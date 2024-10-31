Ростислав Ищенко: Когда в Киев войдет российская армия, там может остаться полтора миллиона жителей - 31.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241031/1058473780.html
Ростислав Ищенко: Когда в Киев войдет российская армия, там может остаться полтора миллиона жителей
Ростислав Ищенко: Когда в Киев войдет российская армия, там может остаться полтора миллиона жителей - 31.10.2024 Украина.ру
Ростислав Ищенко: Когда в Киев войдет российская армия, там может остаться полтора миллиона жителей
Возможно, что при освобождении Запорожье и Днепропетровск будут выглядеть несколько лучше Херсона. Есть шанс, что в этих областных центрах останется больше населения. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-10-31T04:10
2024-10-31T04:10
новости
херсон
украина
запорожье
ростислав ищенко
днепропетровск
одесса
харьков
население
освобождение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/14/1034071492_0:282:4525:2827_1920x0_80_0_0_08506151aaf585171021c9f293523919.jpg
По мнению автора, даже если в освобождённом Херсоне будет проживать 45-50 тысяч российских жителей, они смогут выжить только при условии постоянной гуманитарной поддержки.При этом по структуре население Херсона будет состоять из управленцев, силовиков и членов их семей, а также из пенсионеров и инвалидов, которым просто некуда деться. Своими силами жители огромного города не смогут поддерживать в нормальном состоянии даже коммунальное хозяйство, подчеркнул Ищенко.Возможно, что при освобождении Запорожье и Днепропетровск будут выглядеть несколько лучше Херсона. Есть шанс, что в этих областных центрах останется больше населения, предположил политолог.Если, конечно, это произойдет, ведь предвидя серьёзные трудности с интеграцией нынешних украинских территорий в Россию, не только часть российского населения, но и многие политики считают решением проблемы сохранение некоей формально суверенной Украины, резюмирует автор издания.Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.руО Восточно-Карпатской операции Красной армии и полным освобождением советской Украины — в материале Владимира Скачко: Украина будет свободна. Как это случилось и 80 лет назад в Великой Отечественной войне на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241030/1058449871.html
херсон
украина
запорожье
днепропетровск
одесса
харьков
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/14/1034071492_189:0:4336:3110_1920x0_80_0_0_825e3de8148d1026e6a6e72461722640.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, херсон, украина, запорожье, ростислав ищенко, днепропетровск, одесса, харьков, население, освобождение, территория, сво, спецоперация, детали
Новости, Херсон, Украина, Запорожье, Ростислав Ищенко, Днепропетровск, Одесса, Харьков, население, освобождение, территория, СВО, Спецоперация, детали

Ростислав Ищенко: Когда в Киев войдет российская армия, там может остаться полтора миллиона жителей

04:10 31.10.2024
 
© AP / Efrem LukatskyКиев военнослужащий украинский
Киев военнослужащий украинский - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Возможно, что при освобождении Запорожье и Днепропетровск будут выглядеть несколько лучше Херсона. Есть шанс, что в этих областных центрах останется больше населения. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
По мнению автора, даже если в освобождённом Херсоне будет проживать 45-50 тысяч российских жителей, они смогут выжить только при условии постоянной гуманитарной поддержки.
При этом по структуре население Херсона будет состоять из управленцев, силовиков и членов их семей, а также из пенсионеров и инвалидов, которым просто некуда деться. Своими силами жители огромного города не смогут поддерживать в нормальном состоянии даже коммунальное хозяйство, подчеркнул Ищенко.
Возможно, что при освобождении Запорожье и Днепропетровск будут выглядеть несколько лучше Херсона. Есть шанс, что в этих областных центрах останется больше населения, предположил политолог.
"Можем рассчитывать тысяч на сто-двести в Николаеве и Запорожье и на полмиллиона – семьсот тысяч в Одессе, Харькове, Днепропетровске. Наверное, миллиона полтора останется в Киеве, когда в него войдёт русская армия", — констатировал Ищенко.
Если, конечно, это произойдет, ведь предвидя серьёзные трудности с интеграцией нынешних украинских территорий в Россию, не только часть российского населения, но и многие политики считают решением проблемы сохранение некоей формально суверенной Украины, резюмирует автор издания.
Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.ру
О Восточно-Карпатской операции Красной армии и полным освобождением советской Украины — в материале Владимира Скачко: Украина будет свободна. Как это случилось и 80 лет назад в Великой Отечественной войне на сайте Украина.ру
Юрий Кнутов интервью
Вчера, 06:05
Юрий Кнутов: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырьЗеленский поставил на Курскую область практически все, в том числе и свою карьеру. Он исходит из того, что война перенесена на территорию России. Это для него якобы козырь. Поэтому Зеленский постарается удерживать позиции в Курской области максимально возможное время
 
НовостиХерсонУкраинаЗапорожьеРостислав ИщенкоДнепропетровскОдессаХарьковнаселениеосвобождениетерриторияСВОСпецоперациядетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:15Число убитых может превысить миллион: Ищенко о социальном обеспечении калек из ВСУ и "бывших врагов"
05:03Смогут ли югославские танки остановить российский натиск? Украина в международном контексте
05:00Мужчин начали выгребать подчистую: Ищенко рассказал о тяжелой демографической ситуации в селах Украины
04:50Киев понимает, что Покровск — ключ России к Донбассу, поэтому он может превратить его в город-крепость
04:40ВСУ будут держаться за Изюм и Балаклею, но им придется сдать левобережный плацдарм на Осколе — эксперт
04:30Полковник запаса: В районе Синьковки ВС РФ уже вышли на окраины Петропавловки и завязали там бои
04:20В Киев и Львов прилетает меньше: Ищенко о том, сколько населения останется в освобожденных городах
04:10Ростислав Ищенко: Когда в Киев войдет российская армия, там может остаться полтора миллиона жителей
04:00Сдать нацистам может близкий родственник: Ищенко о том, почему на Украине опасно говорить про Россию
03:50От голода не умрет, но города не прокормит: эксперт о проблемах демографии в украинских селах
03:40Если ВС РФ продолжат пользоваться тактикой Великой Отечественной войны — их ждут большие потери
03:30Нелояльное население и разрушенная экономика: Ищенко о том, куда нужно отодвигать границу с Украиной
03:15"Скоро мы вернем Херсон": Ищенко о том, с какими проблемами может столкнуться город после освобождения
03:00Эксперт: Враг огорчался, если ему доставались плодородные земли, не обременённые нелояльным населением
18:21Суд рассмотрит дело группы диверсантов украинской СВР, готовившейся атаковать инфраструктуру АЭС
18:13Русофобия, героизация нацистов: Россия подводит Латвию к ответу в Международном суде ООН
18:00Обиды Зеленского, выводы Фицо и последние украинские часы Курахово. Итоги 30 октября
17:33Расстреляли мирных жителей, обстреляли и заминировали церковь: МИД России рассказали о преступлениях ВСУ
17:33"Не планировали": Зеленский рассказал о перспективе захвата ВСУ Курской АЭС
17:32Один из лучших послов США в РФ или недруг Эрдогана: кто возглавит Госдепартамент в администрации Харрис
Лента новостейМолния