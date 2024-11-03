https://ukraina.ru/20241103/1058534631.html

Алехин: ВСУ не будут держаться зубами за левобережную часть Купянска, а вскоре и сами его сдадут

Алехин: ВСУ не будут держаться зубами за левобережную часть Купянска, а вскоре и сами его сдадут - 03.11.2024 Украина.ру

Алехин: ВСУ не будут держаться зубами за левобережную часть Купянска, а вскоре и сами его сдадут

Во-первых, администрация Купянска уже сбежала в Харьков. Во-вторых, оттуда вывозят ценное оборудование с предприятий. В-третьих, киевский режим пытается насильно эвакуировать население Купянска

2024-11-03T10:20

2024-11-03T10:20

2024-11-03T10:20

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.Он считает, что ВСУ в обозримой перспективе могут сдать Купянск. По его словам, там уже полностью отключен газ и свет, там даже поснимали насосы на скважинах, которые дают воду левобережному Купянска. Эксперт напомнил, что точно так же киевский режим действовал в марте 2022 года, когда российские войска заходили в город.Он также отметил, что ВСУ не строят серьезные фортификационные сооружения в правобережной части города.“Они уже не перебрасывают резервы на левый берег в Купянск-Узловой. Там наши хорошо их прошерстили. Дорога от Боровой на Кругляковку, Синьковку и Ковшаровку тоже перерезана”, — прокомментировал Алехин.Эксперт добавил, что если российские войска сохранят такой же темп продвижения, как сейчас, то высока вероятность, что в конце года они овладеют Купянском.Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о приближении ВС РФ к Купянску.Подробнее о продвижении российской армии — в материале "В руинах": российский разведчик рассказал о боях в ВолчанскеПолный текст интервью — Геннадий Алехин: Россия хорошо попадает по Харькову и вбивает клин в позиции ВСУ между Изюмом и Купянском

https://ukraina.ru/20241101/1058529221.html

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новости, купянск, харьков, россия, вооруженные силы украины, геннадий алехин, детали