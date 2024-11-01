Ищенко: Если бы Россия решила отправить в зону СВО северокорейцев, украинцы уже бы "плакали и рыдали" - 01.11.2024 Украина.ру
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Ищенко: Если бы Россия решила отправить в зону СВО северокорейцев, украинцы уже бы "плакали и рыдали"
Ищенко: Если бы Россия решила отправить в зону СВО северокорейцев, украинцы уже бы "плакали и рыдали" - 01.11.2024 Украина.ру
Ищенко: Если бы Россия решила отправить в зону СВО северокорейцев, украинцы уже бы "плакали и рыдали"
Если южнокорейская разведка сказала, что "у нас есть доказательства" якобы отправки северокорейцев в зону СВО, они должны были сто раз предоставить эти доказательства Вашингтону. Но США делают вид, что вообще ничего не происходит. Об этом обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-11-01T04:45
2024-11-01T04:45
новости
россия
кндр
сша
ростислав ищенко
северная корея
южная корея
военные
разведка
детали
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Россия и КНДР на фоне слухов об отправке северокорейских военнослужащих на СВО ратифицировали договор о стратегическом всеобъемлющем партнерстве. Южная Корея утверждает, что якобы отправленная в Россию группировка составляет 12 тысяч человек.Если бы КНДР изъявила желание обеспечить своей армии опыт современной войны и отправить на СВО 50-100 тысяч солдат, в России надо было бы об этом кричать заранее, чтобы украинцы "рыдали и плакали", сообщил эксперт.Трудно предположить, что Сеул не поделился информацией с Вашингтоном, потому что южнокорейская разведка работает в подчинении у американской. Если южнокорейская разведка сказала, что "у нас есть доказательства", они должны были давно предоставить эти доказательства США, подчеркнул обозеватель."А США не говорят ни про какие доказательства. Они делают вид, что вообще ничего не происходит. Европейцы еще кое-как подпрыгивают. Но Европа – далеко. С ней бы точно никто информацией не поделился", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если бы Россия только захотела отправить КНДР на СВО, Украина бы уже рыдала и плакала на сайте Украина.руО том, зачем Запад запустил информационную кампанию о якобы решении КНДР отправить на СВО отряды спецназа — в интервью Евгения Кима: Пока Южная Корея пытается отправить танки на Украину, КНДР показала миру свои большие ракеты на сайте Украина.ру
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, кндр, сша, ростислав ищенко, северная корея, южная корея, военные, разведка, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, КНДР, США, Ростислав Ищенко, Северная Корея, Южная Корея, военные, разведка, детали, СВО, Спецоперация

Ищенко: Если бы Россия решила отправить в зону СВО северокорейцев, украинцы уже бы "плакали и рыдали"

04:45 01.11.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
Праздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Если южнокорейская разведка сказала, что "у нас есть доказательства" якобы отправки северокорейцев в зону СВО, они должны были сто раз предоставить эти доказательства Вашингтону. Но США делают вид, что вообще ничего не происходит. Об этом обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко рассказал в интервью изданию Украина.ру
Россия и КНДР на фоне слухов об отправке северокорейских военнослужащих на СВО ратифицировали договор о стратегическом всеобъемлющем партнерстве. Южная Корея утверждает, что якобы отправленная в Россию группировка составляет 12 тысяч человек.
Если бы КНДР изъявила желание обеспечить своей армии опыт современной войны и отправить на СВО 50-100 тысяч солдат, в России надо было бы об этом кричать заранее, чтобы украинцы "рыдали и плакали", сообщил эксперт.
"Потому что скрыть такую толпу невозможно, а пропагандистский эффект можно получить. Пока Пхеньян и Москва все отрицают, а США молчат как рыба об лед", — отметил Ищенко.
Трудно предположить, что Сеул не поделился информацией с Вашингтоном, потому что южнокорейская разведка работает в подчинении у американской. Если южнокорейская разведка сказала, что "у нас есть доказательства", они должны были давно предоставить эти доказательства США, подчеркнул обозеватель.
"А США не говорят ни про какие доказательства. Они делают вид, что вообще ничего не происходит. Европейцы еще кое-как подпрыгивают. Но Европа – далеко. С ней бы точно никто информацией не поделился", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если бы Россия только захотела отправить КНДР на СВО, Украина бы уже рыдала и плакала на сайте Украина.ру
О том, зачем Запад запустил информационную кампанию о якобы решении КНДР отправить на СВО отряды спецназа — в интервью Евгения Кима: Пока Южная Корея пытается отправить танки на Украину, КНДР показала миру свои большие ракеты на сайте Украина.ру
Коллаж: Ким че Ын, ракета, США - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Вчера, 15:21
Ким Чен Ын предупредил США: КНДР запустила ракету, способную достать до Аляски На фоне слухов о том, что эшелоны северокорейских солдат, переодетых в российскую форму, якобы движутся к украинским границам, Корейская Народно-Демократическая Республика ответила в своем духе – запустила еще более мощную межконтинентальную баллистическую ракету, которая может доставлять боеголовки непосредственно на территорию США.
 
НовостиРоссияКНДРСШАРостислав ИщенкоСеверная КореяЮжная КореявоенныеразведкадеталиСВОСпецоперация
 
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