Аморальная агитация: в США появилось граффити с Зеленским, стоящим на коленях - фото - 01.11.2024 Украина.ру
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Аморальная агитация: в США появилось граффити с Зеленским, стоящим на коленях - фото
Аморальная агитация: в США появилось граффити с Зеленским, стоящим на коленях - фото - 01.11.2024 Украина.ру
Аморальная агитация: в США появилось граффити с Зеленским, стоящим на коленях - фото
На одном из зданий Нью-Йорка появилось граффити со стоящим на коленях Владимиром Зеленским. Снимок настенного рисунка разместил американский телеканал Fox News
2024-11-01T16:10
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Накануне директор Европейского совета по международным делам Марк Леонард заявил в интервью американскому журналу Foreign Policy, что у кандидатов в американские президенты Камалы Харрис и Дональда Трампа кардинально разный подход к решению украинского конфликта.В частности, в основе мирного плана республиканца Трампа лежит идея выйти на диалог с Россией с целью заморозки боевых действий, а также отказ от вступление Украины в НАТО.Демократ Камала Харрис и ее команда, по мнению Леонарда, напротив, придерживается "западногерманской" модели разрешения конфликта, предполагающей вступление Украины в НАТО и предоставление ей гарантий безопасности.Граффити давно стали возможностью народа конфиденциально выразить свою политическую позицию. В числе таких примеров - рисунки с изображением обещанных Украине истребителей Mirage в виде гробов в Париже и надписи о том, что Зеленский - "Гнида" и "мясник" в Одессе.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Разрыв между вице-президентом США Камалой Харрис и бывшим главой государства Дональдом Трампом сохраняется в пределах статистической погрешности, что означает, что борьба будет острой.Еще по теме: "Будущее их страны в руках американцев": ВВС о том, как сильно украинцы ждут выборы в США.
https://ukraina.ru/20241031/1058503706.html
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новости, сша, нью-йорк, украина, камала харрис, дональд трамп, владимир зеленский, нато, выборы, президентские выборы
Новости, США, Нью-Йорк, Украина, Камала Харрис, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, выборы, президентские выборы

Аморальная агитация: в США появилось граффити с Зеленским, стоящим на коленях - фото

16:10 01.11.2024 (обновлено: 16:23 01.11.2024)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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На одном из зданий Нью-Йорка появилось граффити со стоящим на коленях Владимиром Зеленским. Снимок настенного рисунка разместил американский телеканал Fox News
"Пожалуйста, голосуйте за Харрис. Мне нужно больше денег!" - гласит подпись на граффити.
© скриншот
© скриншот
Накануне директор Европейского совета по международным делам Марк Леонард заявил в интервью американскому журналу Foreign Policy, что у кандидатов в американские президенты Камалы Харрис и Дональда Трампа кардинально разный подход к решению украинского конфликта.
В частности, в основе мирного плана республиканца Трампа лежит идея выйти на диалог с Россией с целью заморозки боевых действий, а также отказ от вступление Украины в НАТО.
Демократ Камала Харрис и ее команда, по мнению Леонарда, напротив, придерживается "западногерманской" модели разрешения конфликта, предполагающей вступление Украины в НАТО и предоставление ей гарантий безопасности.
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Граффити давно стали возможностью народа конфиденциально выразить свою политическую позицию. В числе таких примеров - рисунки с изображением обещанных Украине истребителей Mirage в виде гробов в Париже и надписи о том, что Зеленский - "Гнида" и "мясник" в Одессе.
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Выборы президента США состоятся 5 ноября. Разрыв между вице-президентом США Камалой Харрис и бывшим главой государства Дональдом Трампом сохраняется в пределах статистической погрешности, что означает, что борьба будет острой.
Еще по теме: "Будущее их страны в руках американцев": ВВС о том, как сильно украинцы ждут выборы в США.
 
НовостиСШАНью-ЙоркУкраинаКамала ХаррисДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОвыборыпрезидентские выборы
 
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