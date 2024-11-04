Андрей Кортунов: Выборы президента США пройдут нештатно - 04.11.2024 Украина.ру
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Андрей Кортунов: Выборы президента США пройдут нештатно
Андрей Кортунов: Выборы президента США пройдут нештатно - 04.11.2024 Украина.ру
Андрей Кортунов: Выборы президента США пройдут нештатно
На Валадйском форуме, который сейчас проходит в Сочи, активно обсуждают возможные результаты президентских выборов США, которые состоятся буквально в ближайшие сутки.
2024-11-04T17:36
2024-11-04T17:36
интервью
россия
запад
европа
камала харрис
дональд трамп
владимир путин
сенат
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В ходе экспресс-опроса, который провела на форуме корреспондент Украина.ру Анна Черкесова, политолог Андрей Кортунов высказал мнение, что президентские выборы в США на этот раз будут весьма необычными.- Андрей Вадимович, президент России не переходит черту в отношениях с Западом, в том числе не принимает радикальных военных решений. Можно ли это объяснить тем, что Владимир Путин рассматривает восстановление отношений с Западом? Ну, понятно, что без потерь новых территорий наших.- Ну, мне кажется, что действительно в политике никогда не надо говорить "никогда". И, по всей видимости, через какое-то время отношения начнут восстанавливаться. Мы пока не знаем, в какой форме и как далеко этот процесс зайдет, и даже когда он начнется. Но, в принципе, если говорить особенно о Европе, то она остается соседом России. Конечно, такая ситуация, которая сейчас сложилась, не может считаться нормальной. Поэтому я думаю, что такую перспективу учитывает в том числе и российское руководство, проявляя сдержанность в реакции на отдельные недружественные действия со стороны Запада.- Что лично вы ждете от выборов в США? И вообще ждете ли чего-то? Кто предпочтительнее для нас, Харрис или Трамп, или это все одно и то же?- Ну, во-первых, мне кажется, есть большая вероятность того, что выборы пройдут нештатно. То есть... Будут взаимные обвинения, фальсификация результатов, будет протестная уличная активность. И вот эти круги, которые будут расходиться по воде, они, наверное, в общем, долго еще не утихнут. Но при этом многое зависит от того, чем все дело закончится. Поскольку ведь выбирают не только президента, но еще и значительную часть Конгресса. Кто будет контролировать Палату представителей, кто будет контролировать Сенат. От этого тоже многое будет зависеть. Но в целом можно сказать, что Харрис — это преемственность, Трамп — это перемены. Но перемены, как известно, содержат и новые возможности, и новые риски. Поэтому, наверное, для тех, кто хотел бы этих рисков избежать, Харрис является предпочтительнее. Для тех, кто готов рисковать, Трамп может рассматриваться как некая новая возможность. Но для России все-таки значение этих выборов не столь велико, как для многих других стран. Например, для тех же европейских стран. Поскольку, к сожалению, для нас в Соединенных Штатах существует устойчивый двухпартийный антироссийский консенсус. Едва ли он изменится в ближайшем будущем, независимо от того, какие результаты покажут выборы 5 ноября.
https://ukraina.ru/20221031/1040321221.html
россия
запад
европа
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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2024
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, запад, европа, камала харрис, дональд трамп, владимир путин, сенат
Интервью, Россия, Запад, Европа, Камала Харрис, Дональд Трамп, Владимир Путин, сенат

Андрей Кортунов: Выборы президента США пройдут нештатно

17:36 04.11.2024
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаАндрей Кортунов интервью
Андрей Кортунов интервью - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Валадйском форуме, который сейчас проходит в Сочи, активно обсуждают возможные результаты президентских выборов США, которые состоятся буквально в ближайшие сутки.
В ходе экспресс-опроса, который провела на форуме корреспондент Украина.ру Анна Черкесова, политолог Андрей Кортунов высказал мнение, что президентские выборы в США на этот раз будут весьма необычными.
- Андрей Вадимович, президент России не переходит черту в отношениях с Западом, в том числе не принимает радикальных военных решений. Можно ли это объяснить тем, что Владимир Путин рассматривает восстановление отношений с Западом? Ну, понятно, что без потерь новых территорий наших.
- Ну, мне кажется, что действительно в политике никогда не надо говорить "никогда". И, по всей видимости, через какое-то время отношения начнут восстанавливаться. Мы пока не знаем, в какой форме и как далеко этот процесс зайдет, и даже когда он начнется. Но, в принципе, если говорить особенно о Европе, то она остается соседом России. Конечно, такая ситуация, которая сейчас сложилась, не может считаться нормальной. Поэтому я думаю, что такую перспективу учитывает в том числе и российское руководство, проявляя сдержанность в реакции на отдельные недружественные действия со стороны Запада.
Андрей Кортунов - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября 2022, 11:54
Андрей Кортунов: кто он
- Что лично вы ждете от выборов в США? И вообще ждете ли чего-то? Кто предпочтительнее для нас, Харрис или Трамп, или это все одно и то же?
- Ну, во-первых, мне кажется, есть большая вероятность того, что выборы пройдут нештатно. То есть... Будут взаимные обвинения, фальсификация результатов, будет протестная уличная активность. И вот эти круги, которые будут расходиться по воде, они, наверное, в общем, долго еще не утихнут.
Но при этом многое зависит от того, чем все дело закончится. Поскольку ведь выбирают не только президента, но еще и значительную часть Конгресса. Кто будет контролировать Палату представителей, кто будет контролировать Сенат. От этого тоже многое будет зависеть.
Но в целом можно сказать, что Харрис — это преемственность, Трамп — это перемены. Но перемены, как известно, содержат и новые возможности, и новые риски. Поэтому, наверное, для тех, кто хотел бы этих рисков избежать, Харрис является предпочтительнее. Для тех, кто готов рисковать, Трамп может рассматриваться как некая новая возможность. Но для России все-таки значение этих выборов не столь велико, как для многих других стран. Например, для тех же европейских стран. Поскольку, к сожалению, для нас в Соединенных Штатах существует устойчивый двухпартийный антироссийский консенсус. Едва ли он изменится в ближайшем будущем, независимо от того, какие результаты покажут выборы 5 ноября.
 
ИнтервьюРоссияЗападЕвропаКамала ХаррисДональд ТрампВладимир Путинсенат
 
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