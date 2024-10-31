Гарнизон Курахово вот-вот попадет в большой котел. Запорожье могут освободить в первом квартале 2025 года - 31.10.2024 Украина.ру
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Гарнизон Курахово вот-вот попадет в большой котел. Запорожье могут освободить в первом квартале 2025 года
Гарнизон Курахово вот-вот попадет в большой котел. Запорожье могут освободить в первом квартале 2025 года - 31.10.2024 Украина.ру
Гарнизон Курахово вот-вот попадет в большой котел. Запорожье могут освободить в первом квартале 2025 года
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации вокруг Курахово и близком освобождении Запорожья
2024-10-31T05:53
2024-10-31T08:32
эксклюзив
сво
курахово
запорожье
днепропетровская область
александр чаленко
вооруженные силы украины
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Российская армия готовит для гарнизона Курахово большой котел. У командования ВСУ пока еще есть время вывести своих солдат в Запорожскую и Днепропетровскую области. Если этого сделано не будет, то все может закончиться паническим бегством с неясной перспективой спасения либо пленом, либо смертью.Курахово — это последний крупный пункт обороны ВСУ рядом с Донецком. Именно из района Курахово еще бьет по Донецку крупнокалиберная украинская артиллерия. Город хорошо подготовлен к обороне: в нем есть — на юге — большой район многоэтажек. На западе большая — больше, чем в Авдеевке, — промзона. По площади Курахово, как четыре Монако. В длину 9 км. С севера его прикрывает длинное и широкое Кураховское водохранилище. Взять этот город, как говорится, в лоб — долгая история. Понимая это, российское командование действовать так, естественно, не будет.В общем-то, можно говорить о том, что штурм Курахово начался. После падения Максимильяновки и Александрополя и окружения Кураховки (видимо, утром в четверг придет сообщение, что это село освобождено) российские штурмовые группы вышли на восточные окраины Курахово и закрепились в районе Запорожского проспекта, основной городской транспортной артерии. Дальше идти не будут, пока город окончательно не возьмут в клещи. Сейчас группировка российской армии, которая взяла Угледар, не просто подошла к этому населенному пункту с юга, а намерена перерезать к западу от города главную дорогу, являющуюся продолжением Запорожского проспекта, по которой снабжается Курахово. Перережут ее в районе населенного пункта со звучным названием Константинополь.Штурм города облегчает то, что населенный пункт Горняк, который на днях был освобожден, находится на самой высокой точке в округе, что фактически ставит с севера под огневой контроль Курахово."Сейчас российская армия начала действовать и в районе Времевского выступа, который был захвачен в прошлом году ВСУ во время "контрнаступа". Наступление, понятное дело, идет на север — в сторону Большой Новоселовки. Оно стремительно. Если мы его возьмем и еще возьмем Константинополь, то у ВСУ, засевших в Курахово, шансов на спасение не будет. Как они будут выходить из города и пробиваться к своим, понять никто не может.Вы посмотрите, как стремительно идет наше наступление. Скажу честно, все бойцы на том направлении, с которыми я общаюсь, сами в шоке. Никто не ожидал, что укропы так ослабнут и не будут держать фронт. Сейчас уже очевидно, вот-вот мы войдем в Днепропетровскую область и пойдем дальше вглубь Запорожской", — не сомневается Елена Бобкова.Также приходит информация, что, освободив Курахово, российская армия не будет ждать освобождения Покровска, а сразу будет заходить в Днепропетровскую область (ту ее часть, что находится на левом берегу Днепра). Там нет каких-то крупных узлов обороны, какого-либо украинского аналога "линии Суровикина" и крупных населенных пунктов, кроме Павлограда.Многие эксперты, учитывая, как быстро стала продвигаться российская армия и как стала быстро обваливаться украинская оборона, не исключают того, что если темпы наступления начнут увеличиваться, то к январю-февралю российские подразделения выйдут к Днепропетровску и Запорожью.Правда, говоря об их освобождении, тут надо учитывать то, что если основная часть городской застройки Запорожья находится на левом берегу, то в Днепропетровске, наоборот, — на правом.Если все пойдет так, как прогнозируется, то Запорожье может стать первым областным центром, находящимся под контролем Украины, который будет освобожден российской армией после потери Херсона в ноябре 2022 года. Причем в первом квартале.О причинах быстрого отступления ВСУ — в статье Александра Чаленко Почему посыпался украинский фронт в Новороссии? Почему российская армия теперь бьет ВСУ на поле боя?
https://ukraina.ru/20241030/1058487377.html
https://ukraina.ru/20241030/1058461518.html
курахово
запорожье
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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5
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, курахово, запорожье, днепропетровская область, александр чаленко, вооруженные силы украины
Эксклюзив, СВО, Курахово, Запорожье, Днепропетровская область, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины

Гарнизон Курахово вот-вот попадет в большой котел. Запорожье могут освободить в первом квартале 2025 года

05:53 31.10.2024 (обновлено: 08:32 31.10.2024)
 
Коллаж: освобождение Курахово
Коллаж: освобождение Курахово
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации вокруг Курахово и близком освобождении Запорожья
Российская армия готовит для гарнизона Курахово большой котел. У командования ВСУ пока еще есть время вывести своих солдат в Запорожскую и Днепропетровскую области. Если этого сделано не будет, то все может закончиться паническим бегством с неясной перспективой спасения либо пленом, либо смертью.
Курахово — это последний крупный пункт обороны ВСУ рядом с Донецком. Именно из района Курахово еще бьет по Донецку крупнокалиберная украинская артиллерия. Город хорошо подготовлен к обороне: в нем есть — на юге — большой район многоэтажек. На западе большая — больше, чем в Авдеевке, — промзона. По площади Курахово, как четыре Монако. В длину 9 км. С севера его прикрывает длинное и широкое Кураховское водохранилище. Взять этот город, как говорится, в лоб — долгая история. Понимая это, российское командование действовать так, естественно, не будет.
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Вчера, 16:16
ВС РФ окружили Кураховку на подступе у Курахово - украинские СМИРоссийские военные окружили поселок Кураховка в Донецкой Народной Республике (ДНР), который находится на подступе к городу Курахово. Такую информацию сообщают 30 октября ряд украинских СМИ, в частности, об этом написало издание "Страна.ua" со ссылкой на военнослужащих ВСУ
В общем-то, можно говорить о том, что штурм Курахово начался. После падения Максимильяновки и Александрополя и окружения Кураховки (видимо, утром в четверг придет сообщение, что это село освобождено) российские штурмовые группы вышли на восточные окраины Курахово и закрепились в районе Запорожского проспекта, основной городской транспортной артерии. Дальше идти не будут, пока город окончательно не возьмут в клещи. Сейчас группировка российской армии, которая взяла Угледар, не просто подошла к этому населенному пункту с юга, а намерена перерезать к западу от города главную дорогу, являющуюся продолжением Запорожского проспекта, по которой снабжается Курахово. Перережут ее в районе населенного пункта со звучным названием Константинополь.
Штурм города облегчает то, что населенный пункт Горняк, который на днях был освобожден, находится на самой высокой точке в округе, что фактически ставит с севера под огневой контроль Курахово.
"Сейчас российская армия начала действовать и в районе Времевского выступа, который был захвачен в прошлом году ВСУ во время "контрнаступа". Наступление, понятное дело, идет на север — в сторону Большой Новоселовки. Оно стремительно. Если мы его возьмем и еще возьмем Константинополь, то у ВСУ, засевших в Курахово, шансов на спасение не будет. Как они будут выходить из города и пробиваться к своим, понять никто не может.
Вы посмотрите, как стремительно идет наше наступление. Скажу честно, все бойцы на том направлении, с которыми я общаюсь, сами в шоке. Никто не ожидал, что укропы так ослабнут и не будут держать фронт. Сейчас уже очевидно, вот-вот мы войдем в Днепропетровскую область и пойдем дальше вглубь Запорожской", — не сомневается Елена Бобкова.
Также приходит информация, что, освободив Курахово, российская армия не будет ждать освобождения Покровска, а сразу будет заходить в Днепропетровскую область (ту ее часть, что находится на левом берегу Днепра). Там нет каких-то крупных узлов обороны, какого-либо украинского аналога "линии Суровикина" и крупных населенных пунктов, кроме Павлограда.
Танк Т-62
Вчера, 05:55
Почему посыпался украинский фронт в Новороссии? Почему российская армия теперь бьет ВСУ на поле боя?Донецкий волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, почему Украина идет к своему поражению, а Россия — к победе
Многие эксперты, учитывая, как быстро стала продвигаться российская армия и как стала быстро обваливаться украинская оборона, не исключают того, что если темпы наступления начнут увеличиваться, то к январю-февралю российские подразделения выйдут к Днепропетровску и Запорожью.
Правда, говоря об их освобождении, тут надо учитывать то, что если основная часть городской застройки Запорожья находится на левом берегу, то в Днепропетровске, наоборот, — на правом.
Если все пойдет так, как прогнозируется, то Запорожье может стать первым областным центром, находящимся под контролем Украины, который будет освобожден российской армией после потери Херсона в ноябре 2022 года. Причем в первом квартале.
О причинах быстрого отступления ВСУ — в статье Александра Чаленко Почему посыпался украинский фронт в Новороссии? Почему российская армия теперь бьет ВСУ на поле боя?
 
ЭксклюзивСВОКураховоЗапорожьеДнепропетровская областьАлександр ЧаленкоВооруженные силы Украины
 
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