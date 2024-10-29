Турсунбек Акун: Ложь, война и терроризм под эгидой США уходят, а Турция теперь с БРИКС - 29.10.2024 Украина.ру
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Турсунбек Акун: Ложь, война и терроризм под эгидой США уходят, а Турция теперь с БРИКС
Турсунбек Акун: Ложь, война и терроризм под эгидой США уходят, а Турция теперь с БРИКС - 29.10.2024 Украина.ру
Турсунбек Акун: Ложь, война и терроризм под эгидой США уходят, а Турция теперь с БРИКС
Участник саммита БРИКС, правозащитник из Кыргызстана Турсунбек Акун уверен: если бы сейчас Владимир Зеленский попросил Владимира Путина о переговорах, Россия пошла бы Киеву навстречу. Но глава киевского режима предпочитает воевать, а не искать компромиссы.
2024-10-29T05:30
2024-10-29T05:30
интервью
россия
запад
казань
владимир путин
владимир зеленский
эрдоган
брикс
оон
нато
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Об этом эксперт по геополитике рассказал в интервью изданию Украина.ру, в котором также поделился впечатлениями о мероприятии и прокомментировал принятые на саммите БРИКС в Казани решения.На итоговой пресс-конференции, прошедшей 24 октября в Казани, Владимир Путин сделал много заявлений о ходе СВО и переговорах с Украиной. Президент отметил, что КНДР и Бразилия выступили с мирной инициативой на Генассамблее ООН в Нью-Йорке и многие страны – участницы БРИКС поддерживают эту инициативу. Россия, по словам Путина, готова к мирным переговорам: "Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей исходя из реалий на Земле и не готовы ни на что другое".— Турсунбек, какие у вас впечатления от саммита? В чем, на ваш взгляд, такая популярность объединения?— Я думаю, что люди со всего земного шара возлагали большие надежды на работу саммита БРИКС, который прошел на российской территории по инициативе президента РФ Владимира Путина. Представители разных стран, в том числе Бразилии, Китая, ЮАР, Индии, Венесуэлы, Турции, приехали в Казань.К БРИКС присоединяются новые государства, в итоге в составе объединения можно ожидать около 30 государств. Потому что однополярный мир под руководством Соединенных Штатов Америки, с ложью, войнами и терроризмом, не оправдал себя. Потому что принятые резолюции Совета безопасности ООН остаются на бумаге и не воплощаются в реальность.То есть была жизненная необходимость создания новой организации — и появилась БРИКС. А БРИКС — это равноправное партнерство без условий и ущемлений.— Как прокомментируете итоговую декларацию БРИКС?— Во-первых, это равноправное партнерство и добрососедские отношения. Во-вторых, развиваются старые и создаются новые разветвления БРИКС. В том числе создан задел на дальнейшее развитие Делового совета, Резервного фонда, Нового банка, Женского совета БРИКС и так далее.— Как ранее пояснял помощник президента России Юрий Ушаков, расширение БРИКС в перспективе будет происходить через фильтр критериев для государства-партнера. Каким образом закрепить такое взаимодействие в БРИКС?— Действительно, страны объединения определили критерии для "стран-партнеров" БРИКС, поддержали "модальности категории стран-партнеров", приветствовали интерес других государств к объединению, говорится в итоговой Казанской декларации. То есть возможны разные формы для партнерства, не обязательно быть полноправным членом БРИКС.Например, по моему мнению, можно оформить вариант взаимодействия на уровне межгосударственного, межправительственного соглашения. То есть подготовить определённый документ, где все прописано, и завизировать его у руководителя государства. Мне кажется, это хорошая идея.— На саммите БРИКС в Казани Турция получила статус государства-партнера, который также был присвоен еще 12 странам. При этом Турция — член НАТО, там находятся американские базы и так далее. Насколько для БРИКС безопасно партнерство с такими государствами?— Турция для чего стремится быть членом БРИКС? Она не удовлетворена действиями НАТО, среди стран-членов которого есть те, кто ненавидит Анкару как мусульманское государство. Она не получает удовлетворения от телодвижений Евросоюза, который долгие десятилетия не дает ей членства. При этом Украину, Молдавию и Грузию хотят принимать в Европейский союз! Конечно, у Эрдогана есть недовольство всем этим.Сейчас во главе Евросоюза и НАТО объединяются такие страны какие США, Англия, Франция, которые не хотят считаться с мнением других и диктуют свои условия — особенно странам Глобального Юга и Востока, азиатским, мусульманским государствам. Поэтому на основе равноправного партнерства в БРИКС объединяются государства, чьи права ущемляются.— К слову об ущемлении права. На БРИКС было много журналистов из разных стран мира, в том числе присутствовали репортеры из недружественных России государств — например, из CNN и NBC NEWS. Никто им не запретил присутствовать на российском саммите. Это хорошо или плохо?— Во-первых, скажу так: у них денег много, возможно, они приехали на разведку. С другой стороны, они как журналисты открыто высказывают свою точку зрения. И это хорошо для БРИКС.Они приехали, послушали лидеров БРИКС, провели репортаж с места событий, показали атмосферу, написали о выступлении Путина, Си, Моди, Эрдогана, Гуттериша и так далее. Вот и сравнят, как работают Евросоюз и НАТО, а как — БРИКС, Россия и ООН. Это же важно, полезно.Вообще цель присутствия иностранных СМИ на саммите полностью зависит от их редакции. Если у них задание было только очернить Россию, это одно. Если объективно написать о саммите в России — другое.— Казахстан также стал "государством-партнером" БРИКС…— Да. К сожалению, ранее было необдуманное заявление со стороны Казахстана, и в этом плане я считаю, что политик не должен оглядываться налево-направо, на Запад. Когда произошли январские события в Казахстане, российский президент без лишних слов оказал стране – члену ОДКБ всевозможную помощь, чтобы сохранить ее государственность.Я считаю, что сейчас, в такое непростое для России время, когда против нее объявлены огромные санкции со стороны Запада, нужно поддерживать страну. Для чего я ездил в Казань как правозащитник и патриот Кыргызстана? Я хотел поддержать действия стран – членов БРИКС во главе с Россией и Китаем.Ведь от БРИКС сейчас зависит в том числе будущее Ближнего Востока, где назревает опасность возникновения региональной войны, что может повлечь и Третью мировую. Израиль, как вы знаете, на днях атаковал Иран…— А кризис на Украине, о котором также есть пункт в Казанской декларации БРИКС, как-то можно общими усилиями стран БРИКС дирижировать?— Перед швейцарским "мирным" саммитом, который был проведен по инициативе Зеленского и Америки без участия России, были рассмотрены вопросы российско-украинского конфликта. Перед этим мероприятием Владимир Путин заявил, что готов сесть за стол переговоров с определенными условиями.Во-первых, это вывод украинских формирований из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признание их статуса как регионов России (вместе с Крымом). Во-вторых, принципиальная позиция Москвы требует нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, а также ее демилитаризации и денацификации.Однако после заявлений президента России, Зеленский, Байден и Харрис лишь оскорбляли его, назвав предложение России невыполнимой задачей. Они сами не хотят переговоров, о чем еще тут говорить?Я полностью поддерживаю международную политику Владимира Путина как великого лидера и, уверен, что, если бы Владимир Зеленский попросил его о переговорах, Россия пошла бы Киеву навстречу. Но глава киевского режима предпочитает воевать, а не искать компромиссы.— Генсек ООН Антониу Гутерриш, который ранее не почтил своим присутствием саммит в Швейцарии, сейчас не только лично приехал в Россию на саммит БРИКС, но и отметил важность мероприятия. О чем это говорит?— Антониу — грамотный, умный и гуманный лидер мирового масштаба. На "мирный" саммит по Украине в Швейцарии генсекретарь ООН не приехал, потому что туда не пригласили Россию. А он понимает, что для обсуждения компромисса по украинскому кризису необходимо участие двух сторон.Что касается присутствия Гутерриша на саммите БРИКС, то ведь здесь представлены авторитетнейшие государства – члены ООН (Россия, Китай, Индия — 37% мирового дохода), от которых в том числе зависит авторитет генерального секретаря. А то, что его раскритиковали на Западе и на Украине — какое они имеют право? Должна же быть совесть, но, видимо, ее у Зеленского и западников нет.О том, почему БРИКС так раздражает Запад, в материале 13 друзей Путина. БРИКС продолжает быть головной болью Запада.
https://ukraina.ru/20241024/1058337773.html
https://ukraina.ru/20241025/1058346692.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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интервью, россия, запад, казань, владимир путин, владимир зеленский, эрдоган, брикс, оон, нато, переговоры, турция, украина, декларация
Интервью, Россия, Запад, Казань, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эрдоган, БРИКС, ООН, НАТО, переговоры, Турция, Украина, декларация

Турсунбек Акун: Ложь, война и терроризм под эгидой США уходят, а Турция теперь с БРИКС

05:30 29.10.2024
 
© Личный архивПравозащитник Турсунбек Акун
Правозащитник Турсунбек Акун
© Личный архив
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Участник саммита БРИКС, правозащитник из Кыргызстана Турсунбек Акун уверен: если бы сейчас Владимир Зеленский попросил Владимира Путина о переговорах, Россия пошла бы Киеву навстречу. Но глава киевского режима предпочитает воевать, а не искать компромиссы.
Об этом эксперт по геополитике рассказал в интервью изданию Украина.ру, в котором также поделился впечатлениями о мероприятии и прокомментировал принятые на саммите БРИКС в Казани решения.
На итоговой пресс-конференции, прошедшей 24 октября в Казани, Владимир Путин сделал много заявлений о ходе СВО и переговорах с Украиной. Президент отметил, что КНДР и Бразилия выступили с мирной инициативой на Генассамблее ООН в Нью-Йорке и многие страны – участницы БРИКС поддерживают эту инициативу.
Россия, по словам Путина, готова к мирным переговорам: "Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей исходя из реалий на Земле и не готовы ни на что другое".
— Турсунбек, какие у вас впечатления от саммита? В чем, на ваш взгляд, такая популярность объединения?
— Я думаю, что люди со всего земного шара возлагали большие надежды на работу саммита БРИКС, который прошел на российской территории по инициативе президента РФ Владимира Путина. Представители разных стран, в том числе Бразилии, Китая, ЮАР, Индии, Венесуэлы, Турции, приехали в Казань.
К БРИКС присоединяются новые государства, в итоге в составе объединения можно ожидать около 30 государств. Потому что однополярный мир под руководством Соединенных Штатов Америки, с ложью, войнами и терроризмом, не оправдал себя. Потому что принятые резолюции Совета безопасности ООН остаются на бумаге и не воплощаются в реальность.
То есть была жизненная необходимость создания новой организации — и появилась БРИКС. А БРИКС — это равноправное партнерство без условий и ущемлений.
24 октября, 17:15
Эрдогана довели Молдавией и Украиной? О планах Турции и о том, нужны ли в БРИКС члены НАТО - Акун
— Как прокомментируете итоговую декларацию БРИКС?
— Во-первых, это равноправное партнерство и добрососедские отношения. Во-вторых, развиваются старые и создаются новые разветвления БРИКС. В том числе создан задел на дальнейшее развитие Делового совета, Резервного фонда, Нового банка, Женского совета БРИКС и так далее.
— Как ранее пояснял помощник президента России Юрий Ушаков, расширение БРИКС в перспективе будет происходить через фильтр критериев для государства-партнера. Каким образом закрепить такое взаимодействие в БРИКС?
— Действительно, страны объединения определили критерии для "стран-партнеров" БРИКС, поддержали "модальности категории стран-партнеров", приветствовали интерес других государств к объединению, говорится в итоговой Казанской декларации. То есть возможны разные формы для партнерства, не обязательно быть полноправным членом БРИКС.
Например, по моему мнению, можно оформить вариант взаимодействия на уровне межгосударственного, межправительственного соглашения. То есть подготовить определённый документ, где все прописано, и завизировать его у руководителя государства. Мне кажется, это хорошая идея.
— На саммите БРИКС в Казани Турция получила статус государства-партнера, который также был присвоен еще 12 странам. При этом Турция — член НАТО, там находятся американские базы и так далее. Насколько для БРИКС безопасно партнерство с такими государствами?
— Турция для чего стремится быть членом БРИКС? Она не удовлетворена действиями НАТО, среди стран-членов которого есть те, кто ненавидит Анкару как мусульманское государство. Она не получает удовлетворения от телодвижений Евросоюза, который долгие десятилетия не дает ей членства.
При этом Украину, Молдавию и Грузию хотят принимать в Европейский союз! Конечно, у Эрдогана есть недовольство всем этим.
Сейчас во главе Евросоюза и НАТО объединяются такие страны какие США, Англия, Франция, которые не хотят считаться с мнением других и диктуют свои условия — особенно странам Глобального Юга и Востока, азиатским, мусульманским государствам. Поэтому на основе равноправного партнерства в БРИКС объединяются государства, чьи права ущемляются.
© Анна ЧеркасоваЖурналист CNN на саммите БРИКС
Журналист CNN на саммите БРИКС
© Анна Черкасова
Журналист CNN на саммите БРИКС
— К слову об ущемлении права. На БРИКС было много журналистов из разных стран мира, в том числе присутствовали репортеры из недружественных России государств — например, из CNN и NBC NEWS. Никто им не запретил присутствовать на российском саммите. Это хорошо или плохо?
— Во-первых, скажу так: у них денег много, возможно, они приехали на разведку. С другой стороны, они как журналисты открыто высказывают свою точку зрения. И это хорошо для БРИКС.
Они приехали, послушали лидеров БРИКС, провели репортаж с места событий, показали атмосферу, написали о выступлении Путина, Си, Моди, Эрдогана, Гуттериша и так далее. Вот и сравнят, как работают Евросоюз и НАТО, а как — БРИКС, Россия и ООН. Это же важно, полезно.
Вообще цель присутствия иностранных СМИ на саммите полностью зависит от их редакции. Если у них задание было только очернить Россию, это одно. Если объективно написать о саммите в России — другое.
Казахстан также стал "государством-партнером" БРИКС…
— Да. К сожалению, ранее было необдуманное заявление со стороны Казахстана, и в этом плане я считаю, что политик не должен оглядываться налево-направо, на Запад. Когда произошли январские события в Казахстане, российский президент без лишних слов оказал стране – члену ОДКБ всевозможную помощь, чтобы сохранить ее государственность.
Я считаю, что сейчас, в такое непростое для России время, когда против нее объявлены огромные санкции со стороны Запада, нужно поддерживать страну. Для чего я ездил в Казань как правозащитник и патриот Кыргызстана? Я хотел поддержать действия стран – членов БРИКС во главе с Россией и Китаем.
Ведь от БРИКС сейчас зависит в том числе будущее Ближнего Востока, где назревает опасность возникновения региональной войны, что может повлечь и Третью мировую. Израиль, как вы знаете, на днях атаковал Иран
© Степан Пугачев. Фотобанк РосконгрессаПрибытие глав делегаций – участников XVI саммита БРИКС. На фото дирижер Ильяс Камалов.
Прибытие глав делегаций – участников XVI саммита БРИКС. На фото дирижер Ильяс Камалов.
© Степан Пугачев. Фотобанк Росконгресса
Прибытие глав делегаций – участников XVI саммита БРИКС. На фото дирижер Ильяс Камалов.
— А кризис на Украине, о котором также есть пункт в Казанской декларации БРИКС, как-то можно общими усилиями стран БРИКС дирижировать?
— Перед швейцарским "мирным" саммитом, который был проведен по инициативе Зеленского и Америки без участия России, были рассмотрены вопросы российско-украинского конфликта. Перед этим мероприятием Владимир Путин заявил, что готов сесть за стол переговоров с определенными условиями.
Во-первых, это вывод украинских формирований из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признание их статуса как регионов России (вместе с Крымом). Во-вторых, принципиальная позиция Москвы требует нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, а также ее демилитаризации и денацификации.
Однако после заявлений президента России, Зеленский, Байден и Харрис лишь оскорбляли его, назвав предложение России невыполнимой задачей. Они сами не хотят переговоров, о чем еще тут говорить?
Я полностью поддерживаю международную политику Владимира Путина как великого лидера и, уверен, что, если бы Владимир Зеленский попросил его о переговорах, Россия пошла бы Киеву навстречу. Но глава киевского режима предпочитает воевать, а не искать компромиссы.
— Генсек ООН Антониу Гутерриш, который ранее не почтил своим присутствием саммит в Швейцарии, сейчас не только лично приехал в Россию на саммит БРИКС, но и отметил важность мероприятия. О чем это говорит?
— Антониу — грамотный, умный и гуманный лидер мирового масштаба. На "мирный" саммит по Украине в Швейцарии генсекретарь ООН не приехал, потому что туда не пригласили Россию. А он понимает, что для обсуждения компромисса по украинскому кризису необходимо участие двух сторон.
Что касается присутствия Гутерриша на саммите БРИКС, то ведь здесь представлены авторитетнейшие государства – члены ООН (Россия, Китай, Индия — 37% мирового дохода), от которых в том числе зависит авторитет генерального секретаря. А то, что его раскритиковали на Западе и на Украине — какое они имеют право? Должна же быть совесть, но, видимо, ее у Зеленского и западников нет.
Коллаж: лидеры стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
25 октября, 05:22
Пока Киев истерил по поводу БРИКС, Путин победил Запад на саммите в КазаниУкраинская тематика прошла красной нитью через все дни саммита БРИКС, в Киеве не могли спокойно смотреть, как десятки стран в Казани выражают поддержку президенту РФ Владимиру Путину, даже генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приехал в Татарстан, а саммит мира в Швейцарии проигнорировал
О том, почему БРИКС так раздражает Запад, в материале 13 друзей Путина. БРИКС продолжает быть головной болью Запада.
 
ИнтервьюРоссияЗападКазаньВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЭрдоганБРИКСООННАТОпереговорыТурцияУкраинадекларация
 
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05:30Турсунбек Акун: Ложь, война и терроризм под эгидой США уходят, а Турция теперь с БРИКС
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