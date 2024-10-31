https://ukraina.ru/20241031/1058473780.html

Ростислав Ищенко: Когда в Киев войдет российская армия, там может остаться полтора миллиона жителей

Ростислав Ищенко: Когда в Киев войдет российская армия, там может остаться полтора миллиона жителей - 31.10.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Когда в Киев войдет российская армия, там может остаться полтора миллиона жителей

Возможно, что при освобождении Запорожье и Днепропетровск будут выглядеть несколько лучше Херсона. Есть шанс, что в этих областных центрах останется больше населения. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-10-31T04:10

2024-10-31T04:10

2024-10-31T04:10

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херсон

украина

запорожье

ростислав ищенко

днепропетровск

одесса

харьков

население

освобождение

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По мнению автора, даже если в освобождённом Херсоне будет проживать 45-50 тысяч российских жителей, они смогут выжить только при условии постоянной гуманитарной поддержки.При этом по структуре население Херсона будет состоять из управленцев, силовиков и членов их семей, а также из пенсионеров и инвалидов, которым просто некуда деться. Своими силами жители огромного города не смогут поддерживать в нормальном состоянии даже коммунальное хозяйство, подчеркнул Ищенко.Возможно, что при освобождении Запорожье и Днепропетровск будут выглядеть несколько лучше Херсона. Есть шанс, что в этих областных центрах останется больше населения, предположил политолог.Если, конечно, это произойдет, ведь предвидя серьёзные трудности с интеграцией нынешних украинских территорий в Россию, не только часть российского населения, но и многие политики считают решением проблемы сохранение некоей формально суверенной Украины, резюмирует автор издания.Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.руО Восточно-Карпатской операции Красной армии и полным освобождением советской Украины — в материале Владимира Скачко: Украина будет свободна. Как это случилось и 80 лет назад в Великой Отечественной войне на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241030/1058449871.html

херсон

украина

запорожье

днепропетровск

одесса

харьков

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