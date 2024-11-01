https://ukraina.ru/20241101/1058508390.html

Наша основная задача – Купянск: эксперт раскрыл, как ВС РФ будут с двух флангов охватывать город

Наша основная задача – Купянск: эксперт раскрыл, как ВС РФ будут с двух флангов охватывать город - 01.11.2024 Украина.ру

Наша основная задача – Купянск: эксперт раскрыл, как ВС РФ будут с двух флангов охватывать город

ВС РФ будут форсировать Оскол на нескольких участках и будут осуществлять охват Купянска с двух флангов: со стороны Двуречной и со стороны Кругляковки. При этом ВСУ продолжат держаться за Изюм и Балаклею. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-11-01T05:00

2024-11-01T05:00

2024-11-01T05:00

новости

россия

изюм

оскол

геннадий алехин

наступление

харьковская область

купянск

купянское направление

детали

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Если ВС РФ сохранят такой же темп продвижения, есть надежда, что в конце года они освободят Купянск. Впереди еще много работы, потому что ВСУ будут держаться за Изюм и Балаклею. Но весь левобережный плацдарм на Осколе противнику придется сдать, сообщил эксперт.ВС РФ будут форсировать Оскол на нескольких участках и будут осуществлять охват Купянска с двух флангов: со стороны Двуречной и со стороны Кругляковки. На данный момент – это основная задача, отметил обозреватель.Под Купянском войска применяют такую же методику, что и в Донбассе. Наконец-то бойцы стали применять старую проверенную тактику боевых действий еще с советских времен: маневр, охват, прорыв, добавил он."Наше командование делает так, как его этому учили в военных академиях. В лоб мы не идем. И Купянск – тому подтверждение", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алехина: Россия хорошо попадает по Харькову и вбивает клин в позиции ВСУ между Изюмом и Купянском на сайте Украина.руО том, почему стремительно выросли темпы операций российской армии — в интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241031/1058497809.html

россия

изюм

оскол

харьковская область

купянск

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новости, россия, изюм, оскол, геннадий алехин, наступление, харьковская область, купянск, купянское направление, детали, плацдарм, сво, спецоперация