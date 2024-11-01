https://ukraina.ru/20241101/1058551009.html

Ближний Восток: Газа и Ливан как факторы американских выборов

Ближний Восток: Газа и Ливан как факторы американских выборов - 01.11.2024 Украина.ру

Ближний Восток: Газа и Ливан как факторы американских выборов

На Ближнем Востоке сохраняется то, что называется стратегической паузой. Хотя никаких видимых изменений, на самом деле, не происходит, но война идет, не останавливаясь

2024-11-01T13:20

2024-11-01T13:20

2024-11-01T13:37

эксклюзив

украина

газа

ливан

ближний восток

биньямин нетаньяху

джо байден

демократическая партия

итар-тасс

аль-джазира

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Израильтяне, по-прежнему продолжают свою военную кампанию на всех фронтах."Аль-Джазира" сообщила о гибели за сутки в секторе Газа не менее 95 палестинцев, погибших в результате авиационных ударов по крупным и беззащиьным лагерям беженцев.Согласно данным палестинских служб здравоохранения, за время конфликта число погибших в секторе Газа достигло к нынешнему ноябрю 43,2 тысяч, а ранено более 101 тысяч человек, которым часто некому и негде оказывать медицинскую помощь.Обстрелами также подвергаются жилые кварталы Бейрута. Причем, бомбят не только столицу. Как отмечают наблюдатели, военные действия в Ливане постепенно перемещаются в долину Бекаа, известную руинами самых грандиозных каменных сооружений в истории, весом по 800 тонн каждый – трилитонами Баальбека.Израиль уже воевал здесь в восьмидесятые, о чем каждый вечер сообщало советской аудитории ТАСС – и вот теперь история возвращается, в самом плохом смысле этого слова. Хотя можно педантично напомнить, что никакого успеха Тель-Авиву та давняя кампания не принесла.Впрочем, в этом случае речь тоже пока идет об израильских авиационных обстрелах, поскольку сухопутное наступление израильской армии в Ливане, не побережье, прогнозировано не задалось и быстро завязло.Группировка "Хизбалла" тоже пытается отвечать израильтянам ракетными ударами, при открытой поддержке Ирана. А заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди пообещал нанести в ближайшие дни по Израилю "сокрушительные удары" – в ответ на недавнюю израильскую атаку, предположительно, направленную против иранского космического центра.Тем не менее, очевидно, что участники Ближневосточного конфликта в основном приберегают основные силы, в ожидании результатов американских выборов.Беньямин Нетаньяху, который сумел сохранить власть за счет бесконечной войны, выбил для себя очень выгодные стартовые условия. Обнулив местную оппозицию, которая растворилась во время конфликта, он может просить у американской власти все – прежде всего деньги и оружие. И действует, не имея никаких обязательств.Сложилась парадоксальная ситуация. Лидеры Демократической партии, которые говорят от имени Джо Байдена, готовы подписать Биби любой чек – только за то, чтобы он бомбил Газу и Ливан не так демонстративно и часто. Потому что бомбежки палестинских и ливанских лагерей и городов Бейрута провоцируют внутренний конфликт среди самих американских демократов. И многие американские студенты, наслушавшись новостей с Ближнего Востока, голосовать за Камалу Харрис явно не будут.Но для Нетаньяху все равно гораздо выгоднее победа Дональда Трампа, которая станет для него и личной победой.Как ожидается, Трамп не только расширит размеры военной помощи Израилю – в том числе, за счет Украины – но и существенно расширит претензии израильтян, склоняя к уступкам коалицию их противников.Например, Тель-Авив хочет получить постоянный контроль над так называемым Филадельфийским коридором, разделяющим территорию сектора Газа с Египтом. Кроме того, израильская армия обустроила еще один коридор, который как-бы делит сектор напополам.Такая обрезанная Газа, окруженная по всем периметрам израильскими войсками – израильская концепция, которую американцы формально не разделяют. Но в случае победы Трампа США могут быстро принять ее как данность. Это сделает Нетаньяху победителем войны, но в обозримом будущем приведет к росту новой волны палестинского радикализма, как это уже бывало и раньше.Еще интересней ситуация в случае Ирана и Ливана. Вполне возможно, Трамп не будет сходу давить на Тегеран, как ожидают от него многие произраильские политики, а, наоборот попытается разыграть из себя миротворца.Как показал социологический опрос AP-NOR, риски начала масштабного кризиса на Ближнем Востоке беспокоят 87% американцев. При этом, почти половина опрошенных (49%) предположили, что США должны сделать "все возможное", чтобы добиться прекращения огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, а также Израилем и ливанской группировкой "Хизболла".В американском обществе явно накопилась усталость от постоянных войн, и это может подтолкнуть Трампа к попыткам поисков больших внешнеполитических компромиссов, к которому была склонна внешняя политика. Достаточно вспомнить знаменитую встречу с Ким Чен Ыном, которую он организовал в 2019 году на линии разделения между Северной и Южной Кореей – как пример некой символической разрядки.Но даже в случае гипотетических договоренностей с Ираном и Ливаном, Америке придется серьезно задабривать Нетаньяху, который, так, или иначе, останется в политическом выигрыше.Биби явно не ограничится отводом подразделений "Хизболы" от израильской границы, попробовав выторговать что-нибудь посущественней. Возможно он будет требовать закрыть какие-то ядерные или космические объекты Ирана. Однако шиитская сторона тоже проявит обычную прагматичность и неуступчивость.Тем не менее, в случае успеха Трампа у Ближнего востока будет несколько больше шансов на достижение некоего общего рамочного мирного компромисса. Другое дело, что его могут заключить за счет жителей арабских сектора Газа, которые опять почувствуют себя обделёнными и обиженными.Да, Газа и Ливан являются одними из многочисленных факторов, влияющих на американские выборы. Но кто бы не победил, уже очевидно, что Америка не способна в одиночку решить проблемы жителей Ближнего Востока – особенно, если речь идет о самой обыкновенной дипломатии.Решение ближневосточного конфликта может быть достигнуто лишь в новом, многополярном мире – с участием России, Китая, арабских стран, Индии, Турции и других государств, где уже не будут доминировать США.О том, как и кто может поддерживать амбиции Израиля в случае прихода к власти в США Дональда Трампа - в статье Павла Котова "Связной с Израилем. Какую роль уготовил Трамп для своего зятя Кушнера"

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эксклюзив, украина, газа, ливан, ближний восток, биньямин нетаньяху, джо байден, демократическая партия, итар-тасс, аль-джазира