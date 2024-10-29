https://ukraina.ru/20241029/1058439558.html

Главное за ночь 29 октября

Главное за ночь 29 октября - 29.10.2024 Украина.ру

Главное за ночь 29 октября

Удар нанесен по военной академии в Харькове, где у ВСУ был военный штаб, вероятно, с иностранными консультантами, сообщили в подполье. Украина.ру, 29.10.2024

2024-10-29T08:07

2024-10-29T08:07

2024-10-29T08:07

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Удар нанесен по военной академии в Харькове, где у ВСУ был военный штаб, вероятно, с иностранными консультантами, сообщили в подполье.Морские пехотинцы Черноморского флота группировки "Север" отразили атаку ВСУ в Курской области и уничтожили колонну из семи единиц техники. Об этом сообщили в Минобороны России.Новости с фронта докладывают "Два майора":- на Купянском направлении ВС России расширяют зону контроля у Кругляковки, пишут о боях севернее, вблизи Колесниковке. Такими действиями наши войска увеличивают присутствие вблизи реки Оскол. У самого Купянска ВКС Росссии бомбят вражеские переправы, затрудняя логистику;- в Торецке (Дзержинске) продолжаются тяжелые бои. Позиции врага наши штурмовые группы уничтожают мощными зарядами доработанных танковых мин. ВСУ периодически контратакуют, стараясь замедлить темп нашего продвижения;- покровское направление характеризуется расширением зоны контроля вокруг Вишнёвого, что вблизи Селидово, где завершается зачистка. Ресуры противника вынуждены признать утрату Горняка. Развивается наступаление Армии России от Цукурино на запад, идут бои за Новодмитровку;- на Южнодонецком направлении ВС России установили флаг в Катериновке, бои за населенный пункт продолжаются. Северо-западнее Угледара после захода в Шахтерское наши войска атакуют в направлении Ясной Поляны, не снижая темпов прорыва обороны ВСУ.Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи отправилась в Москву с официальным визитом, перед вылетом она встретилась с послом России в стране Александром Мацегорой. Об этом сообщило посольство России в КНДР.Экс-министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский задолжал в России более 5,7 млн рублей - за ущерб, причиненный преступлением физическим или юридическим лицам, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале "На шее противника затягивается кураховская петля": военкор раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово на сайте Украина.ру.

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новости, россия, харьков, селидово, николай рудьковский, вооруженные силы украины