Главное за ночь 29 октября - 29.10.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 29 октября
Главное за ночь 29 октября - 29.10.2024 Украина.ру
Главное за ночь 29 октября
Удар нанесен по военной академии в Харькове, где у ВСУ был военный штаб, вероятно, с иностранными консультантами, сообщили в подполье. Украина.ру, 29.10.2024
2024-10-29T08:07
2024-10-29T08:07
новости
россия
харьков
селидово
николай рудьковский
вооруженные силы украины
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Удар нанесен по военной академии в Харькове, где у ВСУ был военный штаб, вероятно, с иностранными консультантами, сообщили в подполье.Морские пехотинцы Черноморского флота группировки "Север" отразили атаку ВСУ в Курской области и уничтожили колонну из семи единиц техники. Об этом сообщили в Минобороны России.Новости с фронта докладывают "Два майора":- на Купянском направлении ВС России расширяют зону контроля у Кругляковки, пишут о боях севернее, вблизи Колесниковке. Такими действиями наши войска увеличивают присутствие вблизи реки Оскол. У самого Купянска ВКС Росссии бомбят вражеские переправы, затрудняя логистику;- в Торецке (Дзержинске) продолжаются тяжелые бои. Позиции врага наши штурмовые группы уничтожают мощными зарядами доработанных танковых мин. ВСУ периодически контратакуют, стараясь замедлить темп нашего продвижения;- покровское направление характеризуется расширением зоны контроля вокруг Вишнёвого, что вблизи Селидово, где завершается зачистка. Ресуры противника вынуждены признать утрату Горняка. Развивается наступаление Армии России от Цукурино на запад, идут бои за Новодмитровку;- на Южнодонецком направлении ВС России установили флаг в Катериновке, бои за населенный пункт продолжаются. Северо-западнее Угледара после захода в Шахтерское наши войска атакуют в направлении Ясной Поляны, не снижая темпов прорыва обороны ВСУ.Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи отправилась в Москву с официальным визитом, перед вылетом она встретилась с послом России в стране Александром Мацегорой. Об этом сообщило посольство России в КНДР.Экс-министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский задолжал в России более 5,7 млн рублей - за ущерб, причиненный преступлением физическим или юридическим лицам, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале "На шее противника затягивается кураховская петля": военкор раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово на сайте Украина.ру.
россия
харьков
селидово
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60
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, харьков, селидово, николай рудьковский, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Харьков, Селидово, Николай Рудьковский, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 29 октября

08:07 29.10.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБоевая работа наводчика орудия "Гиацинт-Б" ВС РФ в Херсонской области.
Боевая работа наводчика орудия Гиацинт-Б ВС РФ в Херсонской области. - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Удар нанесен по военной академии в Харькове, где у ВСУ был военный штаб, вероятно, с иностранными консультантами, сообщили в подполье.
Морские пехотинцы Черноморского флота группировки "Север" отразили атаку ВСУ в Курской области и уничтожили колонну из семи единиц техники. Об этом сообщили в Минобороны России.
Новости с фронта докладывают "Два майора":
- на Купянском направлении ВС России расширяют зону контроля у Кругляковки, пишут о боях севернее, вблизи Колесниковке. Такими действиями наши войска увеличивают присутствие вблизи реки Оскол. У самого Купянска ВКС Росссии бомбят вражеские переправы, затрудняя логистику;
- в Торецке (Дзержинске) продолжаются тяжелые бои. Позиции врага наши штурмовые группы уничтожают мощными зарядами доработанных танковых мин. ВСУ периодически контратакуют, стараясь замедлить темп нашего продвижения;
- покровское направление характеризуется расширением зоны контроля вокруг Вишнёвого, что вблизи Селидово, где завершается зачистка. Ресуры противника вынуждены признать утрату Горняка. Развивается наступаление Армии России от Цукурино на запад, идут бои за Новодмитровку;
- на Южнодонецком направлении ВС России установили флаг в Катериновке, бои за населенный пункт продолжаются. Северо-западнее Угледара после захода в Шахтерское наши войска атакуют в направлении Ясной Поляны, не снижая темпов прорыва обороны ВСУ.
Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи отправилась в Москву с официальным визитом, перед вылетом она встретилась с послом России в стране Александром Мацегорой. Об этом сообщило посольство России в КНДР.
Экс-министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский задолжал в России более 5,7 млн рублей - за ущерб, причиненный преступлением физическим или юридическим лицам, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале "На шее противника затягивается кураховская петля": военкор раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияХарьковСелидовоНиколай РудьковскийВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
08:07Главное за ночь 29 октября
07:00Хроника энергетической войны: Последние события
06:45Алексей Анпилогов: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению
06:30Пять основных боевых танков российской армии в зоне СВО
06:23Цифры недели. 11 триллионов "Блэк Рок", 100 тысяч в армии людоловов и 2 фальшивых миллиарда Пугачёвой
06:15Диагноз власти — невроз. Украинские эксперты о том, что общество готово к протестам и не готово простить
06:07НАТО испугалось армии северокорейцев, которых еще никто не видел
06:02Офицер ЧФ Боцман: В Курской области мы не "тесним" и не "выдавливаем" противника, а уничтожаем его
06:00Онищенко: Харьков нужно окружать, потому что под ним еще целый город, где ВСУ могут спрятать армию
05:45Американцы отложили конфронтацию на Корейском полуострове в долгий ящик, но они еще вспомнят — Ищенко
05:30Турсунбек Акун: Ложь, война и терроризм под эгидой США уходят, а Турция теперь с БРИКС
05:15Онищенко: Зеленский перестал бороться за Харьков, поэтому пытается убить как можно больше русских
05:00Германия еще долго не поднимет "лапки кверху". Борисов про конечную точку украинского конфликта
04:45Онищенко: Даже если человек кричал "Слава Украине", он не обязательно бандеровец
04:30"После войны ВС РФ станут крепче". Борисов про первую правдивую фразу от НАТО за два года
04:15Онищенко: Миллионы украинцев желают переехать в Россию, поэтому одного Шереметьево недостаточно
04:00Ищенко сравнил БРИКС и ООН и нашел много сходств. Тем временем в ООН состоят Россия и Украина
03:45Германия изо всех сил стягивает купол над головой своих граждан, но правда до них добирается — Борисов
03:30Онищенко: Для украинцев нужно развеять стереотип о том, что российские солдаты воруют унитазы
03:15"Не мытьем, так катаньем они украинизацию продолжают продвигать". Эксперт про языковые перформансы
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