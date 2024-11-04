Тайна БРИКС: Акун рассказал, почему государства отказываются от западных объединений - 04.11.2024 Украина.ру
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Тайна БРИКС: Акун рассказал, почему государства отказываются от западных объединений
Тайна БРИКС: Акун рассказал, почему государства отказываются от западных объединений - 04.11.2024 Украина.ру
Тайна БРИКС: Акун рассказал, почему государства отказываются от западных объединений
Однополярный мир под руководством Соединенных Штатов Америки, с ложью, войнами и терроризмом, не оправдал себя, поэтому ему оказалась нужна замена
2024-11-04T05:40
2024-11-04T05:40
новости
сша
россия
запад
брикс
оон
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал участник саммита БРИКС, правозащитник из Кыргызстана Турсунбек Акун.Он начал с того, что к БРИКС присоединяются новые государства. А это значит, что в итоге в составе объединения можно ожидать около 30 государств.Он считает, что организации под руководством США транслировали лишь ложь, войны и терроризм.Комментируя итоговую декларацию БРИКС, эксперт отметил, что в ней отражены различные направления, по которым объединение желает двигаться.“Во-первых, это равноправное партнерство и добрососедские отношения. Во-вторых, развиваются старые и создаются новые разветвления БРИКС. В том числе создан задел на дальнейшее развитие Делового совета, Резервного фонда, Нового банка, Женского совета БРИКС и так далее”, — прокомментировал Акун.В интервью изданию Украина.ру доктор экономических наук, политический обозреватель журнала "Союз национальностей" Гаджи Алимусаев описал содержание декларации, которую утвердили на БРИКС.По его словам, это достаточно объемный документ, который отражает актуальные вопросы.“Казанская декларация учитывает практически все динамические процессы, которые сегодня происходят в мире. Мне понравились и социальная сторона, и посвященные экономике пункты, а также полноценно представленная политическая составляющая документа — несмотря на то, что БРИКС позиционирует себя не как политическая организация. Все-таки без политики не бывает и экономики”, — поделился мыслями Алимусаев.Более подробно об этом — в интервью Экономист Гаджи Алимусаев: Запад может доиграться — РФ и БРИКС создадут новую финансовую системуРанее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заметил, что есть много людей, которые говорят, что в мире должно быть равенство и братство.“Украина нам тоже говорила, братство заключается в том, что мы на своей территории творим, что хотим. "Хотим, запрещаем русский язык, запрещаем русских на каждом деле. А вы у себя делайте, что хотите, можете у себя всех украинцев вешать. Мы не против", — напомнил Ищенко.Но Россию такое братство не устроило, и она начала активно бороться против этого, причем вооруженной рукой, добавил эксперт.“Все ищут прагматичных отношений. Но даже если мы хотим быть друзьями и братьями, то в своем понимании. И мы это понимание, не стесняясь, навязываем окружающему миру”, — заключил Ищенко.Подробнее о выстраивании отношений внутри БРИКС — в интервью Ростислав Ищенко: О том, почему Китай не шлет войска против Украины и что такое на самом деле БРИКСПолный текст интервью — Турсунбек Акун: Ложь, война и терроризм под эгидой США уходят, а Турция теперь с БРИКС
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Новости, США, Россия, Запад, БРИКС, ООН, детали

Тайна БРИКС: Акун рассказал, почему государства отказываются от западных объединений

05:40 04.11.2024
 
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкXVI саммит БРИКС. Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС
XVI саммит БРИКС. Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Однополярный мир под руководством Соединенных Штатов Америки, с ложью, войнами и терроризмом, не оправдал себя, поэтому ему оказалась нужна замена
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал участник саммита БРИКС, правозащитник из Кыргызстана Турсунбек Акун.
Он начал с того, что к БРИКС присоединяются новые государства. А это значит, что в итоге в составе объединения можно ожидать около 30 государств.
Он считает, что организации под руководством США транслировали лишь ложь, войны и терроризм.
“Потому что принятые резолюции Совета безопасности ООН остаются на бумаге и не воплощаются в реальность. То есть была жизненная необходимость создания новой организации — и появилась БРИКС. А БРИКС — это равноправное партнерство без условий и ущемлений”, — объяснил свою точку зрения Акун.
Комментируя итоговую декларацию БРИКС, эксперт отметил, что в ней отражены различные направления, по которым объединение желает двигаться.
“Во-первых, это равноправное партнерство и добрососедские отношения. Во-вторых, развиваются старые и создаются новые разветвления БРИКС. В том числе создан задел на дальнейшее развитие Делового совета, Резервного фонда, Нового банка, Женского совета БРИКС и так далее”, — прокомментировал Акун.
В интервью изданию Украина.ру доктор экономических наук, политический обозреватель журнала "Союз национальностей" Гаджи Алимусаев описал содержание декларации, которую утвердили на БРИКС.
По его словам, это достаточно объемный документ, который отражает актуальные вопросы.
“Казанская декларация учитывает практически все динамические процессы, которые сегодня происходят в мире. Мне понравились и социальная сторона, и посвященные экономике пункты, а также полноценно представленная политическая составляющая документа — несмотря на то, что БРИКС позиционирует себя не как политическая организация. Все-таки без политики не бывает и экономики”, — поделился мыслями Алимусаев.
Более подробно об этом — в интервью Экономист Гаджи Алимусаев: Запад может доиграться — РФ и БРИКС создадут новую финансовую систему
Фото: Униан, украинцы
29 октября, 04:45
Онищенко: Даже если человек кричал "Слава Украине", он не обязательно бандеровецС такими людьми надо работать. Денацификация состоит не в том, чтобы мы их "денацифицировали" на фронте, убив или взяв в плен, а в том, чтобы они добровольно поменяли свои взгляды
Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заметил, что есть много людей, которые говорят, что в мире должно быть равенство и братство.
“Украина нам тоже говорила, братство заключается в том, что мы на своей территории творим, что хотим. "Хотим, запрещаем русский язык, запрещаем русских на каждом деле. А вы у себя делайте, что хотите, можете у себя всех украинцев вешать. Мы не против", — напомнил Ищенко.
Но Россию такое братство не устроило, и она начала активно бороться против этого, причем вооруженной рукой, добавил эксперт.
“Все ищут прагматичных отношений. Но даже если мы хотим быть друзьями и братьями, то в своем понимании. И мы это понимание, не стесняясь, навязываем окружающему миру”, — заключил Ищенко.
Подробнее о выстраивании отношений внутри БРИКС — в интервью Ростислав Ищенко: О том, почему Китай не шлет войска против Украины и что такое на самом деле БРИКС
Полный текст интервью — Турсунбек Акун: Ложь, война и терроризм под эгидой США уходят, а Турция теперь с БРИКС
 
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