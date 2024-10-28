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Украина будет свободна. Как это случилось и 80 лет назад в Великой Отечественной войне

Украина будет свободна. Как это случилось и 80 лет назад в Великой Отечественной войне - 28.10.2024 Украина.ру

Украина будет свободна. Как это случилось и 80 лет назад в Великой Отечественной войне

Ровно 80 лет назад, 28 октября 1944 года, Восточно-Карпатская операция Красной армии завершилась полным освобождением советской Украины, УССР, от немецко-фашистских захватчиков. Это самая главная победа в той войне, которая длилась в Украине 40 месяцев, более 3 лет…

2024-10-28T11:48

2024-10-28T11:48

2024-10-28T11:48

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Таковой она была, есть и всегда будет. До тех пор, пока ум, честь, совесть, благородство и благодарность живут в душах и сердцах тех, кто называет себя украинцами. Нормальными, а не "щырыми" или расово правильными. Людьми и патриотам, а не нелюдями и прикупленными и нанятыми любителями "нэньки".Окончательно освободили Украину войска I и IV Украинских фронтов и также чехословацкого армейского корпуса. Было 15 широкомасштабных и одинаково героических наступательных операций, в ходе которых Красная армия очищала украинскую землю от немецко-фашисткой оккупационной падали и их местных прихвостней из Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА)*, дивизии СС "Галичина" и многочисленных полицайско-карательных и расстрельных зондеркоманд, которые поганили воздух и заливали кровью соотечественников родные края.Их можно было бы и не вспоминать в этот великий и светлый день. Но нельзя – их физические и идеологические потомки сегодня опять оккупируют Украину и по дешевке продают ее, превращают ее в полигон войны и агрессии, вообще ставят на грань уничтожения на карте мира.Равно как и потомки бойцов чехословацкого корпуса сносят и взрывают у себя дома память и памятники боевым побратимам, красноармейцам, с которыми они освободили Чехию. Одно надругательство в 2020 году над памятником маршала Ивана Конева, который командовал I Украинским фронтом и спас Прагу, столицу Чехии от уничтожения немцами, чего стоит!Очень нехорошим душком понесло тогда, четыре года назад из Чехии. И очень храбрились чехи, почему-то заново охваченные фашистской заразой, когда обливали краской, исписывали оскорблениями и потом валили памятник советскому маршалу. староста городской части Прага 6 Ондржей Коларж тогда на своей странице в соцсетях страшно храбрился, намекал на борьбу против COVID-19 и издевательски писал о маршале, который ответить не мог: "У него не было маски. Правила одинаковы для всех. Выходить на улицу можно только надев маску или другое средство, прикрывающее рот и нос".Но когда России в ответ возбудила уголовное дело за надругательство, именно этот самый Коларж начал первым и публично пускать неароматных "голубков" и написал председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с жалобой на Россию, прося, дабы она предприняла какие-то "решительные меры для того, чтобы России было ясно сказано, что такое поведение неприемлемо".Очень его испугало, что его назвали "гауляйтером", а посольство России и ее официальные деятели через социальные сети и сайты призывают жителей Чехии к расправе над причастными к сносу памятника. Правильно, кстати, испугался староста, правильно. Несмотря даже на то, что фрау Урсула сегодня форсировано создает из Евросоюза "четвертый рейх" и бредит новым походом на восток. Куда ходили ее предки и еле ноги унесли…Освобождение Украины началось в 1943 году силами четырех Украинских фронтов (были еще II и III Украинские фронты), I Белорусского фронта, моряков Черноморского флота, которые осуществили Белгород-Харьковскую, Донбасскую, Днепрово-Карпатскую, Крымскую и другие операции, победили в Битве за Днепр. А 8 сентября 1943 года началась Восточно-Карпатская операция, в ходе которой 26 октября 1944 года освободили Мукачево, 27 октября -- Ужгород, а 28 октября выбросили последнего оккупанта, как сейчас любит говорить в Украине, "гэть". То есть прочь!Сегодня этот подвиг Красной армии еще очевиднее. Несмотря на упорное сопротивление подразделений гитлеровцев, которые имели выгодные оборонительные позиции в горах, красноармейцам удалось сломить сопротивление ценой своих жизней и постепенно занять деревню за деревней, освободить поселки и города Закарпатья.Цифры сражений за Украину поражают. В январе 1943 года освобождение Украины началось. Но 26 августа 1943 года советские дивизии начали движение по всему 800-километровому фронту от Смоленска до Азовского моря. Это была крупномасштабная операция, в которой было задействовано 2 650 000 человек, 51 000 орудий, 2400 танков и 2850 самолетов. Всего в операциях было задействовано 36 общевойсковых, 4 танковых и 5 воздушных армий.Всего в составе всех частей Красной армии за Украину сражались около 4 млн красноармейцев. Данные о потерях у разных историков разнятся до сих пор. Но утверждается, что августа 1943 года по октябрь 1944 года в сражениях за Украину общие потери Красной армии составили 2,6 млн солдат, в том числе безвозвратные (убитые и умершие от ран) -- почти 824 тыс.Всего же в ходе военных действий на территории Украины погибло около 3 миллионов советских воинов. Полностью или частично было разрушено свыше 700 городов и 28 тысяч сел, около 10 миллионов людей осталось без крова, Оккупанты уничтожили свыше 16 тысяч промышленных предприятий. И общие потери населения Украины за время оккупации оцениваются в 8-10 миллионов человек, 2,5 млн украинцев было угнано на работы на Запад.Все эти данные сегодня оспариваются в Украине, перевираются или, как минимум, замалчиваются. И очередную годовщину освобождения Украины приходится встречать фактически в состоянии новой фашистской, точнее -- неонацистской оккупации. И актуальнее всего необходимость освобождения республики от неоанцизма, который стал главенствующим в ней.Изучая с моим другом, киевским историком Александром Каревиным феномен беспамятства и манкуртизации на его основе украинского населения, мы однозначно пришли к банальному и крайне неутешительному выводу: без прошлого не бывает ни страны, ни народа, ни конкретного человека.Но не это главное. Если прошлое нельзя изменить, независимо от того, нравится оно нам или не нравится, то можно постараться лишить людей памяти о прошлом. И все общество, и отдельно взятого человека. Особенно если попытаться извратить такую память, подменить ее неким симулякром. Погрузить страну, общество, человека в состояние беспамятства.Собственно, это и происходит сегодня в Украине. И война с памятью о Великой Отечественной войне – составная часть погружения Украины в беспамятство.То, что сегодня происходит в Украине с общей памятью о войне вполне можно назвать "историческим сепаратизмом". Налицо не только девальвация всего того, что помогло победить фашизм и нацизм, но и навязывается извращение памяти. Точнее -- ее ревизия и подмена, новый, другой по сути и по сознательно перетасованному фактажу подход к оценке и войны, и участия в нем Украины, и ее вклада в общую победу.И ревизия эта происходит она не только целенаправленно и сознательно, но и системно и комплексно в трех главных измерениях: историко-политическом, юридическом и нравственно-духовном.Мы абсолютно согласились с нардепом Вадимом Новинским, который еще в 2020 году совершенно точно выделил пять основных и тесно переплетенных между собой, дополняющих друг друга направлений, по которым ведется историческая ревизия:- дискредитация Великой Победы и победителей – запрещен в Украине даже термин "Великая Отечественная война", а в молодежной среде раскручиваются уничижительные мемы типа "победобесия" или "дедывоевали";- введение в исторический научный обиход совершенно "новых героев" -- людей, которые ради якобы независимости Украины" сотрудничали с оккупантами;- неизбежна реабилитация нацистских преступников и коллаборационистов, сотрудничавших с гитлеровцами – они уравнены в правах с ветеранами Великой Отечественной войны;- "экспроприация Победы" в пользу других участников антигитлеровской коалиции – США и Великобритании, сыгравших якобы главную роль в победе;- вычленение Украины из дискурса, общего для всего постсоветского пространства (бывшего СССР) – она якобы стояла особняком и вела войну на два фронта – и против Германии, и против СССР. За свою независимость.Молодым поколениям рассказывается и внушается, что ничего особенного в СССР не произошло. Просто была война, в которой все человечество победило грозившую ему угрозу и тогдашний СССР хоть и являлся частью этой угрозы, но под влиянием прогрессивного человечества" вынужден был поучаствовать в борьбе з общим злом. За деньги, которые ему выделяло "прогрессивное человечество". Ясное дело, из США и Великобритании.Кроме воинов Красной Армии и их союзников по антигитлеровской коалиции, демонстративно и активно прославляются еще и воины ОУН-УПА*. В апреле 2015 года украинский парламент принял закон, которым уравнял этих коллаборационистов, сотрудничавших с гитлеровским нацизмом в годы Второй мировой войны, с ветеранами Великой Отечественной войны. Уравнял как людей, которые боролись за независимость Украины таким вот способом – сотрудничеством с гитлеровскими оккупантами.При этом главными победителями над нацизмом и фашизмом объявляются не СССР и даже не входящая в его состав Украина, а другие члены антигитлеровской коалиции -- США и Великобритания. Но при этом участие Украины во Второй мировой войне вычленяется из общего дискурса и сознательно гипертрофируется, выпячивается как особая и отдельная линия, выпадающая из общеизвестной истории.Достаточно вспомнить, что уже в 2017 году глава Украинского института национальной памяти (УИНП), госоргана, до сих пор занимающегося разработкой новых идеологических постулатов для украинских властей, Владимир Вятрович, являющийся сегодня нардепом, официально утверждал, что на территории нынешней Украины одновременно велось пять войн: немецко-польская (1939-1945), немецко-советская (1941-1945), немецко-украинская (1941-1944), польско-украинская (1942-1947) и советско-украинская (1939-1954).И в это сегодня верят в Украине. Но именно сегодня, в день 80-летия освобождения Украины, понятно всем, что во всех этих войнах победила Красная армия.Одно плохо: побеждать придется еще раз. И борьба будет трудной. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко недавно сообщил: "На руках у населения уже находится от одного до пяти миллионов единиц огнестрельного оружия, не считая гранат". А также еще почти 500 тысяч украинцев подали заявления на получение разрешений на ношение оружия.Неонацисты, понимая неизбежность своего поражения в СВО, готовятся к гражданской войне. Или к партизанщине махновского типа. А значит, окончание боевых действий может стать началом массовых вооруженных столкновений внутри уже освобожденной Украины. Страшный опят у них есть…* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФБолее подробно непосредственно об освобождении Украины от немецко-фашистских захватчиков - в статье Василия Стоякина ""Двойное дно" дня освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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украина, ссср, чехия, ян коларж, иван конев, урсула фон дер ляйен, красная армия, сс, еврокомиссия, мнения