https://ukraina.ru/20241031/1058487986.html

Геннадий Алехин: Россия хорошо попадает по Харькову и вбивает клин в позиции ВСУ между Изюмом и Купянском

Геннадий Алехин: Россия хорошо попадает по Харькову и вбивает клин в позиции ВСУ между Изюмом и Купянском - 31.10.2024 Украина.ру

Геннадий Алехин: Россия хорошо попадает по Харькову и вбивает клин в позиции ВСУ между Изюмом и Купянском

Если наши войска сохранят такой же темп продвижения, как сейчас, надеюсь, в конце года мы Купянском овладеем

2024-10-31T05:34

2024-10-31T05:34

2024-10-31T05:34

интервью

купянск

харьков

изюм

вооруженные силы украины

сбу

мвд

оскол

сво

авиабомбы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036281924_199:9:941:426_1920x0_80_0_0_182bee505b804b508a77ba165601aa88.jpg.webp

Да, впереди у нас еще много работы, потому что ВСУ будут держаться за Изюм и БалаклеюНо весь левобережный плацдарм на Осколе противнику придется сдать, считает харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АлехинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Минобороны РФ официально сообщили, что подразделения 1-й танковой армии ВС РФ освободили Кругляковку на Купянском участке Харьковского направления. В телеграм-каналах уточняют, что сейчас наши войска уверенно продвигаются вдоль Оскола в направлении Загрызово, в ближайшее время готовятся к освобождению ещё несколько населённых пунктов.- Геннадий Тимофеевич, вы с вами ранее обсуждали, что Кругляковка важна для выдавливания ВСУ на противоположный берег Оскола. Какие задачи надо еще решить, чтобы это осуществилось?- От Кругляковки до Сеньково (ближайший населенный пункт на западном берегу Оскола) всего 500 метро. В этом месте еще в 2022 году была взорвана дамба Оскольского водохранилища, поэтому там все основательно обмелело. И там мы можем форсировать Оскол "пеше и по-машинному". Нам не понадобятся никакие понтонно-мостовые переправы, о которых пишут некоторые блогеры.Оскол течет с севера на юг. Поэтому и мы ведем активные наступательные действия по расширению плацдарма в районе Кругляковки с севера на юг, двигаясь на Загрызово, Богуславку и Боровую. В районе Боровой есть тоже мост, соединяющий левый и правый берег Оскола (в Гороховатке), но он разбит.Что касается района Синьковки, то мы уже вышли на окраины Петропавловки, завязав там бои.Надо еще учесть, что от Синьковки до Двуречной находится сплошная лесополоса, которая непосредственно примыкает к Осколу.Как я уже сказал, от Сеньково до самого Купянска порядка 20 километров по дорогам и 10 километров по прямой. Скорее всего, на этом южном фланге Купянского участка будут развиваться основные боевые действия.- Почему вы так думаете?- ВСУ не будут держаться зубами за левобережную часть Купянска. Противник оставит город. Там уже полностью отключен газ и свет. Там даже поснимали насосы на скважинах, которые дают воду левобережному Купянска. Точно так же киевский режим действовал в марте 2022 года, когда наши войска заходили в город. Я вообще считаю, что противник в обозримой перспективе Купянск может сдать.Во-первых, местная администрация уже сбежала в Харьков. Во-вторых, оттуда вывозят ценное оборудование с предприятий. Все это добро идет автомобильным потоком в сам Харьков. В-третьих, киевский режим пытается насильно эвакуировать население Купянска (там остается 15-20 тысяч мирных жителей), которое не хочет уезжать. Им врут, что якобы Россия разбила все трансформаторы. На самом деле все это делали ВСУ, обстреливая ее со стороны Канцедаловки.То же самое было в сентябре 2022 года.Многие говорят, что Купянск превратился в руины. Я бы так не сказал. Да, там есть значительные разрушения, но эти разрушения, повторюсь, понаделала сама Украина. Это она огнем артиллерии уничтожила административные здания. Только за последние сутки шесть гостиниц было повреждено.Отмечу также, что противник не строит серьезные фортификационные сооружения в правобережной части города. Они пытаются это сделать в лесополосе за Купянском по дороге на Чугуев через Шевченково. При этом мы там работаем в круглосуточном режиме, постоянно утюжа ВСУ ФАБами, КАБами и ОДАБами. Они уже не перебрасывают резервы на левый берег в Купянск-Узловой. Там наши хорошо их прошерстили. Дорога от Боровой на Кругляковку, Синьковку и Ковшаровку тоже перерезана.Если наши войска сохранят такой же темп продвижения, как сейчас, надеюсь, в конце года мы Купянском овладеем. Да, впереди у нас еще много работы, потому что ВСУ будут держаться за Изюм и Балаклею. Но весь левобережный плацдарм на Осколе противнику придется сдать.- Получается, что взятие Сеньково на противоположном берегу Оскола позволит нам создавать непосредственную угрозу и для Купянска, и для Изюма?- Мы будем форсировать Оскол на нескольких участках и будем осуществлять охват Купянска с двух флангов: со стороны Двуречной и со стороны Кругляковки. На данный момент – это наша основная задача.На Изюмском участке в районе Боровой мы тоже активизировались, усилив огневое воздействие на ВСУ. Но говорить о том, что мы вот-вот начнем решительное наступление на Изюм и Балаклею я бы не стал.Повторюсь, сейчас наша основная задача – Купянск.- Уточню насчет взятия мелких населенных пунктов под Купянском. Мы там применяем ту же тактику, что и в Донбассе (охват с трех сторон и удары по логистике)?- Конечно. Наконец-то мы стали применять старую проверенную тактику боевых действий еще с советских времен: маневр, охват, прорыв. Наше командование делает так, как его этому учили в военных академиях. В лоб мы не идем. И Купянск – тому подтверждение.- Еще была информация о мощном прилете в Харькове вечером 28 октября, когда на месте нашего удара были вереницы машин скорой помощи и толпы агентов СБУ, оцепивших район. Что там произошло?- В тот день было несколько крупных ударов прямо по центру Харькова.Главный прилет пришелся по зданию бывшей Военной академии имени маршала Говорова (сейчас это Харьковский военный университет), а не по училищу МВД, как об этом пишут в СМИ. Училище МВД было на Конном рынке (сейчас это академия нацгвардии).В Военной академии Украина готовила офицеров вплоть до начала 2000х годов. Затем академия была передана на баланс Харьковского Национального университета имени Каразина, который расположен там же, в районе Площади Свободы. А между бывшей академией и университетом находится Госпром – первое высотное здание в СССР, которое построили в конце 1920х годов.Украинские СМИ пишут, что прилет был в районе Госпрома. Ничего подобного. Удар был нанесен исключительно по академии, где проходило обучение офицеров ПВО и операторов БПЛА совместно с иностранными инструкторами. Потому что там сохранялась учебная база, тренажеры и другое оборудование, необходимое для проведения практических занятий.Более того, там же располагался штаб одной бригады ВСУ и казарма, где проживали наемники.Да, там несколько часов работали машины скорой помощи. Да, СБУ оцепила весь район. Но местные власти об этом умалчивают.А на следующий день мы нанесли еще один удар примерно в том же месте – на улицу Данилевского, где находится филиал главного харьковского СБУ. Туда был прямой прилет. Там тоже было все оцеплено. Увозили двухсотых и трехсотых. Прилет был конкретный. Мы использовали ФАБы и "Искандер-М". Мы нанесли точечный удар.- То есть мы в Харькове уже настолько все простреливаем и просматриваем, что не боимся наносить такие точечные удары такими крупными средствами поражения?- А чего там просматривать? Там все стоит на месте. Военные части, военкоматы, училища и здания СБУ никуда не делись. Да и оперативная информация к нам поступает. Нам хорошо помогает подполье. Такие удары наносятся после тщательной доразведки. Как бы Украина не пыталась их замаскировать, ничего у нее не получается.Более подробно по картам о ситуации на фронте - в комментариях Геннадия Алёхина "Россия готовится форсировать Оскол, чтобы до конца года отбить Купянск у ВСУ"

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20241029/1058420662.html

купянск

харьков

изюм

оскол

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, купянск, харьков, изюм, вооруженные силы украины, сбу, мвд, оскол, сво, авиабомбы, "искандер"