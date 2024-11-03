Алехин: ВСУ не будут держаться зубами за левобережную часть Купянска, а вскоре и сами его сдадут - 03.11.2024 Украина.ру
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Алехин: ВСУ не будут держаться зубами за левобережную часть Купянска, а вскоре и сами его сдадут
Алехин: ВСУ не будут держаться зубами за левобережную часть Купянска, а вскоре и сами его сдадут - 03.11.2024 Украина.ру
Алехин: ВСУ не будут держаться зубами за левобережную часть Купянска, а вскоре и сами его сдадут
Во-первых, администрация Купянска уже сбежала в Харьков. Во-вторых, оттуда вывозят ценное оборудование с предприятий. В-третьих, киевский режим пытается насильно эвакуировать население Купянска
2024-11-03T10:20
2024-11-03T10:20
новости
купянск
харьков
россия
вооруженные силы украины
геннадий алехин
детали
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.Он считает, что ВСУ в обозримой перспективе могут сдать Купянск. По его словам, там уже полностью отключен газ и свет, там даже поснимали насосы на скважинах, которые дают воду левобережному Купянска. Эксперт напомнил, что точно так же киевский режим действовал в марте 2022 года, когда российские войска заходили в город.Он также отметил, что ВСУ не строят серьезные фортификационные сооружения в правобережной части города.“Они уже не перебрасывают резервы на левый берег в Купянск-Узловой. Там наши хорошо их прошерстили. Дорога от Боровой на Кругляковку, Синьковку и Ковшаровку тоже перерезана”, — прокомментировал Алехин.Эксперт добавил, что если российские войска сохранят такой же темп продвижения, как сейчас, то высока вероятность, что в конце года они овладеют Купянском.Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о приближении ВС РФ к Купянску.Подробнее о продвижении российской армии — в материале "В руинах": российский разведчик рассказал о боях в ВолчанскеПолный текст интервью — Геннадий Алехин: Россия хорошо попадает по Харькову и вбивает клин в позиции ВСУ между Изюмом и Купянском
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новости, купянск, харьков, россия, вооруженные силы украины, геннадий алехин, детали
Новости, Купянск, Харьков, Россия, Вооруженные силы Украины, Геннадий Алехин, детали

Алехин: ВСУ не будут держаться зубами за левобережную часть Купянска, а вскоре и сами его сдадут

10:20 03.11.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЭкс-бойцы ВСУ, вступившие в отряд имени Максима Кривоноса
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Во-первых, администрация Купянска уже сбежала в Харьков. Во-вторых, оттуда вывозят ценное оборудование с предприятий. В-третьих, киевский режим пытается насильно эвакуировать население Купянска
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
Он считает, что ВСУ в обозримой перспективе могут сдать Купянск. По его словам, там уже полностью отключен газ и свет, там даже поснимали насосы на скважинах, которые дают воду левобережному Купянска. Эксперт напомнил, что точно так же киевский режим действовал в марте 2022 года, когда российские войска заходили в город.
“Во-первых, местная администрация уже сбежала в Харьков. Во-вторых, оттуда вывозят ценное оборудование с предприятий. Все это добро идет автомобильным потоком в сам Харьков. В-третьих, киевский режим пытается насильно эвакуировать население Купянска (там остается 15-20 тысяч мирных жителей), которое не хочет уезжать. Им врут, что якобы Россия разбила все трансформаторы. На самом деле все это делали ВСУ, обстреливая ее со стороны Канцедаловки”, — подробно описал Алехин.
Он также отметил, что ВСУ не строят серьезные фортификационные сооружения в правобережной части города.
“Они уже не перебрасывают резервы на левый берег в Купянск-Узловой. Там наши хорошо их прошерстили. Дорога от Боровой на Кругляковку, Синьковку и Ковшаровку тоже перерезана”, — прокомментировал Алехин.
Эксперт добавил, что если российские войска сохранят такой же темп продвижения, как сейчас, то высока вероятность, что в конце года они овладеют Купянском.
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"Сама зачистка прошла быстро": эксперт раскрыл, как ВС РФ размолотили узел обороны ВСУ в СелидовоСелидово был крупным тыловым узлом обороны ВСУ. Если перевести "с военного языка на человеческий", это означает, что позади серьезных районов обороны у врага нет. То есть фактически бойцы вышли на оперативный простор. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о приближении ВС РФ к Купянску.
Подробнее о продвижении российской армии — в материале "В руинах": российский разведчик рассказал о боях в Волчанске
Полный текст интервью — Геннадий Алехин: Россия хорошо попадает по Харькову и вбивает клин в позиции ВСУ между Изюмом и Купянском
 
НовостиКупянскХарьковРоссияВооруженные силы УкраиныГеннадий Алехиндетали
 
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