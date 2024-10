Оторопь в Пентагоне, генералы хотели в плен. Итоги 31 октября на Украине

https://ukraina.ru/20241031/1058522572.html

Стала известна реакция Минобороны США на требование Владимира Зеленского по "Томагавкам". Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о поведении украинского командования в первые дни СВО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, как в США восприняли требование Владимира Зеленского предоставить его стране ракеты "Томагавк"."То, что его требование "Томагавков" вызвало оторопь в Вашингтоне, это нам известно", - отметил Лавров, выступая по итогам Второй Минской международной конференции по евразийской безопасности.Ранее, 29 октября, американское издание The New York Times сообщило, что Зеленский в необнародованном пункте "плана победы" просил поставить ВСУ американские ракеты "Томагавк"."Зеленский предложил "пакет мер неядерного сдерживания", в рамках которого Украина получит ракеты "Говорилось в публикации", – говорится в публикации.Как заявил изданию в комментарии неназванный высокопоставленный источник, эта просьба "абсолютно невыполнима".Дальность "Томагавков" - около 2,5 тыс. км, что более, чем в семь раз превышает дальность действия ракетных комплексов ATACMS, которых, как рассказали источники издания, Киеву отправили ограниченное количество.Публикация The New York Times вызвала неудовольствие Зеленского. Он заявил, что эту информацию слили в СМИ."Но это была конфиденциальная информация. Между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнёрами нет ничего конфиденциального", - подчеркнул Зеленский 30 октября в интервью ведущим СМИ Северной Европы.Позднее, на встрече с руководителями территориальных общин и районов Закарпатской области также прокомментировал информацию о "Томагавках"."Мы не всё объявляли, что есть в плане победы для партнеров. Хотя уже партнёры начали некоторые месседжи давать в информационном пространстве за границей. Я, честно говоря, не очень это поддерживаю. Я считаю так, что любой план сильный, когда его поддерживают. Если ты хочешь публично сказать детали, закрытые приложения, которые есть в плане, касающиеся ракет, которые мы просили у наших партнеров, то ты сначала скажи, что "Я даю", а потом рассказывай всем, что там в приложениях", - подчеркнул Зеленский.По его словам, "если кто-то из партнёров сначала говорит, что там в приложениях", то это значит, что "он не очень хочет что-то давать"."Таким образом откладывает решение", – подытожил Зеленский.Его возмущение прокомментировали в России."Зеленский обиделся на покровителей. Просроченный рискнул "наехать" на Запад. Выступая на пресс-конференции для североепропейских СМИ, он обвинил западные СМИ в раскрытии "секретного" пункта "плана победы", касающегося запроса украинской стороны на поставки американских ракет Tomahawk. "Как понимать эти сообщения? Это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального", - топнул ножкой нелигитимный президент. Праведное возмущение Зеленского еще можно было бы понять, если б украинская сторона до этого сама не слила в прессу все остальные "секретные" пункты "плана победы". Готов побиться об заклад – про "Томагавки" журналистам тоже рассказали "анонимные украинские источники". Для чего? А для того, чтобы Запад, столкнувшись с невыполнимыми требованиями, публично отказал. И чтобы просроченный смог с чистой совестью развести руками: "Я пытался. Но эти гады не дают оружие. А так бы я – ух!" Профессиональный лицедей стелет себе соломку перед финальным актом спектакля", - отметил российский военкор Александр Коц.Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что американцы ни при каких условиях не передадут Украине "Томагавки"."Это скорее свидетельствует о его (Зеленского — Ред.) полной невменяемости потому, что "Томагавк" - это часть стратегических вооружений США, которые, во-первых, им самим нужны, во-вторых, запуск этих систем и управление ими — это дело стратегических сил США и, соответственно, в этом случае это говорит о полной неадекватности. Потому что американцы, думаю, ни при каких условиях на передачу "Томагавков" бы не пошли", - подчеркнул Шурыгин.Он также указал, что американцы не сильно хранят свои секреты, когда носитель этих секретов им не нужен. Поэтому, указал эксперт, информация о просьбе Зеленского и стала публичной.Вызывали "Волгу"Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что происходило в Киеве в первые дни спецоперации.Выступая на конференции по евразийской безопасности Лукашенко отметил, что Белоруссию называют "соагрессором" из-за того, что с её территории российские войска вошли на Украину."Я так в шутку говорю: "Это к Зеленскому вопрос, почему путь в Восточную Россию оказался через Киев короче". Да, действительно у нас шли учения, очень масштабные, на юге Беларуси. Учения закончились. Россия начала выводить свои войска по югу вдоль границы Украины, половина была выведена", — пояснил Лукашенко.По его словам, со временем станет известно, "кто спровоцировал остальную часть российских войск, чтобы они повернули 20 километров на юг и пошли через Киев"."Но дальше же интересней. Дальше Папа Римский и весь Запад подключился, просил на моих глазах президента России: "Остановитесь, не надо". Они уже в предместье Киева были, на окраине Киева были войска. Никто их не сдержал. Мне звонили генералы украинские, просили связаться с [президентом России Владимиром] Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен. Все подключились и начали давить на Путина: "Давай договоримся, не будем, и так далее"", — рассказал ЛукашенкоПрезидент Белоруссии напомнил, что Россия отвела войска от Киева, ещё раз поверив Западу."И какой результат? Мы видим", — подытожил Лукашенко.Он заявил, что опасность эскалации велика: Украина пытается надавить на ЕС, чтобы войска НАТО вступили в конфликт. Но эта эскалация не нужна ни России, ни Белоруссии, ни Евразии в целом, подчеркнул президент Белоруссии. Он призвал к переговорам, отметив, что на Украине ещё остались разумные люди. И это, по его мнению, прежде всего военные.О том, что Зеленского поддерживали не все украинские военные, Лукашенко говорил и в августе 2023 года в интервью украинской журналистке Диане Панченко."Зеленский там ничего не отражал. У него войск там фактически не было. У него не было там войск, которые могли бы защитить Киев. А те, которые были, ну, наполовину точно были не его — они не хотели погибать, они видели, что уже всё, армада идёт российская <...> И дни были сочтены. И Путин отвёл эти войска. Как же он (Зеленский — Ред.) защитил? Он что, отвёл эти (российские — Ред.) войска? Нет. Поэтому зря он себе приписывает подвиг, которого не было. Путин отвел эти войска от Киева <...>Да он (Зеленский - Ред.) сидел в погребе в это время, Диан! Зеленский твой сидел в погребе и ничего не отражал. А военные видели, чем это закончится", - заявлял Лукашенко.По его словам, тогда у Украины "не было войск, чтобы защитить Киев с севера".О реакции политологов на скандал с "Томагавками" - в статье Виктории Титовой "Томагавки полетели бумерангами: Зеленского всё-таки сливают?".

