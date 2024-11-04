https://ukraina.ru/20241104/1058593375.html

"Грузинская мечта" отправит Зурабишвили домой, пока оппозиционная партия будет оправдываться

"Грузинская мечта" отправит Зурабишвили домой, пока оппозиционная партия будет оправдываться - 04.11.2024 Украина.ру

"Грузинская мечта" отправит Зурабишвили домой, пока оппозиционная партия будет оправдываться

Если оппозиционная партия продолжит сидеть четыре года в непонятном вакууме, то к следующим выборам ее ситуация будет еще более печальной, поэтому они выдумают легенду, чтобы войти в парламент

2024-11-04T07:25

2024-11-04T07:25

2024-11-04T07:25

новости

грузия

запад

россия

саломе зурабишвили

ес

"грузинский легион"

детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал грузинский политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе.Размышляя о том, кто будет присутствовать в грузинском парламенте, эксперт напомнил, что в 2020 году оппозиционная партия отказалась от работы в парламенте, но все же вошла в него.Он также добавил, что если оппозиционная партия продолжит сидеть четыре года в непонятном вакууме, то к следующим выборам ее ситуация будет еще более печальной.Далее эксперт затронул цели "Грузинской мечты", победившей на выборах. По его словам, после утверждения состава парламента партия "отправит домой" Саломе Зурабишвили, которая к тому времени потеряет должность, а позже назначат нового президента."Сейчас правительство уже получает легитимизацию от разных стран. Зурабишвили официально умрет как политическое лицо, неофициально она уже мертва. А после Нового года можно будет планировать следующие четыре года", — рассказал Сихарулидзе.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по Восточной Европе Вадим Трухачев также описал свою точку зрения по этому поводу.Эксперт заметил, что для России хорошо, что победила партия, которая не хочет с ней воевать и хочет войти в Евросоюз на особых условиях, как это происходит в случае с Венгрией.Он назвал условия, которое Евросоюз хочет выставить Зурабишвили:"Присоединиться ко всему объему санкций, которые ввел Евросоюз. Евросоюз действует в логике войны против России и требует этого. Да и уровень популярности России в Грузии нижайший. Поэтому, скорее всего, руководство Грузии на это пойдет. Компромисс возможен только по двум вопросам: закон о запрете иностранного финансирования НКО и закон о запрете пропаганды ЛГБТ*".В заключении эксперт отметил, что для России единственная ложка меда в бочке дегтя состоит в том, что Грузия не будет открывать против нее второй фронт."Да Запад этого от нее и не требует. Так что в отношениях Москвы и Тбилиси ничего не изменится", — резюмировал Трухачев.Подробнее об этом — в интервью Вадим Трухачев: Молдавия и Грузия не одумались, поэтому Россия для борьбы с Украиной использует БолгариюlНа парламентских выборах в Грузии победила правящая партия "Грузинская мечта", оппозиционная же партия не признала итоги выборов честными.Более подробно о ситуации — Мечта сбывается: Грузия выбирает мир, а оппозиция готовит протестыПозже Зурабишвили заявила, что доказательств вмешательства России в выборы и не нужны, ведь народ Грузии и так все понимает и чувствует:"Неважно, что у нас нет доказательств, у США их тоже не было. Это всегда очень трудно продемонстрировать. Ни одна страна не смогла продемонстрировать это, даже Соединенные Штаты, когда в их выборы вмешивалась Россия, и другие европейские страны. Но важно не то, что мы демонстрируем извне, а то, что знает, чувствует и видит грузинское население".Об этом — Доказательств нет, но мы так чувствуем: президент Грузии предложила искать против Москвы в СШАПолный текст интервью — Арчил Сихарулидзе о том, когда в Грузии запретят "Грузинский легион"*, и о политической смерти президента* Запрещенная в России организация

https://ukraina.ru/20241029/1058444225.html

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новости, грузия, запад, россия, саломе зурабишвили, ес, "грузинский легион", детали