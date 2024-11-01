https://ukraina.ru/20241101/1058528890.html

Ищенко: Если бы Россия решила отправить в зону СВО северокорейцев, украинцы уже бы "плакали и рыдали"

Ищенко: Если бы Россия решила отправить в зону СВО северокорейцев, украинцы уже бы "плакали и рыдали" - 01.11.2024 Украина.ру

Ищенко: Если бы Россия решила отправить в зону СВО северокорейцев, украинцы уже бы "плакали и рыдали"

Если южнокорейская разведка сказала, что "у нас есть доказательства" якобы отправки северокорейцев в зону СВО, они должны были сто раз предоставить эти доказательства Вашингтону. Но США делают вид, что вообще ничего не происходит. Об этом обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-11-01T04:45

2024-11-01T04:45

2024-11-01T04:45

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Россия и КНДР на фоне слухов об отправке северокорейских военнослужащих на СВО ратифицировали договор о стратегическом всеобъемлющем партнерстве. Южная Корея утверждает, что якобы отправленная в Россию группировка составляет 12 тысяч человек.Если бы КНДР изъявила желание обеспечить своей армии опыт современной войны и отправить на СВО 50-100 тысяч солдат, в России надо было бы об этом кричать заранее, чтобы украинцы "рыдали и плакали", сообщил эксперт.Трудно предположить, что Сеул не поделился информацией с Вашингтоном, потому что южнокорейская разведка работает в подчинении у американской. Если южнокорейская разведка сказала, что "у нас есть доказательства", они должны были давно предоставить эти доказательства США, подчеркнул обозеватель."А США не говорят ни про какие доказательства. Они делают вид, что вообще ничего не происходит. Европейцы еще кое-как подпрыгивают. Но Европа – далеко. С ней бы точно никто информацией не поделился", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если бы Россия только захотела отправить КНДР на СВО, Украина бы уже рыдала и плакала на сайте Украина.руО том, зачем Запад запустил информационную кампанию о якобы решении КНДР отправить на СВО отряды спецназа — в интервью Евгения Кима: Пока Южная Корея пытается отправить танки на Украину, КНДР показала миру свои большие ракеты на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241031/1058512922.html

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