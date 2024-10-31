https://ukraina.ru/20241031/1058522572.html
Оторопь в Пентагоне, генералы хотели в плен. Итоги 31 октября на Украине
Оторопь в Пентагоне, генералы хотели в плен. Итоги 31 октября на Украине - 31.10.2024 Украина.ру
Оторопь в Пентагоне, генералы хотели в плен. Итоги 31 октября на Украине
Стала известна реакция Минобороны США на требование Владимира Зеленского по "Томагавкам". Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о поведении украинского командования в первые дни СВО
2024-10-31T18:00
2024-10-31T18:00
2024-10-31T18:00
эксклюзив
хроники
украина
киев
белоруссия
владимир зеленский
александр лукашенко
владимир путин
пентагон
минобороны
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, как в США восприняли требование Владимира Зеленского предоставить его стране ракеты "Томагавк"."То, что его требование "Томагавков" вызвало оторопь в Вашингтоне, это нам известно", - отметил Лавров, выступая по итогам Второй Минской международной конференции по евразийской безопасности.Ранее, 29 октября, американское издание The New York Times сообщило, что Зеленский в необнародованном пункте "плана победы" просил поставить ВСУ американские ракеты "Томагавк"."Зеленский предложил "пакет мер неядерного сдерживания", в рамках которого Украина получит ракеты "Говорилось в публикации", – говорится в публикации.Как заявил изданию в комментарии неназванный высокопоставленный источник, эта просьба "абсолютно невыполнима".Дальность "Томагавков" - около 2,5 тыс. км, что более, чем в семь раз превышает дальность действия ракетных комплексов ATACMS, которых, как рассказали источники издания, Киеву отправили ограниченное количество.Публикация The New York Times вызвала неудовольствие Зеленского. Он заявил, что эту информацию слили в СМИ."Но это была конфиденциальная информация. Между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнёрами нет ничего конфиденциального", - подчеркнул Зеленский 30 октября в интервью ведущим СМИ Северной Европы.Позднее, на встрече с руководителями территориальных общин и районов Закарпатской области также прокомментировал информацию о "Томагавках"."Мы не всё объявляли, что есть в плане победы для партнеров. Хотя уже партнёры начали некоторые месседжи давать в информационном пространстве за границей. Я, честно говоря, не очень это поддерживаю. Я считаю так, что любой план сильный, когда его поддерживают. Если ты хочешь публично сказать детали, закрытые приложения, которые есть в плане, касающиеся ракет, которые мы просили у наших партнеров, то ты сначала скажи, что "Я даю", а потом рассказывай всем, что там в приложениях", - подчеркнул Зеленский.По его словам, "если кто-то из партнёров сначала говорит, что там в приложениях", то это значит, что "он не очень хочет что-то давать"."Таким образом откладывает решение", – подытожил Зеленский.Его возмущение прокомментировали в России."Зеленский обиделся на покровителей. Просроченный рискнул "наехать" на Запад. Выступая на пресс-конференции для североепропейских СМИ, он обвинил западные СМИ в раскрытии "секретного" пункта "плана победы", касающегося запроса украинской стороны на поставки американских ракет Tomahawk. "Как понимать эти сообщения? Это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального", - топнул ножкой нелигитимный президент. Праведное возмущение Зеленского еще можно было бы понять, если б украинская сторона до этого сама не слила в прессу все остальные "секретные" пункты "плана победы". Готов побиться об заклад – про "Томагавки" журналистам тоже рассказали "анонимные украинские источники". Для чего? А для того, чтобы Запад, столкнувшись с невыполнимыми требованиями, публично отказал. И чтобы просроченный смог с чистой совестью развести руками: "Я пытался. Но эти гады не дают оружие. А так бы я – ух!" Профессиональный лицедей стелет себе соломку перед финальным актом спектакля", - отметил российский военкор Александр Коц.Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что американцы ни при каких условиях не передадут Украине "Томагавки"."Это скорее свидетельствует о его (Зеленского — Ред.) полной невменяемости потому, что "Томагавк" - это часть стратегических вооружений США, которые, во-первых, им самим нужны, во-вторых, запуск этих систем и управление ими — это дело стратегических сил США и, соответственно, в этом случае это говорит о полной неадекватности. Потому что американцы, думаю, ни при каких условиях на передачу "Томагавков" бы не пошли", - подчеркнул Шурыгин.Он также указал, что американцы не сильно хранят свои секреты, когда носитель этих секретов им не нужен. Поэтому, указал эксперт, информация о просьбе Зеленского и стала публичной.Вызывали "Волгу"Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что происходило в Киеве в первые дни спецоперации.Выступая на конференции по евразийской безопасности Лукашенко отметил, что Белоруссию называют "соагрессором" из-за того, что с её территории российские войска вошли на Украину."Я так в шутку говорю: "Это к Зеленскому вопрос, почему путь в Восточную Россию оказался через Киев короче". Да, действительно у нас шли учения, очень масштабные, на юге Беларуси. Учения закончились. Россия начала выводить свои войска по югу вдоль границы Украины, половина была выведена", — пояснил Лукашенко.По его словам, со временем станет известно, "кто спровоцировал остальную часть российских войск, чтобы они повернули 20 километров на юг и пошли через Киев"."Но дальше же интересней. Дальше Папа Римский и весь Запад подключился, просил на моих глазах президента России: "Остановитесь, не надо". Они уже в предместье Киева были, на окраине Киева были войска. Никто их не сдержал. Мне звонили генералы украинские, просили связаться с [президентом России Владимиром] Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен. Все подключились и начали давить на Путина: "Давай договоримся, не будем, и так далее"", — рассказал ЛукашенкоПрезидент Белоруссии напомнил, что Россия отвела войска от Киева, ещё раз поверив Западу."И какой результат? Мы видим", — подытожил Лукашенко.Он заявил, что опасность эскалации велика: Украина пытается надавить на ЕС, чтобы войска НАТО вступили в конфликт. Но эта эскалация не нужна ни России, ни Белоруссии, ни Евразии в целом, подчеркнул президент Белоруссии. Он призвал к переговорам, отметив, что на Украине ещё остались разумные люди. И это, по его мнению, прежде всего военные.О том, что Зеленского поддерживали не все украинские военные, Лукашенко говорил и в августе 2023 года в интервью украинской журналистке Диане Панченко."Зеленский там ничего не отражал. У него войск там фактически не было. У него не было там войск, которые могли бы защитить Киев. А те, которые были, ну, наполовину точно были не его — они не хотели погибать, они видели, что уже всё, армада идёт российская <...> И дни были сочтены. И Путин отвёл эти войска. Как же он (Зеленский — Ред.) защитил? Он что, отвёл эти (российские — Ред.) войска? Нет. Поэтому зря он себе приписывает подвиг, которого не было. Путин отвел эти войска от Киева <...>Да он (Зеленский - Ред.) сидел в погребе в это время, Диан! Зеленский твой сидел в погребе и ничего не отражал. А военные видели, чем это закончится", - заявлял Лукашенко.По его словам, тогда у Украины "не было войск, чтобы защитить Киев с севера".О реакции политологов на скандал с "Томагавками" - в статье Виктории Титовой "Томагавки полетели бумерангами: Зеленского всё-таки сливают?".
https://ukraina.ru/20241031/1058510784.html
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эксклюзив, хроники, украина, киев, белоруссия, владимир зеленский, александр лукашенко, владимир путин, пентагон, минобороны, вооруженные силы украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал
о том, как в США восприняли требование Владимира Зеленского
предоставить его стране ракеты "Томагавк".
"То, что его требование "Томагавков" вызвало оторопь в Вашингтоне, это нам известно", - отметил Лавров, выступая по итогам Второй Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Ранее, 29 октября, американское издание The New York Times
сообщило, что Зеленский в необнародованном пункте "плана победы" просил поставить ВСУ американские ракеты "Томагавк".
"Зеленский предложил "пакет мер неядерного сдерживания", в рамках которого Украина получит ракеты "Говорилось в публикации", – говорится в публикации.
Как заявил изданию в комментарии неназванный высокопоставленный источник, эта просьба "абсолютно невыполнима".
Дальность "Томагавков" - около 2,5 тыс. км, что более, чем в семь раз превышает дальность действия ракетных комплексов ATACMS, которых, как рассказали источники издания, Киеву отправили ограниченное количество.
Публикация The New York Times вызвала неудовольствие Зеленского. Он заявил, что эту информацию слили в СМИ.
"Но это была конфиденциальная информация. Между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнёрами нет ничего конфиденциального", - подчеркнул Зеленский 30 октября в интервью ведущим СМИ Северной Европы.
Позднее, на встрече с руководителями территориальных общин и районов Закарпатской области также прокомментировал информацию о "Томагавках".
"Мы не всё объявляли, что есть в плане победы для партнеров. Хотя уже партнёры начали некоторые месседжи давать в информационном пространстве за границей. Я, честно говоря, не очень это поддерживаю. Я считаю так, что любой план сильный, когда его поддерживают. Если ты хочешь публично сказать детали, закрытые приложения, которые есть в плане, касающиеся ракет, которые мы просили у наших партнеров, то ты сначала скажи, что "Я даю", а потом рассказывай всем, что там в приложениях", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, "если кто-то из партнёров сначала говорит, что там в приложениях", то это значит, что "он не очень хочет что-то давать".
"Таким образом откладывает решение", – подытожил Зеленский.
Его возмущение прокомментировали в России.
"Зеленский обиделся на покровителей. Просроченный рискнул "наехать" на Запад. Выступая на пресс-конференции для североепропейских СМИ, он обвинил западные СМИ в раскрытии "секретного" пункта "плана победы", касающегося запроса украинской стороны на поставки американских ракет Tomahawk. "Как понимать эти сообщения? Это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального", - топнул ножкой нелигитимный президент. Праведное возмущение Зеленского еще можно было бы понять, если б украинская сторона до этого сама не слила в прессу все остальные "секретные" пункты "плана победы". Готов побиться об заклад – про "Томагавки" журналистам тоже рассказали "анонимные украинские источники". Для чего? А для того, чтобы Запад, столкнувшись с невыполнимыми требованиями, публично отказал. И чтобы просроченный смог с чистой совестью развести руками: "Я пытался. Но эти гады не дают оружие. А так бы я – ух!" Профессиональный лицедей стелет себе соломку перед финальным актом спектакля
", - отметил
российский военкор Александр Коц
.
Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил
, что американцы ни при каких условиях не передадут Украине "Томагавки".
"Это скорее свидетельствует о его (Зеленского — Ред.) полной невменяемости потому, что "Томагавк" - это часть стратегических вооружений США, которые, во-первых, им самим нужны, во-вторых, запуск этих систем и управление ими — это дело стратегических сил США и, соответственно, в этом случае это говорит о полной неадекватности. Потому что американцы, думаю, ни при каких условиях на передачу "Томагавков" бы не пошли", - подчеркнул Шурыгин.
Он также указал, что американцы не сильно хранят свои секреты, когда носитель этих секретов им не нужен. Поэтому, указал эксперт, информация о просьбе Зеленского и стала публичной.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал
о том, что происходило в Киеве в первые дни спецоперации.
Выступая на конференции по евразийской безопасности Лукашенко отметил, что Белоруссию называют "соагрессором" из-за того, что с её территории российские войска вошли на Украину.
"Я так в шутку говорю: "Это к Зеленскому вопрос, почему путь в Восточную Россию оказался через Киев короче". Да, действительно у нас шли учения, очень масштабные, на юге Беларуси. Учения закончились. Россия начала выводить свои войска по югу вдоль границы Украины, половина была выведена", — пояснил Лукашенко.
По его словам, со временем станет известно, "кто спровоцировал остальную часть российских войск, чтобы они повернули 20 километров на юг и пошли через Киев".
"Но дальше же интересней. Дальше Папа Римский и весь Запад подключился, просил на моих глазах президента России: "Остановитесь, не надо". Они уже в предместье Киева были, на окраине Киева были войска. Никто их не сдержал. Мне звонили генералы украинские, просили связаться с [президентом России Владимиром] Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен. Все подключились и начали давить на Путина: "Давай договоримся, не будем, и так далее"
", — рассказал Лукашенко
Президент Белоруссии напомнил, что Россия отвела войска от Киева, ещё раз поверив Западу.
"И какой результат? Мы видим", — подытожил Лукашенко.
Он заявил, что опасность эскалации велика: Украина пытается надавить на ЕС, чтобы войска НАТО вступили в конфликт. Но эта эскалация не нужна ни России, ни Белоруссии, ни Евразии в целом, подчеркнул президент Белоруссии. Он призвал к переговорам, отметив, что на Украине ещё остались разумные люди. И это, по его мнению, прежде всего военные.
О том, что Зеленского поддерживали не все украинские военные, Лукашенко говорил и в августе 2023 года в интервью
украинской журналистке Диане Панченко
.
"Зеленский там ничего не отражал. У него войск там фактически не было. У него не было там войск, которые могли бы защитить Киев. А те, которые были, ну, наполовину точно были не его — они не хотели погибать, они видели, что уже всё, армада идёт российская <...> И дни были сочтены. И Путин отвёл эти войска. Как же он (Зеленский — Ред.) защитил? Он что, отвёл эти (российские — Ред.) войска? Нет. Поэтому зря он себе приписывает подвиг, которого не было. Путин отвел эти войска от Киева <...>Да он (Зеленский - Ред.) сидел в погребе в это время, Диан! Зеленский твой сидел в погребе и ничего не отражал. А военные видели, чем это закончится", - заявлял Лукашенко.
По его словам, тогда у Украины "не было войск, чтобы защитить Киев с севера".
О реакции политологов на скандал с "Томагавками" - в статье Виктории Титовой "Томагавки полетели бумерангами: Зеленского всё-таки сливают?".