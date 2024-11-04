Если сравнивать в лоб, то у России и США ядерный паритет — Стефанович - 04.11.2024 Украина.ру
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Если сравнивать в лоб, то у России и США ядерный паритет — Стефанович
Если сравнивать в лоб, то у России и США ядерный паритет — Стефанович - 04.11.2024 Украина.ру
Если сравнивать в лоб, то у России и США ядерный паритет — Стефанович
Американцы имеют свое преимущество в ядерном вопросе благодаря тому, что у них больше баз для бомбардировщиков по всему миру. С другой стороны, у России из-за СВО больше опыта не только нанесения ударов, но и выведения бомбардировщиков из-под удара и равномерному распределению по аэродромам страны
2024-11-04T08:10
2024-11-04T08:10
новости
россия
сша
москва
ядерное оружие
ядерная война
ядерная безопасность
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", ведущий российский эксперт по стратегическим вооружениям Дмитрий Стефанович.Сравнивая ядерный арсенал России и США, эксперт заметил, что у Москвы больше нестратегического ядерного оружия, а у Вашингтона больше возможностей донагрузить свои стратегические носители.Удары Украины беспилотниками по нашим объектам заставили нас более серьезно подходить к вопросу боевой устойчивости стратегических сил, резюмировал эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько также затронул тему ядерного потенциала России.“Грань ядерной войны? Для этого нужны большие усилия с обеих сторон. Мы не хотим взаимного ядерного уничтожения, но мы и сдаваться не хотим. А для Запада опасность получить ответный удар остается решаемой. Пока у России будет ядерный потенциал, этот сценарий маловероятен”, — поделился рассуждениями Безпалько.Подробнее об этом — Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с СШАПолный текст интервью — Дмитрий Стефанович: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса
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новости, россия, сша, москва, ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность
Новости, Россия, США, Москва, Ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность

Если сравнивать в лоб, то у России и США ядерный паритет — Стефанович

08:10 04.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрезентация инсталляции "Дальневосточный финал" в Музее Победы
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© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Американцы имеют свое преимущество в ядерном вопросе благодаря тому, что у них больше баз для бомбардировщиков по всему миру. С другой стороны, у России из-за СВО больше опыта не только нанесения ударов, но и выведения бомбардировщиков из-под удара и равномерному распределению по аэродромам страны
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", ведущий российский эксперт по стратегическим вооружениям Дмитрий Стефанович.
Сравнивая ядерный арсенал России и США, эксперт заметил, что у Москвы больше нестратегического ядерного оружия, а у Вашингтона больше возможностей донагрузить свои стратегические носители.
"У нас лучше "сухопутная нога", у них лучше "морская нога" (потому что у них в целом флот лучше). По воздушной части сравнивать довольно сложно, потому что системы разные и потому что тут имеет значение география. У американцев гораздо больше баз для бомбардировщиков по всему миру. С другой стороны, у нас из-за СВО больше опыта не только нанесения ударов, но и выведения бомбардировщиков из-под удара и равномерному распределению по аэродромам страны", — подробно объяснил Стефанович.
Удары Украины беспилотниками по нашим объектам заставили нас более серьезно подходить к вопросу боевой устойчивости стратегических сил, резюмировал эксперт.
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Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько также затронул тему ядерного потенциала России.
“Грань ядерной войны? Для этого нужны большие усилия с обеих сторон. Мы не хотим взаимного ядерного уничтожения, но мы и сдаваться не хотим. А для Запада опасность получить ответный удар остается решаемой. Пока у России будет ядерный потенциал, этот сценарий маловероятен”, — поделился рассуждениями Безпалько.
Подробнее об этом — Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с США
Полный текст интервью — Дмитрий Стефанович: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса
 
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