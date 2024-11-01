https://ukraina.ru/20241101/1058556541.html

В Молдавии происходит много необъяснимого. Накануне второго тура президентских выборов прошли обыски

В Молдавии происходит много необъяснимого. Накануне второго тура президентских выборов прошли обыски - 01.11.2024 Украина.ру

В Молдавии происходит много необъяснимого. Накануне второго тура президентских выборов прошли обыски

Молдавские власти устроили в стране некое подобие референдума в поддержку евроинтеграции – типичную попытку зафиксировать "евроатлантические устремления", которые еще ни для кого не заканчивались по-хорошему.

2024-11-01T15:38

2024-11-01T15:38

2024-11-01T15:41

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Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Действующий президент страны Майя Санду, активно используя административный ресурс, набрала на нем 42,45% голосов, а отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузиии Александр Стояногло получил 25,98%.В 2019 году Стояногло выиграл конкурс на должность генерального прокурора, который объявила правительство во главе с самой Санду. Однако независимая позиция Стояногло – в том числе, по вопросам внешней политики – заставила власти отправить его в отставку.Итоговое голосование за кандидатов состоится 3 ноября.Но сначала, в ходе рамках референдума, от граждан потребовали ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".Хотя политики из окружения Стояногло считают, что подобные призывы к изменению конституции вряд ли можно считать законными. И сам бывший генпрокурор тоже выступает против разрушения конституционных основ, на которых стоит Молдова.В результате на прошедшем в Молдавии референдуму по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию положительно проголосовали 50,46% граждан страны, однако против высказались 49,54% избирателей – то есть, практически половина.Лидер молдавского оппозиционного политического блока "Победа" Илан Шор считает, что еврореферендум в Молдавии в принципе провалился, поскольку местный ЦИК при подсчете решил не учитывать испорченные бюллетени. А значит, в реальности за евроитеграцию выступило еще меньше молдаван."ЦИК сфальсифицировала результаты, закрыла глаза на все нарушения и проигнорировала ст. 208 Кодекса о выборах, где референдум признается состоявшимся, если за него проголосовало большинство граждан, принявших в нем участие. Смотрим на цифры. Приняли участие 1 531 392 человека. Из них проголосовали "Да" 749 719. То есть – 48,9%", – написал Шор, комментируя ситуацию в соцсетях.Прозападные политики обвиняют в не очень хороших результатах референдума российских пропагандистов, которые якобы раскалывают молдавское общество с помощью хитрых и продвинутых технологий.Однако россияне категорически отвергают любые обвинения во вмешательстве – отмечая при этом, что референдум под кодовым названием "За Евросоюз!" действительно смотрится очень странно."Россия не вмешивается в электоральную кампанию в Молдавии. Мы наблюдаем вместе с тем за тем, как там разворачиваются события. Видим, как минимум в ходе прошедшего референдума много всего необъяснимого с точки зрения электоральной технологи", – сказал по этому поводу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.На самом деле, при ближайшем рассмотрении становится ясно, что странности молдавских выборов объяснятся масштабными фальсификациями со стороны власти, зафиксированными еще по итогам первого тура. Причем, даже на официальном уровнеСотрудники правоохранительных органов Молдавии проводят в пятницу обыски в 13 населенных пунктах страны по уголовным делам о коррупции на выборах – сообщает об этом Генеральный инспекторат (МВД) полиции республики.Глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала иностранные посольства и аккредитованные в Молдавии международные медиа "перестать закрывать глаза на акты беззакония", которые, по ее словам, совершают власти республики."Рассуждая о демократии и правовом государстве, Майя Санду и правящая партия ("Действие и солидарность") выстроили в Молдавии полицейское государство, где главной и единственной задачей правоохранительных органов стало давление на несогласных и фабрикуются новые уголовные дела против оппозиции.Я призываю международные структуры, аккредитованные в Молдавии, посольства и правозащитные организации перестать закрывать глаза на эти и другие многочисленные акты беззакония. Молчание с их стороны становится соучастием в этих действиях" – заявил на брифинге помощник Гуцул ее помощник Юрий Кузнецов.Тем не менее, Запад молчит.В ОБСЕ неформально признают беспрецедентный уровень нарушений со стороны молдавских властей, но лишь на уровне непубличных заявлений. Потому что, как и на Украине, эта структура полностью обслуживает прозападную политику."В Молдавии ОБСЕ сейчас выступает в качестве послушного орудия Запада для легитимации местных электоральных процессов в глазах международного сообщества. Разумеется, вся эта ситуация не имеет ничего общего с демократией. Со своей беззубой позицией они прямо способствуют установлению в Молдове тоталитарного режима с либеральным лицом", – сказал об этом доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.Между тем, тактика молдавской власти, которая сама бьет по конкурентам админресурсом, сводится к тому, чтобы преследовать своих противников, обвиняя их в подкупе оппонентов. А результаты "странного" референдума устраивают официальный Кишинев.Молдавская вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимова уже пообещала приложить дополнительные усилия для ускорения подготовки к вступлению в Евросоюз – хотя даже Еврокомиссия сообщает о том, что Молдавия сможет начать переговоры по существу о членстве в ЕС только когда-нибудь вместе с Украиной, после 2025 года.При этом, ради евроинтеграции молдавским властям все равно придется пойти на незаконные действия по изменению основного закона своей страны – потому что этого требует Запад, управляющий Молдавией с помощью полицейского диктата и информационного диктата.Так что, жителям страны придется увидеть в обозримом будущем еще немало понятных всем и каждому странностей.Как возможные результаты второго тура президентских выборов воспринимают на Украине - в статье Егора Леева "Шантажировать Молдавию, если Санду проиграет, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 ноября"

https://ukraina.ru/20241101/1058552072.html

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украина, молдавия, дмитрий песков, евгения гуцул, юрий кузнецов, обсе, россия, ес, цик, запад