"В руинах": российский разведчик рассказал о боях в Волчанске - 31.10.2024 Украина.ру
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"В руинах": российский разведчик рассказал о боях в Волчанске
"В руинах": российский разведчик рассказал о боях в Волчанске - 31.10.2024 Украина.ру
"В руинах": российский разведчик рассказал о боях в Волчанске
Российский разведчик группировки войск "Север" с позывным "Потап" рассказал журналистам агентства РИА Новости о том, как ведутся бои в Волчанске Харьковской области
2024-10-31T08:03
2024-10-31T08:04
новости
волчанск
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россия
вс рф
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Он добавил, что перемещаться по населенному пункту российским военным приходится в развалинах, так как в Волчанске не осталось ни одного целого дома. Из-за массированных обстрелов противника количество укрытий для личного состава стремится к нулю, поэтому работать в прямом смысле слова приходится в руинах.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские силы освободили более 15-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Горняк, Катериновка и Доброволье.Накануне бойцы ВС РФ подняли российские флаги в поселке Кураховка, который находится на подступе к городу Курахово.Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое и Кругляковку в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Кроме того, глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о приближении ВС РФ к Купянску.Еще по теме: Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областей.
https://ukraina.ru/20241031/1058495137.html
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новости, волчанск, харьковская область, россия, вс рф, бои
Новости, Волчанск, Харьковская область, Россия, ВС РФ, бои

"В руинах": российский разведчик рассказал о боях в Волчанске

08:03 31.10.2024 (обновлено: 08:04 31.10.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОсвобожденные от ВСУ районы на окраине Мариуполя
Освобожденные от ВСУ районы на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Российский разведчик группировки войск "Север" с позывным "Потап" рассказал журналистам агентства РИА Новости о том, как ведутся бои в Волчанске Харьковской области

"В Волчанске нет ничего вообще просто. То есть приходится прятаться под плитами, под упавшими стенами, с кирпича, не знаю, кидать на себя доски, металлочерепицу, которая там летает по всему городу, она тоже спасает", - рассказал боец.

Он добавил, что перемещаться по населенному пункту российским военным приходится в развалинах, так как в Волчанске не осталось ни одного целого дома. Из-за массированных обстрелов противника количество укрытий для личного состава стремится к нулю, поэтому работать в прямом смысле слова приходится в руинах.
"Есть две штуки – удача и судьба. Сделал рывок, "птица" (дрон. Ред.) не заметила - значит, тебе повезло. Заметила - значит, придется бежать до того места, где она точно тебя не сможет достать. Вот и всё. Это весь сказ", - рассказал разведчик, добавив, что из-за плотного огня противника выполнять поставленные задачи приходится неделями.
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские силы освободили более 15-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Горняк, Катериновка и Доброволье.
Накануне бойцы ВС РФ подняли российские флаги в поселке Кураховка, который находится на подступе к городу Курахово.
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Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое и Кругляковку в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Кроме того, глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о приближении ВС РФ к Купянску.
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Еще по теме: Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областей.
 
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