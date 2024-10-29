Экономист Гаджи Алимусаев: Запад может доиграться — РФ и БРИКС создадут новую финансовую систему - 29.10.2024 Украина.ру
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Экономист Гаджи Алимусаев: Запад может доиграться — РФ и БРИКС создадут новую финансовую систему
Экономист Гаджи Алимусаев: Запад может доиграться — РФ и БРИКС создадут новую финансовую систему - 29.10.2024 Украина.ру
Экономист Гаджи Алимусаев: Запад может доиграться — РФ и БРИКС создадут новую финансовую систему
У Россия нет цели навязывать странам БРИКС свою позицию по Украине, заявил в интервью изданию Украина.ру доктор экономических наук, политический обозреватель журнала "Союз национальностей" Гаджи Алимусаев, комментируя итоговую декларацию, принятую на саммите БРИКС в Казани.
2024-10-29T13:13
2024-10-29T13:14
интервью
россия
украина
турция
брикс
оон
украина.ру
казань
декларация
экономика
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Лидеры стран – участниц БРИКС поддержали реформу ООН, в том числе ее Совета Безопасности, для повышения демократичности, представительности и эффективности. Позиция отражена в принятой по итогам саммита БРИКС Казанской декларации.Документ содержит 134 пункта, которые посвящены вопросам дальнейшего развития объединения; позиции по глобальным проблемам, санкциям; урегулированию региональных кризисов, в том числе на Украине и Ближнем Востоке.— Гаджи Магомедович, Казанская декларация саммита БРИКС утверждена. Чем она, на ваш взгляд, примечательна?— Как только декларация вышла, я подробно ее изучил, на что потратил немало времени. Это говорит о содержательности и актуальности документа и выделяет его по сравнению с предыдущими вариантами.В частности, Казанская декларация учитывает практически все динамические процессы, которые сегодня происходят в мире. Она получилась объемная, содержательная, в какой-то мере — подробная.Мне понравились и социальная сторона, и посвященные экономике пункты, а также полноценно представленная политическая составляющая документа — несмотря на то, что БРИКС позиционирует себя не как политическая организация. Все-таки без политики не бывает и экономики.— Вы сказали, что Казанская декларация отличается от предыдущих. В чем ее новизна?— От БРИКС ждали чего-то большего, нежели сама философия текущего момента во всех аспектах жизни и во всех отраслях. Но я считаю, что декларация как раз и показала новизну с учетом современных реалий: наступления цифровой эры и цифрового мышления.Сейчас меняются финансовые институты, формы расчетов, развивающиеся страны тоже хотят пробиваться экономически вверх.Поскольку БРИКС, образно говоря, добрая экономическая организация, конечно, она будет помогать развивающимся странам. Благодаря этому в ближайшее время мы можем увидеть скачок мирового развития.Например, улучшение ситуации с валовым внутренним продуктом стран, что, безусловно, нацелено на снижение голода, который до сих пор наблюдается в Африке. То есть тем или иным образом начнется нивелирование отсталых стран, которым нужная помощь никогда не доходила.Я думаю, что это будет реализовываться, так как в декларации БРИКС на это обращают особое внимание.— Чуть подробнее хотелось бы остановиться на пунктах документа. Например, эскалации на Ближнем Востоке посвящено около десяти пунктов, а Украина в 43-страничной Казанской декларации БРИКС упомянута один раз, коротко и без резких формулировок. Чем вызван такой разный подход БРИКС к конфликтам?— Я думаю, что украинская проблема может быть не до конца проработана в документе — на данный момент.Видимо это связано с тем, что в декларации четко обозначено: все политические процессы, которые происходят в мире, должны оставаться в рамках уставных и декларативных документов, утвержденных ООН и в какой-то степени согласованных с нею.Думаю, это и есть причина, по которой сейчас в декларации не стали заострять внимание на украинском конфликте. Однако, уверен, что в будущих версиях документа этот вопрос будет описан более подробно — если к тому времени он останется актуальным.— Если говорить в целом: России удалось на саммите объяснить свое видение конфликта на Украине? МИД Украины счел, что не удалось. С нашей же стороны Дмитрий Песков заявил, что участники саммита БРИКС стали лучше понимать позицию России.— Говоря про украинский вопрос, я не думаю, что у России есть необходимость кому-либо что-то навязывать.Повторюсь, все политические моменты, которые происходят в мире, в рамках нормативных документов ООН обсуждались. Например, проблемы, связанные с Палестиной и Ливаном.Поэтому говорить по поводу революционности в украинском вопросе сегодня не приходится.— БРИКС, как объединение, довольно молодое, в этом году ему исполнилось 18 лет. Необходимо внутри все структурировать, выстроить какие-то модели взаимодействия. Как вы видите дальнейшее развитие и системность организации?— Я думаю, что на сегодняшний день это самая тонкая тема, которую очень осторожно затрагивают. Это связано с тем, что многие страны – члены БРИКС имеют внутренние политические и экономические противоречия, или неразрешенные конфликты между собой.Поэтому, если сегодня создавать какую-то политическую конструкцию, которая смогла бы определить вертикаль управления в БРИКС, это может вылиться в дополнительные затруднения, в том числе по части согласованности между странами.С другой стороны, если организация не имеет какой-то вертикали управления, она не развивается, у нее нет будущего и перспектив.Так что идти к выстраиванию определенной системы, конечно, нужно. А пока что говорить об этом рано.Прежде необходимо определиться с уровнем регулирования взаимоотношений, которые возникают между странами БРИКС. По моему мнению, БРИКС взяла верное направление взаимоотношений: регулирование идет в основном в экономической и финансовой части.Что касается, политических моментов, в том числе вертикали управления — есть органы единоначалия, которые определяют общую политику БРИКС. Но сегодня не все к этому готовы. Так как любая система должна быть выдержана определенным уровнем, все страны и руководители должны с этим познакомиться, взвесить все "за" и "против", найти оптимальную конструкцию, которая будет давать наиболее перспективные пути развития для БРИКС.— Что в этом отношении можно сказать о Турции и Саудовской Аравии? Что значит их принадлежность к БРИКС?— Турция — страна, у которой мощная развитая система переработки природных ресурсов, содержащих углеводород. Конечно, страна играет большую роль в ОПЕК, является крупным экспортером и, я бы сказал, страной, устойчиво проводящей свою политику на Ближнем Востоке.Если говорить о будущем, то я думаю, что и Саудовская Аравия, и Турция только усилят БРИКС. В качестве полноценных членов они могут способствовать запуску процессов, например, по созданию финансовой системы и других институтов, которые позволят регулировать экономические отношения в системе БРИКС.С другой стороны, БРИКС для народов Турции, Саудовской Аравии и других стран объединения принесет сохранение идентичности их этносов. То есть, как сказал наш президент, многополярный мир предпочтителен и для простого человека, и для группы народов, и для целых национальностей, и для наций.В этом успех блестящего саммита БРИКС в Казани.— Расскажите, какие возможности сегодня есть для развития системы взаиморасчетов внутри объединения?— Ранее, в 2014 году была подписана декларация о создании Нового банка развития, который находится в центральном офисе в Шанхае. Такое красивое здание. И сразу же он вызвал нездоровый интерес — дескать, вот они отделяются, создают новую банковскую систему.Но эти опасения оказались напрасными, потому что мудрые политики и руководители БРИКС заявили, что это банк будет заниматься только инвестированием необходимых проектов именно в рамках объединения. Однако сделали пометку: создание и несоздание собственной бриксовской финсистемы будет зависеть от многих политических и экономических процессов.Например от того, будут ли усиливаться противоречия между Западом и БРИКС, чьи взгляды на полярность мира кардинально различаются.Замечу, что финансовая система, которую сегодня курируют американские банки, была достаточно удобным инструментом — пока финансовые институты не стали лоббировать политические интересы Америки. Если бы этого не произошло, устоявшаяся в мире система могла бы совершенно спокойно работать.Ведь многие страны БРИКС торгуют не только между собой — взаимодействие идёт с развитыми странами, от которых они получают новые технологии. У Китая, к примеру, большой товарооборот с США и, конечно, уходить от этого ему сложно, да и нет пока такой необходимости, на мой взгляд.Россия же идет к технологическому суверенитету, как сказал наш президент. Ведь у нас лучшие институты науки, есть интереснейшие полезные разработки. Проблема лишь в том, как все это внедрить в экономику и в жизнь. Сейчас идет активная работа над этим.Резюмирую: развитие БРИКС, в том числе в экономическом плане, будет зависеть от того, как пойдут политические процессы в будущем и как сложатся отношения с Западом.О том, как страны БРИКС могут повлиять на конфликт на Украине, в интервью Анны Черкасовой с правозащитником Турсунбек Акун: Ложь, война и терроризм под эгидой США уходят, а Турция теперь с БРИКС.
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, россия, украина, турция, брикс, оон, украина.ру, казань, декларация, экономика, финансы, технологии
Интервью, Россия, Украина, Турция, БРИКС, ООН, Украина.ру, Казань, декларация, экономика, финансы, технологии

Экономист Гаджи Алимусаев: Запад может доиграться — РФ и БРИКС создадут новую финансовую систему

13:13 29.10.2024 (обновлено: 13:14 29.10.2024)
 
Коллаж: Алимусаев Гаджи
Коллаж: Алимусаев Гаджи
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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У Россия нет цели навязывать странам БРИКС свою позицию по Украине, заявил в интервью изданию Украина.ру доктор экономических наук, политический обозреватель журнала "Союз национальностей" Гаджи Алимусаев, комментируя итоговую декларацию, принятую на саммите БРИКС в Казани.
Лидеры стран – участниц БРИКС поддержали реформу ООН, в том числе ее Совета Безопасности, для повышения демократичности, представительности и эффективности. Позиция отражена в принятой по итогам саммита БРИКС Казанской декларации.
Документ содержит 134 пункта, которые посвящены вопросам дальнейшего развития объединения; позиции по глобальным проблемам, санкциям; урегулированию региональных кризисов, в том числе на Украине и Ближнем Востоке.
— Гаджи Магомедович, Казанская декларация саммита БРИКС утверждена. Чем она, на ваш взгляд, примечательна?
— Как только декларация вышла, я подробно ее изучил, на что потратил немало времени. Это говорит о содержательности и актуальности документа и выделяет его по сравнению с предыдущими вариантами.
В частности, Казанская декларация учитывает практически все динамические процессы, которые сегодня происходят в мире. Она получилась объемная, содержательная, в какой-то мере — подробная.
Мне понравились и социальная сторона, и посвященные экономике пункты, а также полноценно представленная политическая составляющая документа — несмотря на то, что БРИКС позиционирует себя не как политическая организация. Все-таки без политики не бывает и экономики.
— Вы сказали, что Казанская декларация отличается от предыдущих. В чем ее новизна?
— От БРИКС ждали чего-то большего, нежели сама философия текущего момента во всех аспектах жизни и во всех отраслях. Но я считаю, что декларация как раз и показала новизну с учетом современных реалий: наступления цифровой эры и цифрового мышления.
Сейчас меняются финансовые институты, формы расчетов, развивающиеся страны тоже хотят пробиваться экономически вверх.
Поскольку БРИКС, образно говоря, добрая экономическая организация, конечно, она будет помогать развивающимся странам. Благодаря этому в ближайшее время мы можем увидеть скачок мирового развития.
Например, улучшение ситуации с валовым внутренним продуктом стран, что, безусловно, нацелено на снижение голода, который до сих пор наблюдается в Африке. То есть тем или иным образом начнется нивелирование отсталых стран, которым нужная помощь никогда не доходила.
Я думаю, что это будет реализовываться, так как в декларации БРИКС на это обращают особое внимание.
Вчера, 14:30
Удалось ли России донести свою позицию по Украине на БРИКС и где там очень тонкая грань - Алимусаев
— Чуть подробнее хотелось бы остановиться на пунктах документа. Например, эскалации на Ближнем Востоке посвящено около десяти пунктов, а Украина в 43-страничной Казанской декларации БРИКС упомянута один раз, коротко и без резких формулировок. Чем вызван такой разный подход БРИКС к конфликтам?
— Я думаю, что украинская проблема может быть не до конца проработана в документе — на данный момент.
Видимо это связано с тем, что в декларации четко обозначено: все политические процессы, которые происходят в мире, должны оставаться в рамках уставных и декларативных документов, утвержденных ООН и в какой-то степени согласованных с нею.
Думаю, это и есть причина, по которой сейчас в декларации не стали заострять внимание на украинском конфликте. Однако, уверен, что в будущих версиях документа этот вопрос будет описан более подробно — если к тому времени он останется актуальным.
— Если говорить в целом: России удалось на саммите объяснить свое видение конфликта на Украине? МИД Украины счел, что не удалось. С нашей же стороны Дмитрий Песков заявил, что участники саммита БРИКС стали лучше понимать позицию России.
— Говоря про украинский вопрос, я не думаю, что у России есть необходимость кому-либо что-то навязывать.
Повторюсь, все политические моменты, которые происходят в мире, в рамках нормативных документов ООН обсуждались. Например, проблемы, связанные с Палестиной и Ливаном.
Поэтому говорить по поводу революционности в украинском вопросе сегодня не приходится.
— БРИКС, как объединение, довольно молодое, в этом году ему исполнилось 18 лет. Необходимо внутри все структурировать, выстроить какие-то модели взаимодействия. Как вы видите дальнейшее развитие и системность организации?
© Степан Пугачев. Фотобанк РосконгрессНикол Пашинян и Ильхам Алиев на первом пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс"
Никол Пашинян и Ильхам Алиев на первом пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс
© Степан Пугачев. Фотобанк Росконгресс
Никол Пашинян и Ильхам Алиев на первом пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс"
— Я думаю, что на сегодняшний день это самая тонкая тема, которую очень осторожно затрагивают. Это связано с тем, что многие страны – члены БРИКС имеют внутренние политические и экономические противоречия, или неразрешенные конфликты между собой.
Поэтому, если сегодня создавать какую-то политическую конструкцию, которая смогла бы определить вертикаль управления в БРИКС, это может вылиться в дополнительные затруднения, в том числе по части согласованности между странами.
С другой стороны, если организация не имеет какой-то вертикали управления, она не развивается, у нее нет будущего и перспектив.
Так что идти к выстраиванию определенной системы, конечно, нужно. А пока что говорить об этом рано.
Прежде необходимо определиться с уровнем регулирования взаимоотношений, которые возникают между странами БРИКС. По моему мнению, БРИКС взяла верное направление взаимоотношений: регулирование идет в основном в экономической и финансовой части.
Что касается, политических моментов, в том числе вертикали управления — есть органы единоначалия, которые определяют общую политику БРИКС. Но сегодня не все к этому готовы. Так как любая система должна быть выдержана определенным уровнем, все страны и руководители должны с этим познакомиться, взвесить все "за" и "против", найти оптимальную конструкцию, которая будет давать наиболее перспективные пути развития для БРИКС.
© Николай Гернет. Фотобанк Росконгресс Анастасия Смага, Серж Матомба, Анатолий Емец, Улейя Кагбара. Саммит БРИКС. Казань, 2024.
 Анастасия Смага, Серж Матомба, Анатолий Емец, Улейя Кагбара. Саммит БРИКС. Казань, 2024.
© Николай Гернет. Фотобанк Росконгресс
Анастасия Смага, Серж Матомба, Анатолий Емец, Улейя Кагбара. Саммит БРИКС. Казань, 2024.
— Что в этом отношении можно сказать о Турции и Саудовской Аравии? Что значит их принадлежность к БРИКС?
— Турция — страна, у которой мощная развитая система переработки природных ресурсов, содержащих углеводород. Конечно, страна играет большую роль в ОПЕК, является крупным экспортером и, я бы сказал, страной, устойчиво проводящей свою политику на Ближнем Востоке.
Если говорить о будущем, то я думаю, что и Саудовская Аравия, и Турция только усилят БРИКС. В качестве полноценных членов они могут способствовать запуску процессов, например, по созданию финансовой системы и других институтов, которые позволят регулировать экономические отношения в системе БРИКС.
С другой стороны, БРИКС для народов Турции, Саудовской Аравии и других стран объединения принесет сохранение идентичности их этносов. То есть, как сказал наш президент, многополярный мир предпочтителен и для простого человека, и для группы народов, и для целых национальностей, и для наций.
В этом успех блестящего саммита БРИКС в Казани.
— Расскажите, какие возможности сегодня есть для развития системы взаиморасчетов внутри объединения?
— Ранее, в 2014 году была подписана декларация о создании Нового банка развития, который находится в центральном офисе в Шанхае. Такое красивое здание. И сразу же он вызвал нездоровый интерес — дескать, вот они отделяются, создают новую банковскую систему.
Но эти опасения оказались напрасными, потому что мудрые политики и руководители БРИКС заявили, что это банк будет заниматься только инвестированием необходимых проектов именно в рамках объединения. Однако сделали пометку: создание и несоздание собственной бриксовской финсистемы будет зависеть от многих политических и экономических процессов.
Например от того, будут ли усиливаться противоречия между Западом и БРИКС, чьи взгляды на полярность мира кардинально различаются.
Замечу, что финансовая система, которую сегодня курируют американские банки, была достаточно удобным инструментом — пока финансовые институты не стали лоббировать политические интересы Америки. Если бы этого не произошло, устоявшаяся в мире система могла бы совершенно спокойно работать.
© Сергей Отрошко. Фотобанк РосконгрессСоветник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета БРИКС Кобяков Антон
Советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета БРИКС Кобяков Антон
© Сергей Отрошко. Фотобанк Росконгресс
Советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета БРИКС Кобяков Антон
Ведь многие страны БРИКС торгуют не только между собой — взаимодействие идёт с развитыми странами, от которых они получают новые технологии. У Китая, к примеру, большой товарооборот с США и, конечно, уходить от этого ему сложно, да и нет пока такой необходимости, на мой взгляд.
Россия же идет к технологическому суверенитету, как сказал наш президент. Ведь у нас лучшие институты науки, есть интереснейшие полезные разработки. Проблема лишь в том, как все это внедрить в экономику и в жизнь. Сейчас идет активная работа над этим.
Резюмирую: развитие БРИКС, в том числе в экономическом плане, будет зависеть от того, как пойдут политические процессы в будущем и как сложатся отношения с Западом.
О том, как страны БРИКС могут повлиять на конфликт на Украине, в интервью Анны Черкасовой с правозащитником Турсунбек Акун: Ложь, война и терроризм под эгидой США уходят, а Турция теперь с БРИКС.
 
ИнтервьюРоссияУкраинаТурцияБРИКСООНУкраина.руКазаньдекларацияэкономикафинансытехнологии
 
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