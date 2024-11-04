https://ukraina.ru/20241104/1058594715.html

Если сравнивать в лоб, то у России и США ядерный паритет — Стефанович

Если сравнивать в лоб, то у России и США ядерный паритет — Стефанович - 04.11.2024 Украина.ру

Если сравнивать в лоб, то у России и США ядерный паритет — Стефанович

Американцы имеют свое преимущество в ядерном вопросе благодаря тому, что у них больше баз для бомбардировщиков по всему миру. С другой стороны, у России из-за СВО больше опыта не только нанесения ударов, но и выведения бомбардировщиков из-под удара и равномерному распределению по аэродромам страны

2024-11-04T08:10

2024-11-04T08:10

2024-11-04T08:10

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", ведущий российский эксперт по стратегическим вооружениям Дмитрий Стефанович.Сравнивая ядерный арсенал России и США, эксперт заметил, что у Москвы больше нестратегического ядерного оружия, а у Вашингтона больше возможностей донагрузить свои стратегические носители.Удары Украины беспилотниками по нашим объектам заставили нас более серьезно подходить к вопросу боевой устойчивости стратегических сил, резюмировал эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько также затронул тему ядерного потенциала России.“Грань ядерной войны? Для этого нужны большие усилия с обеих сторон. Мы не хотим взаимного ядерного уничтожения, но мы и сдаваться не хотим. А для Запада опасность получить ответный удар остается решаемой. Пока у России будет ядерный потенциал, этот сценарий маловероятен”, — поделился рассуждениями Безпалько.Подробнее об этом — Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с СШАПолный текст интервью — Дмитрий Стефанович: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса

https://ukraina.ru/20241102/1058588510.html

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новости, россия, сша, москва, ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность