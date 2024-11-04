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Санду лидирует на выборах президента Молдавии, но лишь благодаря зарубежным избирателям

Санду лидирует на выборах президента Молдавии, но лишь благодаря зарубежным избирателям - 04.11.2024 Украина.ру

Санду лидирует на выборах президента Молдавии, но лишь благодаря зарубежным избирателям

После обработки более чем 99% бюллетеней во втором туре выборов главы Молдавии побеждает действующая президент Майя Санду. По данным ЦИК, она получила 55,36% голосов.

2024-11-04T11:20

2024-11-04T11:20

2024-11-04T11:20

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Второе место у экс-генпрокурора, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло. Он набрал 44,78% голосов. Причем на территории самой республики лидирует именно Стояногло – ему выразили свое доверие 51,19% избирателей. Тогда как за Санду в Молдавии проголосовали 48,81%.Победу действующая президент одерживает, благодаря зарубежным участкам, где у нее более 70% голосов против 25%, которые получил Стояногло.Выборы признаны состоявшимися, так как явка составила 54,3%, что больше необходимой по законодательству республики одной трети.Майя Санду еще ночью заявила о своей победе и поблагодарила избирателей. "Вместе мы продемонстрировали силу нашего единства, демократии и приверженность достойному будущему", – написала она на своей странице в соцсети X.Ранее ЦИК Молдавии сообщил о 190 нарушениях на избирательных участках. Была также информация, что в посольстве Молдавии в Москве закончились бюллетени до того, как все желающие успели проголосовать. Поступали сообщения и о проблемах с голосованием в Приднестровье.Первый тур состоялся 20 октября. Тогда Санду набрала 42,49% голосов, а Стояногло – 25,95%. Изначально на пост президента претендовали 11 кандидатов.Подробнее о политических амбициях Майи Санду и о ее планах на вооруженную провокацию против России в Приднестровье - в интервью "Ростислав Ищенко о том, зачем Санду нужна война с Россией, а США - гражданская война в Молдавии".

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