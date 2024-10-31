https://ukraina.ru/20241031/1058510784.html

Отступают или заманивают, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 31 октября

Отступают или заманивают, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 31 октября - 31.10.2024 Украина.ру

Отступают или заманивают, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 31 октября

ВС РФ стремительно продвигаются на фронтах, некоторые эксперты опасаются ловушки ВСУ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-10-31T13:00

2024-10-31T13:00

2024-10-31T13:00

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Российская армия стремительно продвигается в сторону Купянска, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала."Кругляковка уже находится под полным контролем наших вооруженных сил, что создает определенную угрозу группировке ВСУ, которая которая сейчас находится в Боровой. Если изучить рельеф местности, <…> там можно увидеть сразу, что путей отхода для украинских вооруженных формирований сейчас практически нет, только в сторону Изюма, вокруг водохранилища. <…> Поэтому Кругляковка сейчас открывает для наших ребят очень серьезный тактический простор", — рассказал он.В то же время, по его словам, пока нельзя прогнозировать, как скоро начнутся бои за Купянск."Купянск находится в основном на правом берегу Оскола, для этого нужно как минимум перейти реку. Но промышленная часть на левобережье Купянска, я думаю, скоро будет отвоевана, освобождена, очищена от нацистов", — добавил Ганчев.Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении Кругляковки.Кроме того, ВС РФ активно продвигаются в Донбассе. Некоторых экспертов это настораживает."Украинская зрада: правда или психологическая операция перед наступлением?! В последний месяц, а если ещё точнее, после серии визитов Зеленского в США и ЕС, все три стороны в один голос начали писать о проблемах украинской армии и её скором поражении. Отметился даже сам Зеленский, который заявил, что ВСУ отступают из-за проблем с личным составом. Депутат Безуглая каждый день пишет, что все пропало и фронт рушится. Им вторят остальные "эксперты". Американцы в свою очередь на словах дистанцируются от Украины, как и поляки. Зрада? Уверенности нет. Каждый раз, когда Запад с Украиной включали пластинку "все пропало", они активно готовились к новой операции. Вот и сейчас поговаривают, запросили через Катар переговоры по энергообъектам. И такое уже было и закончилась наступлением на Курск", - заявил 31 октября волонтёр Алексей Живов.По его словам, нужно понять, с чем Россия имеет дело."Надо понять, с чем мы имеем дело? Украина действительно посыпалась и в истерике просит помощи, или снова тянет время и отвлекает внимание от своих военных приготовлений? Напомню, что до конца года на Украину должны были отправить 75 тыс. военнослужащих подготовленных по НАТОвским стандартам. Еще 30 тыс. минимум были в резерве и там остались. Это уже 100 тысячная армия, которая в боях пока не участвует. Свою западную авиацию Украина также ещё не применяла. Скажем так, кроме отдельных попыток засады на наши бомберы. Предположим, что ВСУ копят силы и прикрываются зрадными стенаниями, чтобы сбить нас с толку. Тогда что они будут делать, в чем стратегия? Это может быть удар на внезапном или слабо защищенном направлении, или попытка выйти во фланг наступающей группировке не Донбассе, которая все глубже уходит вперёд", - отмечал Живов.По его словам, если ВСУ попробуют в маневренную войну на Донбассе, то есть два соображения."Первое: манёвренную войну в Курской области они с треском проигрывают. Второе: в Курской области не работают Старлинк, на котором стоит их сетецентрическое управление. А вот на Донбассе он работает прекрасно", - отметил он.По его словам, у украинского командование искушение попробовать повторить манёвренные операции времен Изюма достаточно велико, особенно если эта 100 тыс. армия у них действительно в резерве есть."С такой армией, которая пойдет ва-банк, можно попробовать не только фланговый удар на Покровскую группировку, но даже прорыв в сторону Токмака. И вот ещё что интересно. Если южнодонецком направлении враг постоянно отступает, то на Торецке и Часов Яре держится зубами. Не для того ли, чтобы обеспечить саму возможность такого манёвра? Таким образом, мы имеем ситуацию такого характера: зрадные стенания из всех медиа-каналов Запада и Киева; большую незадействованную группировку противника в резерве, авиацию с бомбами и ракетами, и мощный выступ, в который углубляются наши войска. Мощное наступление нашей армии может остановить либо фланговый удар, либо еще более мощное наступление в другом месте, такого масштаба, что придется перебрасывать массу войск. В любом случае, ситуация при которой ВСУ якобы остались без сил, и сами себя в этом обличают, выглядит глупо и фальшиво", - подытожил Живов.С ним не согласился инженер и ракетостроитель Алексей Васильев."Вопрос только в том, есть ли эти 100 тыс. у ВСУ? Исходя из логики действий, во время нашего продвижения на Покровском направлении, наличие боеспособных резервов могло бы дать им возможность ударить нам во фланг и вызвать катастрофу для наступающих частей. Но они даже не попытались. Учитывая что они теряют при этом удобные с точки зрения рельефа и укреплённые за столько времени позиции, это выглядит как хитрый план Зеленского. Плюс, фактор перевода медиков и авиатехников в мясо пехоты, тоже вызывает сомнения в том, что это хитроплан. Ведь бусификация это не выдумка, как и резкое падение мотивации бойцов ВСУ", - отметил Васильев.Он призвал задуматься и над тем, что Украине даст условное вторжение в Брянскую область."Растянуть ещё больше ЛБС и линии снабжения? Ещё и в период начавшейся распутицы, где основной костяк механизированных частей, МРАПы, резко теряют в проходимости", - отметил он.Также, отметил он, ВСУ могли попытаться нанести удары по силам ВС РФ на передовой и раньше."Но учитывая что ситуации с разреженными боевыми порядками, как было в харьковской области в 2022 году, у нас нет, и опыт показывает что вся напыщенная эффективность ВСУ заканчивается при стойком сопротивлении наших войск, то всерьёз рассчитывать на "армию Венка", это явная пилюля для своего населения, а не дезинформационные мероприятия против нашей стороны", - подытожил он.Поэтому Васильев и не верит в "хитрый план" Зеленского.Обстрелы и налётыУтром 31 октября Минобороны России рассказало об отражённых за ночь атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательных аппарат. Восемь БпЛА сбиты над территорией Ростовской области, пять БпЛА уничтожены над территорией Курской области, три – над территорией Волгоградской области, два – над территорией Брянской области, по одному БпЛА – над территориями Белгородской, Воронежской областей и акваторией Чёрного моря", - отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 34 удара.Все удары были нанесены на горловском направлении. ВСУ выпустили в общей сложности 116 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц. Огнём ВСУ повреждены 9 жилых домостроений и 3 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки 2 снаряда калибром 155 мм и один БпЛА-камикадзе.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 48 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 48 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 1; Великая Лепетиха — 12; Днепряны — 9; Новая Каховка — 7; Горностаевка — 8; Каиры — 11", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Пролетарка, Корсунка, Алёшки, Великая Лепетиха."Пострадал мирный житель Алёшек в результате обстрела жилого сектора ВСУ <...> Женщина 1972 года рождения госпитализирована в Алёшкинскую больницу с контузией головного мозга", - также писал канал со ссылкой на информацию от экстренных служб.Днём 31 октября председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал об обстреле ВСУ Бердянска.""Бердянськ-це Україна або руїни" ("Бердянск — это Украина или руины — Ред.) Именно так были подписаны дроны-камикадзе, которыми сегодня бандеровцы ударили по этому мирному городу в Запорожской области. Всего нацисты запустили по главным морским воротам нашего края десять БпЛА - семь по порту и три по домам мирных жителей. Повреждена инфраструктура порта, а также частное домовладение и цветочный магазин. Слава Богу, число пострадавших не увеличилось. Один из пострадавших бердянцев находится в состоянии средней тяжести. В городе продолжается разбор завалов, на месте работают сотрудники СК РФ – они устанавливают доказательства агрессии ЗеРейха против мирных граждан. Очередное военное преступление со стороны режима Зеленского", - написал Рогов в своём телеграм-канале.Он напомнил, что ранее украинские националисты заявляли, что "Крым будет украинским или безлюдным" и что "Донбасс будет украинским или безлюдным".Утром 31 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник. Без последствий. В Белгородском районе по посёлкам Майский, Октябрьский, Разумное, сёлам Бехлевка, Бочковка, Варваровка, Вергилевка, Красный Хутор, Отрадное, Таврово, Черемошное и Щетиновка выпущены 35 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 11 беспилотников, 8 из которых сбиты системой ПВО. В селе Отрадное ранены четыре мирных жителя. В городскую больницу №2 г. Белгорода были госпитализированы три женщины, одна из них в тяжёлом состоянии. Мужчина, получив необходимую медицинскую помощь, продолжит лечение амбулаторно. Повреждены 2 частных домовладения, надворная постройка, объект торговли, промышленный объект и 3 автомобиля", - отмечал он в сводке.Также в Борисовском районе по сёлам Байцуры и Грузское выпущен один боеприпас в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 2 БПЛА. Повреждён частный дом.Кроме того, в Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Борки, Двулучное, Карабаново и Старый Хутор атакованы 6 беспилотниками, один из которых был сбит. Повреждены частный дом и три автомобиля.В Волоконовском районе по сёлам Борисовка, Тишанка, хутору Давыдкин в ходе одного обстрела выпущено 2 боеприпаса, а также совершены атаки с помощью 2 беспилотников. В хуторе Давыдкин в результате атаки дрона огнём был уничтожен трактор.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский и селу Дроновка выпущено 12 боеприпасов в ходе 2 обстрелов. Без последствий."Над Красногвардейским районом сработала наша система ПВО — сбиты три воздушных цели. Пострадавших и повреждений нет. В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Демидовка, Колотиловка и Репяховка выпущены 5 боеприпасов в ходе одного обстрела и 9 БпЛА. В селе Репяховка повреждены фасад и остекление производственного корпуса сельхозпредприятия. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Зиборовка, Муром, Нежеголь и Ржевка выпущены 16 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки с помощью 17 беспилотников, два из которых были сбиты. За прошедшие сутки повреждены 3 частных дома, 2 надворные постройки, нежилое здание, социальный объект, два производственных цеха, грузовой и 5 легковых автомобилей, а также линия газоснабжения", - писал Гладков.Помимо этого, в Яковлевском муниципальном округе посёлок Томаровка атакован беспилотником. Был повреждён грузовой автомобиль.Губернатор Курской области Алексей Смирнов с полуночи в своём телеграм-канале предупреждал земляков об опасности атаки БпЛА и ракетной опасности. В 11:17 он сообщил о том, что в приграничном районе области была сбита украинская ракета. В самой области идут ожесточённые бои с вторгшимися украинскими военными.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на фронте — в интервью Александра Чаленко с донецким волонтёром Еленой Бобковой "Гарнизон Курахово вот-вот попадет в большой котел. Запорожье могут освободить в первом квартале 2025 года".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, донбасс, алексей живов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ес, нато