовали.Что же касается финального результата, он не вызвал ни у кого особого удивления. Было ясно, что Санду собираются протаскивать во власть путем никем не контролируемого диаспорного ресурса, вопреки интересам самой Молдавии. А западные власти при любом исходе событий закроют глаза на возможные фальсификации в пользу официального кандидата.Так и случилось – и эта предсказуемость говорит о том, что Россия достаточно уверенно ощущает себя в этой сложной части на севере Балкан – учитывая давнюю и особенную специфику отношений с Молдавией.Никаких иллюзий не было – а значит, не будет и всегда болезненных для полиглотов и журналистов разочарований. Трудная внутриполитическая борьба в Молдавии продолжается дальше.О евроинтеграции Молдавии и о том, на какие действия по изменению основного закона своей страны придется пойти власти, - в статье "В Молдавии происходит много необъяснимого. Накануне второго тура президентских выборов прошли обыск".

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Игорь Сердюков

молдавия, кишинёв, приднестровье, ес, цик, эксклюзив