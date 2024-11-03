https://ukraina.ru/20241103/1058554152.html

России надо повышать градус эскалации, иначе Запад не повеит в ядерное оружие русских — Кочетков

России надо повышать градус эскалации, иначе Запад не повеит в ядерное оружие русских — Кочетков - 03.11.2024 Украина.ру

России надо повышать градус эскалации, иначе Запад не повеит в ядерное оружие русских — Кочетков

Применит Москва стратегические силы ядерного сдерживания или нет — неважно. Но Россия хотя бы продемонстрировала, что они у нее работают. Непонятно, сможет ли это убедить Запад, но он уже задумался

2024-11-03T10:00

2024-11-03T10:00

2024-11-03T10:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, координатор движения "Русский Союз" Алексей Кочетков.Он считает, что основная проблема России заключатся в том, что Запад перестал воспринимать заявления Москвы всерьез. В ответ на каждое предупреждение со Смоленской площади Запад просто повышает градус конфликта, добавил эксперт.По его словам, российские учения стратегических сил ядерного сдерживания — это попытка показать Западу, что шутки закончились."Применим, не применим мы их — это второй вопрос. Но мы хотя бы продемонстрировали, что они у нас работают. Я не знаю, смогли мы Запад в чем-то убедить или нет. Но, по крайней мере, они над этим думают", — заключил Кочетков.Полный текст интервью — Алексей Кочетков: Пока Южная Корея подставляет Польшу, Россия пытается победить "дружественную Украину"

https://ukraina.ru/20241029/1058421993.html

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новости, запад, россия, москва, детали