Если сравнивать в лоб, то у России и США ядерный паритет — Стефанович
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрезентация инсталляции "Дальневосточный финал" в Музее Победы
Американцы имеют свое преимущество в ядерном вопросе благодаря тому, что у них больше баз для бомбардировщиков по всему миру. С другой стороны, у России из-за СВО больше опыта не только нанесения ударов, но и выведения бомбардировщиков из-под удара и равномерному распределению по аэродромам страны
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", ведущий российский эксперт по стратегическим вооружениям Дмитрий Стефанович.
Сравнивая ядерный арсенал России и США, эксперт заметил, что у Москвы больше нестратегического ядерного оружия, а у Вашингтона больше возможностей донагрузить свои стратегические носители.
"У нас лучше "сухопутная нога", у них лучше "морская нога" (потому что у них в целом флот лучше). По воздушной части сравнивать довольно сложно, потому что системы разные и потому что тут имеет значение география. У американцев гораздо больше баз для бомбардировщиков по всему миру. С другой стороны, у нас из-за СВО больше опыта не только нанесения ударов, но и выведения бомбардировщиков из-под удара и равномерному распределению по аэродромам страны", — подробно объяснил Стефанович.
Удары Украины беспилотниками по нашим объектам заставили нас более серьезно подходить к вопросу боевой устойчивости стратегических сил, резюмировал эксперт.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько также затронул тему ядерного потенциала России.
“Грань ядерной войны? Для этого нужны большие усилия с обеих сторон. Мы не хотим взаимного ядерного уничтожения, но мы и сдаваться не хотим. А для Запада опасность получить ответный удар остается решаемой. Пока у России будет ядерный потенциал, этот сценарий маловероятен”, — поделился рассуждениями Безпалько.