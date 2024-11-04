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Украинские СМИ наврали про место прилета по Харькову — Алехин

Украинские СМИ наврали про место прилета по Харькову — Алехин - 04.11.2024 Украина.ру

Украинские СМИ наврали про место прилета по Харькову — Алехин

На Украине заявили, что прилет был в районе Госпрома. Но это ложь. Удар был нанесен исключительно по академии, где проходило обучение офицеров ПВО и операторов БПЛА совместно с иностранными инструкторами

2024-11-04T06:10

2024-11-04T06:10

2024-11-04T06:10

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.Комментируя прилет в Харькове, который случился вечером 28 октября, эксперт заявил, что в тот день было несколько крупных ударов прямо по центру города.По его словам, украинские СМИ написали, что прилет был в районе Госпрома.“Ничего подобного. Удар был нанесен исключительно по академии, где проходило обучение офицеров ПВО и операторов БПЛА совместно с иностранными инструкторами. Потому что там сохранялась учебная база, тренажеры и другое оборудование, необходимое для проведения практических занятий”, — поделился Алехин.Он также упомянул, что там несколько часов работали машины скорой помощи, а СБУ оцепила весь район. Но местные власти об этом умалчивают, добавил эксперт.“А на следующий день мы нанесли еще один удар примерно в том же месте – на улицу Данилевского, где находится филиал главного харьковского СБУ. Туда был прямой прилет. Там тоже было все оцеплено”, — описал Алехин.Ранее в новостях: была информация о мощном прилете в Харькове вечером 28 октября, когда на месте удара России были вереницы машин скорой помощи и толпы агентов СБУ, оцепивших район.Подробнее об этом — в материале Главное за ночь 29 октябряПолный текст интервью — Геннадий Алехин: Россия хорошо попадает по Харькову и вбивает клин в позиции ВСУ между Изюмом и Купянском

https://ukraina.ru/20241029/1058447125.html

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новости, харьков, россия, украина, геннадий алехин, сбу, мвд, детали