Наша основная задача – Купянск: эксперт раскрыл, как ВС РФ будут с двух флангов охватывать город - 01.11.2024 Украина.ру
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Наша основная задача – Купянск: эксперт раскрыл, как ВС РФ будут с двух флангов охватывать город
Наша основная задача – Купянск: эксперт раскрыл, как ВС РФ будут с двух флангов охватывать город - 01.11.2024 Украина.ру
Наша основная задача – Купянск: эксперт раскрыл, как ВС РФ будут с двух флангов охватывать город
ВС РФ будут форсировать Оскол на нескольких участках и будут осуществлять охват Купянска с двух флангов: со стороны Двуречной и со стороны Кругляковки. При этом ВСУ продолжат держаться за Изюм и Балаклею. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-11-01T05:00
2024-11-01T05:00
новости
россия
изюм
оскол
геннадий алехин
наступление
харьковская область
купянск
купянское направление
детали
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Если ВС РФ сохранят такой же темп продвижения, есть надежда, что в конце года они освободят Купянск. Впереди еще много работы, потому что ВСУ будут держаться за Изюм и Балаклею. Но весь левобережный плацдарм на Осколе противнику придется сдать, сообщил эксперт.ВС РФ будут форсировать Оскол на нескольких участках и будут осуществлять охват Купянска с двух флангов: со стороны Двуречной и со стороны Кругляковки. На данный момент – это основная задача, отметил обозреватель.Под Купянском войска применяют такую же методику, что и в Донбассе. Наконец-то бойцы стали применять старую проверенную тактику боевых действий еще с советских времен: маневр, охват, прорыв, добавил он."Наше командование делает так, как его этому учили в военных академиях. В лоб мы не идем. И Купянск – тому подтверждение", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алехина: Россия хорошо попадает по Харькову и вбивает клин в позиции ВСУ между Изюмом и Купянском на сайте Украина.руО том, почему стремительно выросли темпы операций российской армии — в интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241031/1058497809.html
россия
изюм
оскол
харьковская область
купянск
купянское направление
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, изюм, оскол, геннадий алехин, наступление, харьковская область, купянск, купянское направление, детали, плацдарм, сво, спецоперация
Новости, Россия, Изюм, Оскол, Геннадий Алехин, наступление, Харьковская область, Купянск, Купянское направление, детали, плацдарм, СВО, Спецоперация

Наша основная задача – Купянск: эксперт раскрыл, как ВС РФ будут с двух флангов охватывать город

05:00 01.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Подготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВС РФ будут форсировать Оскол на нескольких участках и будут осуществлять охват Купянска с двух флангов: со стороны Двуречной и со стороны Кругляковки. При этом ВСУ продолжат держаться за Изюм и Балаклею. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Если ВС РФ сохранят такой же темп продвижения, есть надежда, что в конце года они освободят Купянск. Впереди еще много работы, потому что ВСУ будут держаться за Изюм и Балаклею. Но весь левобережный плацдарм на Осколе противнику придется сдать, сообщил эксперт.
ВС РФ будут форсировать Оскол на нескольких участках и будут осуществлять охват Купянска с двух флангов: со стороны Двуречной и со стороны Кругляковки. На данный момент – это основная задача, отметил обозреватель.
"На Изюмском участке в районе Боровой мы тоже активизировались, усилив огневое воздействие на ВСУ. Но говорить о том, что мы вот-вот начнем решительное наступление на Изюм и Балаклею я бы не стал. Повторюсь, сейчас наша основная задача – Купянск", — подчеркнул Алехин.
Под Купянском войска применяют такую же методику, что и в Донбассе. Наконец-то бойцы стали применять старую проверенную тактику боевых действий еще с советских времен: маневр, охват, прорыв, добавил он.
"Наше командование делает так, как его этому учили в военных академиях. В лоб мы не идем. И Купянск – тому подтверждение", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алехина: Россия хорошо попадает по Харькову и вбивает клин в позиции ВСУ между Изюмом и Купянском на сайте Украина.ру
О том, почему стремительно выросли темпы операций российской армии — в интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Вчера, 06:41
Хамская месть за СелидовоКиевский горсовет рассматривает вопрос о сносе памятников Михаилу Булгакову и Анне Ахматовой (Горенко). Оба - уроженцы Малороссии. Оба перед бандеровцами ничем не провинились.
 
НовостиРоссияИзюмОсколГеннадий АлехиннаступлениеХарьковская областьКупянскКупянское направлениедеталиплацдармСВОСпецоперация
 
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