https://ukraina.ru/20241102/1058583288.html

Ростислав Ищенко о том, зачем Санду нужна война с Россией, а США - гражданская война в Молдавии

Ростислав Ищенко о том, зачем Санду нужна война с Россией, а США - гражданская война в Молдавии - 02.11.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко о том, зачем Санду нужна война с Россией, а США - гражданская война в Молдавии

Самое опасное - это то, что Санду - единственный из молдавских политиков последних десятилетий, которая рассматривала вооружённую провокацию против России в Приднестровье как эффективный механизм реализации своих внутриполитических амбиций. И внешнеполитических тоже, если иметь в виду интеграцию в Румынию.

2024-11-02T17:00

2024-11-02T17:00

2024-11-02T17:00

интервью

молдавия

россия

приднестровье

ростислав ищенко

украина.ру

миа "россия сегодня"

ес

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.На парламентских выборах в Грузии победу одержала правящая партия "Грузинская мечта", которая выступает за традиционные ценности. Грузинская оппозиция итоги выборов не признала.- Ростислав Владимирович, почему Грузия выбрала другой путь, и даст ли ей демократический Запад реализовать этот выбор? Ведь совсем недавно Грузия не меньше, чем Молдавия, стремилась в Евросоюз.- Выбор не дают, выбор берут. Потом защищают. И у Грузин, и у молдаван, и в своё время у украинцев были все возможности свой выбор защитить. Как получится у грузин, не знаю, но пока что "Грузинская мечта" демонстрировала завидную эффективность в защите своих позиций и в защите выбора своих избирателей.Она не первый год у власти. И у неё не первый раз проблема с попытками организовать Майдан. Так что посмотрим, как оно будет. Запад тоже совершенствует методы своей борьбы. Но, повторяю, пока что есть все основания для оптимизма в этом отношении.Это не значит, что надо надеяться на большую дружбу между Грузией и Россией, но на прагматичные отношения вполне. За что выступает "Грузинская мечта", и что, с моей точки зрения, можно только приветствовать. Я вообще не люблю дружбу в политике. Если к вам приходят дружить, это значит, что вас что-то хотят получить бесплатно. Но когда это отношения между людьми, то в этом нет проблем. Это даже хорошо. А когда это отношения между государствами, это очень плохо.Потому что интересы меняются, и потом ваш друг вместе с тем, что вы дали ему бесплатно, переходит на сторону вашего врага. И говорит "ничего личного". Ничего личного, просто интересы поменялись. Поэтому лучше выстраивать отношения на основе прагматики, и в этом отношении "Грузинская мечта" внушает мне достаточно большой оптимизм.- А Молдавия?- Санду в реализации своей румынской мечты готова уничтожить Молдавию. Санду хочет, чтобы молдаване стали румынами, а Молдавия — румынской провинцией. Она не одна этого хочет. В Молдавии до трети населения выступило в поддержку этой идеи. Но реализовать эту идею её сторонники не могут, потому что две трети населения против того, чтобы становиться румынами.И вот сейчас должен пройти второй тур выборов в Молдавии. У Санду есть хорошее основание надеяться на победу. Это её второй срок. В течение первого срока она несколько раз пыталась организовать государственный переворот при помощи спецслужб, прокуратуры. У неё не получалось, но с завидным постоянством к этому делу возвращалась. Была попытка запретить оппозиционные политические партии. Не только те, которые связаны с коррумпированным бизнесом, а все оппозиционные партии. Особенно те, которые выступают против прорумынской политики. Попытка силового давления на оппонента. И так далее. Очевидно, эти усилия будут продолжаться.Самое опасное это то, что Санду - единственный из молдавских политиков последних десятилетий, которая рассматривала вооружённую провокацию против России в Приднестровье как эффективный механизм реализации своих внутриполитических амбиций. И внешнеполитических тоже, если иметь в виду интеграцию в Румынию.Расчёт строился на простом как лом сценарии. Начинаем войну в Приднестровье, русские втягиваются, потому что не могут бросить Приднестровье, там вообще есть русские войска. Но между ними и Приднестровьем Украины ещё пройти надо. За два дня они этого не сделают. А любое вовлечение России в военный конфликт с Молдавией должен будет стимулировать Румынию к поддержке прорумынского молдавского правительства.Таким образом, до Днестра дойдут румынские войска, Молдавия станет Румынией, а Приднестровье пусть вся Россия забирает, не жалко. Заодно с Украиной.Вынужденным вступлением румынских войск на территорию Молдавии Санду решала проблему подавления оппозиции. Пришли румыны, всё, армия другая, спецслужбы и так на стороне Санду. Избравшись на второй срок, она эту идею не оставит. Сейчас её сложнее реализовать, потому что пока Санду изберётся, Украина может рассыпаться. Конечно, за неделю-другую сложно ожидать полного коллапса Украины, но она очень близка к тому, чтобы полностью исчезнуть.Кроме всего прочего, мы должны учитывать, что Украина слабеет везде. Если мы сейчас не наступаем на Правобережье, на Херсон, Николаев, Одессу, то это не значит, что такое наступление не может состояться в принципе. Оттуда-то войска тоже снимались для переброски на горячие участки фронта украинским командованием.И там сейчас оборона ослаблена по сравнению с тем, что было раньше. И по сравнению с тем, что было в конце 22-го и в течение 23-го года. Теперь уже в Кишиневе не могут быть уверены в том, что румынская армия окажется там раньше, чем российская.Ну дальше вопрос, а российская армия захочет переходить Днестр? То есть Россия захочет ли еще и Молдавию присоединять, помимо того, что уже присоединила на Украине? Или нет? Ни в Кишиневе, ни в Бухаресте на этот вопрос ответа не знают. Поэтому, как будут развиваться события, будут ли румыны поддерживать румынофильские идеи Санду? Или они постараются от них дистанцироваться? Как они поведут себя в политической ситуации? Никому не известно.- Как вы оцениваете шансы Санду переизбраться на второй срок?- У Санду очень высокий шанс избраться на второй срок президента. Потому что почти 43%, которые она получила в первом туре, и разрыв больше, чем в 15%, почти в 20% со вторым местом, это очень хорошая заявка на победу.И победа на референдуме дает дополнительные шансы, потому что считать будут в ее пользу. Оппоненту надо не просто побеждать Санду, а побеждать с разгромным счетом, потому что если он победит с перевесом в полпроцента, то посчитают с пользу Санду.Поэтому у нее есть неплохие шансы на победу. И это тревожная ситуация, потому что Санду не выражают интересы большинства молдавского народа. Это абсолютно точно. Большинство молдаван не хочет в Румынию. Они хотят куда угодно, некоторые даже хотят все еще в Россию, хотя и не так много. Процентов 60, а может быть и больше, граждан Молдавии не хочет в Румынию. А Санду хочет.Это может привести к дестабилизации, даже к внутреннему гражданскому конфликту. И, кстати, для Соединенных Штатов внутренний гражданский конфликт в Молдавии, даже не задевающий Приднестровье, тоже хороший результат. Потому что все равно он будет отвлекать на себя российские силы. Не так серьезно, как отвлекала бы гражданская война в Грузии, но все равно отвлекать будет, потому что гражданская война в Молдавии может задеть Приднестровье.И, кроме того, гражданская война в Молдавии может вызвать в любой момент вмешательство любых внешних сил, в том числе натовских. И когда они вмешаются, и как вмешаются, если вмешаются, это тоже вопрос, на который сейчас ни у кого нет ответа. И поэтому Россия будет вынуждена внимательно следить за ситуацией в регионе, и резервировать силы для купирования неприятных для себя последствий. Поэтому на молдавском направлении у нас ситуация значительно хуже, чем на грузинском.О том, как на Украине формируется нацистское государство Региональные программы нацификации Украины. Как создать "нового украинца" для вечной войны с Россией

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, молдавия, россия, приднестровье, ростислав ищенко, украина.ру, миа "россия сегодня", ес