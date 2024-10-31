Ростислав Ищенко: Когда в Киев войдет российская армия, там может остаться полтора миллиона жителей
© AP / Efrem LukatskyКиев военнослужащий украинский
© AP / Efrem Lukatsky
Возможно, что при освобождении Запорожье и Днепропетровск будут выглядеть несколько лучше Херсона. Есть шанс, что в этих областных центрах останется больше населения. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
По мнению автора, даже если в освобождённом Херсоне будет проживать 45-50 тысяч российских жителей, они смогут выжить только при условии постоянной гуманитарной поддержки.
При этом по структуре население Херсона будет состоять из управленцев, силовиков и членов их семей, а также из пенсионеров и инвалидов, которым просто некуда деться. Своими силами жители огромного города не смогут поддерживать в нормальном состоянии даже коммунальное хозяйство, подчеркнул Ищенко.
Возможно, что при освобождении Запорожье и Днепропетровск будут выглядеть несколько лучше Херсона. Есть шанс, что в этих областных центрах останется больше населения, предположил политолог.
Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.ру
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