"В руинах": российский разведчик рассказал о боях в Волчанске
08:03 31.10.2024 (обновлено: 08:04 31.10.2024)
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОсвобожденные от ВСУ районы на окраине Мариуполя
Российский разведчик группировки войск "Север" с позывным "Потап" рассказал журналистам агентства РИА Новости о том, как ведутся бои в Волчанске Харьковской области
"В Волчанске нет ничего вообще просто. То есть приходится прятаться под плитами, под упавшими стенами, с кирпича, не знаю, кидать на себя доски, металлочерепицу, которая там летает по всему городу, она тоже спасает", - рассказал боец.
Он добавил, что перемещаться по населенному пункту российским военным приходится в развалинах, так как в Волчанске не осталось ни одного целого дома. Из-за массированных обстрелов противника количество укрытий для личного состава стремится к нулю, поэтому работать в прямом смысле слова приходится в руинах.
"Есть две штуки – удача и судьба. Сделал рывок, "птица" (дрон. Ред.) не заметила - значит, тебе повезло. Заметила - значит, придется бежать до того места, где она точно тебя не сможет достать. Вот и всё. Это весь сказ", - рассказал разведчик, добавив, что из-за плотного огня противника выполнять поставленные задачи приходится неделями.
Накануне бойцы ВС РФ подняли российские флаги в поселке Кураховка, который находится на подступе к городу Курахово.
Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое и Кругляковку в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Кроме того, глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о приближении ВС РФ к Купянску.
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