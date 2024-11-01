Наша основная задача – Купянск: эксперт раскрыл, как ВС РФ будут с двух флангов охватывать город
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
ВС РФ будут форсировать Оскол на нескольких участках и будут осуществлять охват Купянска с двух флангов: со стороны Двуречной и со стороны Кругляковки. При этом ВСУ продолжат держаться за Изюм и Балаклею. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Если ВС РФ сохранят такой же темп продвижения, есть надежда, что в конце года они освободят Купянск. Впереди еще много работы, потому что ВСУ будут держаться за Изюм и Балаклею. Но весь левобережный плацдарм на Осколе противнику придется сдать, сообщил эксперт.
ВС РФ будут форсировать Оскол на нескольких участках и будут осуществлять охват Купянска с двух флангов: со стороны Двуречной и со стороны Кругляковки. На данный момент – это основная задача, отметил обозреватель.
"На Изюмском участке в районе Боровой мы тоже активизировались, усилив огневое воздействие на ВСУ. Но говорить о том, что мы вот-вот начнем решительное наступление на Изюм и Балаклею я бы не стал. Повторюсь, сейчас наша основная задача – Купянск", — подчеркнул Алехин.
Под Купянском войска применяют такую же методику, что и в Донбассе. Наконец-то бойцы стали применять старую проверенную тактику боевых действий еще с советских времен: маневр, охват, прорыв, добавил он.
"Наше командование делает так, как его этому учили в военных академиях. В лоб мы не идем. И Купянск – тому подтверждение", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алехина: Россия хорошо попадает по Харькову и вбивает клин в позиции ВСУ между Изюмом и Купянском на сайте Украина.ру
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