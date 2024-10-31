https://ukraina.ru/20241031/1058495137.html

Гарнизон Курахово вот-вот попадет в большой котел. Запорожье могут освободить в первом квартале 2025 года

Гарнизон Курахово вот-вот попадет в большой котел. Запорожье могут освободить в первом квартале 2025 года - 31.10.2024 Украина.ру

Гарнизон Курахово вот-вот попадет в большой котел. Запорожье могут освободить в первом квартале 2025 года

Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации вокруг Курахово и близком освобождении Запорожья

2024-10-31T05:53

2024-10-31T05:53

2024-10-31T08:32

эксклюзив

сво

курахово

запорожье

днепропетровская область

александр чаленко

вооруженные силы украины

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Российская армия готовит для гарнизона Курахово большой котел. У командования ВСУ пока еще есть время вывести своих солдат в Запорожскую и Днепропетровскую области. Если этого сделано не будет, то все может закончиться паническим бегством с неясной перспективой спасения либо пленом, либо смертью.Курахово — это последний крупный пункт обороны ВСУ рядом с Донецком. Именно из района Курахово еще бьет по Донецку крупнокалиберная украинская артиллерия. Город хорошо подготовлен к обороне: в нем есть — на юге — большой район многоэтажек. На западе большая — больше, чем в Авдеевке, — промзона. По площади Курахово, как четыре Монако. В длину 9 км. С севера его прикрывает длинное и широкое Кураховское водохранилище. Взять этот город, как говорится, в лоб — долгая история. Понимая это, российское командование действовать так, естественно, не будет.В общем-то, можно говорить о том, что штурм Курахово начался. После падения Максимильяновки и Александрополя и окружения Кураховки (видимо, утром в четверг придет сообщение, что это село освобождено) российские штурмовые группы вышли на восточные окраины Курахово и закрепились в районе Запорожского проспекта, основной городской транспортной артерии. Дальше идти не будут, пока город окончательно не возьмут в клещи. Сейчас группировка российской армии, которая взяла Угледар, не просто подошла к этому населенному пункту с юга, а намерена перерезать к западу от города главную дорогу, являющуюся продолжением Запорожского проспекта, по которой снабжается Курахово. Перережут ее в районе населенного пункта со звучным названием Константинополь.Штурм города облегчает то, что населенный пункт Горняк, который на днях был освобожден, находится на самой высокой точке в округе, что фактически ставит с севера под огневой контроль Курахово."Сейчас российская армия начала действовать и в районе Времевского выступа, который был захвачен в прошлом году ВСУ во время "контрнаступа". Наступление, понятное дело, идет на север — в сторону Большой Новоселовки. Оно стремительно. Если мы его возьмем и еще возьмем Константинополь, то у ВСУ, засевших в Курахово, шансов на спасение не будет. Как они будут выходить из города и пробиваться к своим, понять никто не может.Вы посмотрите, как стремительно идет наше наступление. Скажу честно, все бойцы на том направлении, с которыми я общаюсь, сами в шоке. Никто не ожидал, что укропы так ослабнут и не будут держать фронт. Сейчас уже очевидно, вот-вот мы войдем в Днепропетровскую область и пойдем дальше вглубь Запорожской", — не сомневается Елена Бобкова.Также приходит информация, что, освободив Курахово, российская армия не будет ждать освобождения Покровска, а сразу будет заходить в Днепропетровскую область (ту ее часть, что находится на левом берегу Днепра). Там нет каких-то крупных узлов обороны, какого-либо украинского аналога "линии Суровикина" и крупных населенных пунктов, кроме Павлограда.Многие эксперты, учитывая, как быстро стала продвигаться российская армия и как стала быстро обваливаться украинская оборона, не исключают того, что если темпы наступления начнут увеличиваться, то к январю-февралю российские подразделения выйдут к Днепропетровску и Запорожью.Правда, говоря об их освобождении, тут надо учитывать то, что если основная часть городской застройки Запорожья находится на левом берегу, то в Днепропетровске, наоборот, — на правом.Если все пойдет так, как прогнозируется, то Запорожье может стать первым областным центром, находящимся под контролем Украины, который будет освобожден российской армией после потери Херсона в ноябре 2022 года. Причем в первом квартале.О причинах быстрого отступления ВСУ — в статье Александра Чаленко Почему посыпался украинский фронт в Новороссии? Почему российская армия теперь бьет ВСУ на поле боя?

https://ukraina.ru/20241030/1058487377.html

https://ukraina.ru/20241030/1058461518.html

курахово

запорожье

днепропетровская область

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Александр Чаленко

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Александр Чаленко

эксклюзив, сво, курахово, запорожье, днепропетровская область, александр чаленко, вооруженные силы украины